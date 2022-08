Qué esconde el jugo que se popularizó como antioxidante y por mejorar las lagunas mentales y quemar grasas

Es furor en las redes y hasta fue protagonista de distintos challenges. Se trata del jugo de apio, una simple bebida verde de bajas calorías que cobró relevancia en los últimos tres años, una tendencia que tiene entre sus adeptos a deportistas de la talla de Novak Djokivic y a celebridades internacionales, tales como Gwyneth Paltrow y Robert de Niro, quienes hablan y comparten con sus seguidores las maravillas de sus virtudes.

Un producto que tiene sus orígenes en la zona del mediterráneo y que se destaca por ser una importante fuente de agua –el 95% de su composición- y por contener gran cantidad de fibra, vitaminas K, A y C, y minerales, entre ellos potasio, magnesio y ácido fólico que son beneficiosos para la salud. Según los dichos populares, lo ideal es consumirlo durante 21 días consecutivos a la mañana y en ayunas para que el cuerpo absorba de manera eficiente todos los componentes.

Esta corriente nació de la mano del estadounidense Anthony William, quien usa el pseudónimo de Medical Medium, para difundir a través de sus redes –en Instagram tiene más de cuatro millones de seguidores- consejos acerca de alimentación y vida sana. Y como toda novedad, no tardó en salir a la luz y dar la vuelta al mundo con la excusa de que reduce el riesgo de enfermedades, fortalece el sistema inmune, actúa como antioxidante, ayuda a reducir la grasa corporal, incluso, a prevenir lagunas mentales ya que, según dice este gurú a través de una explicación en su página web: “los componentes de esta bebida contribuyen a evitar infecciones de todo tipo y a eliminar las células malignas en el cerebro que pueden disparar esta patología”.

Sin embargo, no existe ningún aval científico ni investigaciones que comprueben realmente todas estas ventajas. Y en este sentido, Monica Sandler, nutricionista, Health Marketing & Category Relevance Manager de Danone, explica que si bien los jugos tienen un aporte calórico bajo porque no contienen grasas ni proteínas, y están compuestos de hidratos, lo cierto es que “cuando hacemos uno rompemos la estructura de las frutas y verduras, entonces la fibra se pierde y queda expuesta el azúcar que se absorbe rápido en la sangre y en exceso puede ser perjudicial para la salud”, destaca la nutricionista.

En esta línea, recomienda que lo mejor es comer las frutas y las verduras enteras porque así se mantienen inalterados sus componentes. La Organización Mundial de la Salud (OMS), sugiere una ingesta diaria de medio plato de verduras en el almuerzo y en la cena, más tres frutas extra, lo que equivale a 700 gramos totales. En la Argentina los datos alarman porque se estipula que dicho consumo ronda los 280 gramos, es decir, lo que equivale a dos porciones.

Ahora bien, ¿qué se esconde detrás del jugo de apio? Para Sandler, no existen alimentos milagrosos y para que una persona vea resultados positivos “debería llevar un estilo de vida saludable en su más amplio sentido”, comenta la especialista y remarca que los que van a sentir mayores beneficios al tomar esta infusión son las personas que de por sí mantienen una dieta saludable, variada y equilibrada, en donde casi no haya consumo de alimentos altos en grasas y azúcar. “En cambio, no sirve tomar este jugo si después no se va a respetar una buena conducta alimenticia”, agrega la nutricionista.

Por otra parte, al tratarse de un proceso de 21 días, la especialista cuenta que se debe a que es la cantidad de tiempo mínima que tarda una persona en crear un hábito nuevo. Igualmente, hace hincapié en que formar costumbres saludables no es una tarea sencilla y que no se logra de la noche a la mañana. “Es de a poco, es un proceso, un objetivo que se puede ir alcanzando de manera gradual”, reflexiona.

En este sentido, tomar el jugo puede llegar a aportar beneficios siempre y cuando se lo combine con otros factores que también hacen al bienestar y cuidado personal, por eso, no hay que olvidarse que el descanso, la actividad física y una dieta equilibrada también juegan a favor y ocupan un rol importante ya que, regulan el ciclo circadiano y equilibra el organismo.

