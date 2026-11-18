LLegué a la localidad de Lima en Zárate, un sábado por la tarde, atenta al Waze para no perderme. Poco concentrada con la entrevista que había decidido realizar a Gastón Vigo Gasparotti, un economista que, hace 6 años, revolucionó esa localidad al fundar Akamasoa, una aldea que a través del trabajo, la educación, el acceso a la salud y vivienda promueve la dignidad humana de los marginados. Y que replica la obra del sacerdote argentino Pedro Opeka quien, en Madagascar, erigió una ciudad en medio de un basural, rescatando a 500.000 personas de la pobreza.

Por eso, cuando me adentré en un barrio con calles de tierra llenas de pozos, y me topé de golpe con un predio gigante bien cuidado con 22 casas impecablemente edificadas, me despabilé. Y necesité frenar el motor para apreciar esa civilización impactante que tenía frente a mis ojos.

Entré despacio esquivando niños que entre risas, atravesaban puentes colgantes. Más atrás pude ver siete hombres cortando vigas de metal y otros que salían de un galpón con placas de acero. Más lejos, un grupo de 20 jóvenes voluntarios, y detrás cinco personas tendiendo cables en un edificio de dos pisos. Un ejército de gente trabajando.

En la aldea hay un ejército de gente trabajando Gentilesa: Akamasoa

Gastón, se acercó y se disculpó: “Necesito hablar con estos estudiantes primero”. Se instaló en ronda con los chicos que se mostraban ávidos por ayudar. “De martes a sábado el portón está abierto todo el día. Pueden venir a pintar o desmalezar, sin previo aviso. No hay formularios que llenar”, aclaró. Me acerqué y lo escuché contar, con orgullo, miles de casos de vidas resucitadas. La historia de Clara, que era incapaz de llevar a su hija Ámbar al pediatra, y que ahora no se pierde un control. El caso de Mariana, quien le prohibía a su niña esbozar un sueño en voz alta, y desde que vive en la comunidad, terminó la secundaria y se formó tan bien en los oficios que hoy es una de las obreras más calificadas, contratada por Akamasoa. Y, por supuesto, anima a su hija a volar alto.

Akamasoa es una aldea que promueve la dignidad humana de los marginados Gentilesa: Akamasoa

Terminado el encuentro, recorrí junto a este hombre las siete hectáreas del lugar mientras lo escuchaba dar instrucciones. “Raúl no te olvides de lijar primero las paredes”. Me mostró los galpones de oficios, las dos huertas hidropónicas, la cocina industrial, la capilla, los 20 centros de acogida, el edificio que, a fin de mes, se convertirá en la escuela y el jardín de infantes, y el centro de salud que pronto será un hospital con 13 especialidades médicas. Y por supuesto, las 22 casas edificadas en seco. Una recorrida que no finalizaba porque los espacios parecían multiplicarse.

El lugar cuenta con dos huertas hidropónicas Gentilesa: Akamasoa

Lo que más me llamó la atención fue la cantidad de gente que vi concentrada en mil tareas. “Cada persona se levanta a las 7 am y recibe el listado de actividades de su jornal. Tenemos referentes que controlan todo”, me explicó. A Akamasoa llegan seres humanos con la autoestima rota, criados a los golpes y acostumbrados a planes estatales. Pero al entrar allí, y ver que sus vecinos, fueron capaces de enderezar sus vidas, concluir el colegio, levantar sus casas, y conseguir empleo, el efecto contagio es inmediato: la disciplina y el orden se instalan.

Gastón está convencido de que, salir de la pobreza sin asistencialismo, es posible. Eso sí: admiten a quienes se comprometen con finalizar los estudios, escolarizar a sus hijos, cumplir los controles de salud y trabajar en la construcción de la urbanización.

“Acá laburamos codo a codo. Amo la comunidad, crear lo común en perfecta unidad”, me explicó entrelazando sus manos. Me contó que allí él encontró la paz que su corazón anhelaba. “Tuve una infancia dolorosa, fui abusado durante varios años. Tapé mi angustia con títulos, libros y viajes. Pero nada me llenó. Esto sí”, me aseguró. Compartir su trauma con quienes padecieron otros similares, le dio una razón para vivir. “Elijo una vida austera porque quiero dedicarle menos tiempo a lo accesorio y más a lo trascendente”, me comentó.

La aldea de noche Gentilesa: Akamasoa

Gastón es alguien que ejerce una atracción potente, como la de un imán. Es difícil definir qué es lo que atrae tanto de él. ¿La radicalidad con la que vive su misión? ¿La manera de mirar a los ojos y decir: “Cuando llegue el final, solamente quedará lo que hicimos por los demás?” “Nadie merece que lo golpeen, que lo maltraten, que lo violen”, me dijo con los ojos llenos de lágrimas. Los míos también se humedecieron. Con una inmensa sensibilidad agregó: “No se puede ser feliz entre infelices”. Su frase me sacudió. ¡Qué poco se roza mi realidad con la de los pobres!, pensé.

Gastón, en cambio, vive en medio de ellos. Es uno más. Su vida no admite recreos. “Sentimos el mismo frio helado a la mañana, y transpiramos juntos la camiseta”, me dijo. Las 130 personas, 45 familias, son su familia. Con sus pantalones llenos de barro y su casco en la mano, me pareció un albañil, más que un doctor en Economía, como también lo es. Y esa mezcla de constructor y economista hace toda la diferencia. Porque detrás de este proyecto social, está esa cabeza que analiza números y delinea planes de acción para los 6000 voluntarios que ofrecen tiempo, profesionalismo y dinero.

Salí de Akamasoa esa tarde, maravillada al palpar tanta humanidad. Esta aldea es un oasis de esperanza; un grito al mundo de dignidad. Un sitio que interpela. Que invita a tender puentes, a compadecerse de quienes sufren privaciones que al menos yo, no conozco ni conoceré jamás. Simplemente porque me tocó, por azar, vivir de este lado de la vía. Y a ellos, del otro.