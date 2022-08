Estos diez ejercicios que entrenan al cerebro para vivir más felices

A partir del conocimiento sobre el funcionamiento de determinadas áreas cerebrales, la neuropsicología propone ciertas formas de entrenar al cerebro, basadas en micro acciones, que luego de un tiempo de repetición se transforman en hábitos e impactan positivamente en nuestra calidad de vida.

Según considera Gabriela González Alemán, doctora en Genética del Comportamiento y fundadora de Brainpoints (M.N. 33343), como mínimo, el 40% de nuestras acciones cotidianas son hábitos que aprendemos en el contexto familiar o escolar. “En la edad adulta puede que muchos de los hábitos de la persona no vayan en la dirección en que ella quiere ir voluntariamente, es decir que tiren para otro lado. Por eso creo mucho en eso de revisar los propios hábitos, empezar a hacerlos conscientes, para ver cuáles son los hábitos que queremos conservar y cuáles son aquellos que no y quedaron ahí porque la vida me los dejó”, explica.

Para la especialista en genética del comportamiento, al tiempo en que nos deshacernos de hábitos que no se condicen con nuestros valores actuales, podemos incorporar otros que estimulen respuestas positivas en nuestro cerebro. “Son simples actos que pueden traer un montón de beneficios en dirección de una vida más feliz y con mayor bienestar”, señala González Alemán. Entre ellos enumera:

1) Recordar un momento feliz antes de ir a dormir

Durante el recuerdo, la actividad neuronal de la persona es bastante parecida a la del momento feliz que vivió. Se produce una liberación de dopamina, uno de los neurotransmisores ligados al placer, que aumenta el bienestar y la motivación para vivir más momentos agradables. Por otra parte, estos registros felices aumentan nuestra capacidad de resiliencia y retroalimentan nuestro potencial para afrontar los malos momentos que puedan venir después.

Al recordar se produce una liberación de dopamina, uno de los neurotransmisores ligados al placer shutterstock - Shutterstock

2) Tomar agua a la mañana apenas nos despertamos

Durante la noche, las personas se deshidratan, el cerebro se entera de que no tomamos agua a las seis horas después de dormidos y se pone en modo conservación de líquidos, a través de la hormona llamada vasopresina. “Sin embargo, antes de eso, el cerebro gasta líquidos para la conservación del organismo como si estuviésemos despiertos. Es decir, no se aviva que falta líquido hasta que falta de verdad, por eso todos nos despertamos con un poco de deshidratación”, aclara la doctora. Esto empeora el funcionamiento de la atención, de la memoria, de la capacidad para tomar decisiones o solucionar problemas y se pierde un poco de claridad mental. Por eso si tomamos agua apenas nos levantamos, rápidamente las células empiezan a funcionar bien nuevamente y volvemos a tener un funcionamiento cognitivo al 100%.

Si se toma agua apenas uno se levanta, rápidamente las células empiezan a funcionar bien LA NACION

3) Hacer listas sobre cosas que nos ilusionan

Las listas nos conducen a intentar alcanzarlas y a llevar adelante una planificación mental para lograrlo. “Al cerebro le gusta el formato de las listas, le gusta el orden y la organización. Tal es así que cuando hacemos una check list y tildamos las cosas ya hechas le produce satisfacción”, dice la especialista en comportamiento. Por otra parte, cuando listamos aquellas cosas que estamos esperando con ilusión disminuye la ansiedad de la espera y, a medida que las logramos y nos damos cuenta del progreso, una vez más llega la liberación de dopamina que aporta felicidad y bienestar.

Cuando se hace una check list y se tildan las cosas ya hechas uno siente satisfacción Shutterstock

4) Crear una playlist con nuestra música preferida

Según la fundadora de Brainpoints, esto activa la corteza frontal y temporal que usamos para procesamientos complejos y las áreas temporales que tienen que ver con la memoria y con cuestiones afectivas y emocionales. A su vez, se ponen en marcha los centros de recompensa y de placer. Esto estimula la producción de óxido nítrico que es una sustancia vasodilatadora y mejora la circulación sanguínea, se libera además serotonina, que ayuda a reducir los niveles de cortisol que es la hormona responsable del estrés y la ansiedad. Definitivamente, hacer una playlist con nuestra música preferida mejora la calidad de vida y trae bienestar.

Hacer una playlist con la música preferida de uno mejora la calidad de vida y trae bienestar Shutterstock - Shutterstock

5) Sonreírse frente al espejo

La risa induce estados positivos tanto en el que ríe como en el que observa. “Si sonreís al espejo sos las dos personas, tenés la ventaja del que ríe y del que observa”, asegura González Alemán. Por otro lado, a la risa se le atribuye la liberación de dopamina y serotonina, que traen bienestar en el largo plazo, también se liberan endorfinas y por eso también tiene propiedades analgésicas. Por lo tanto, sonreírte a vos mismo en el espejo a primera hora de la mañana genera un estado de ánimo positivo durante todo el día.

“Si sonreís al espejo sos las dos personas, tenés la ventaja del que ríe y del que observa”, asegura González Alemán. Shutterstock

6) Aprender a controlar la respiración

Hacer una respiración rítmica, en un par de ciclos respiratorios de inhalar, retener, exhalar y volver a inhalar, retener e inhalar, disminuye los estados de ansiedad, de preocupación que aumentan el ritmo respiratorio. Se trata de ejercicios que sacan más aire del que ingresan y activan el sistema nervioso parasimpático que estimula estados de tranquilidad y de calma y nos ayudan a reducir el estrés y la ansiedad. Además, entrenarse en técnicas de respiración aumenta la oxigenación en sangre y en el cerebro de manera muy significativa y esto estimula la claridad mental y el mejor funcionamiento del cuerpo en general.

Con estos ejercicios se saca más aire del que ingresa y se activa el sistema nervioso parasimpático que estimula estados de tranquilidad y de calma Instagram: @gisele

7) Dejar el celular una hora antes de dormir

Los receptores lumínicos de la retina reciben la luz azul y esto inhibe la producción de melatonina, que es la hormona que induce al sueño. “Nos modifica el reloj biológico, nuestro cerebro interpreta que es de día”, advierte la especialista y recomienda imponerse esto durante un tiempo y emplear esos momentos en que no estamos con el celular para leer un libro o charlar con la familia. Con los días, esto se transforma en un hábito que se arraiga.

Dormir con el celular cerca no es bueno porque modifica el reloj biológico y por ende, el cerebro interpreta que es de día shutterstock - Shutterstock

8) Bailar sin música

Además de generar sensación de libertad, esta acción moviliza nuestros esquemas mentales. ¿Por qué? Es, de por sí, un acto disruptivo que nos permite oxigenar el cerebro y aumentar la producción de serotonina, que nos trae calma. Su práctica frecuente ayuda a afrontar situaciones de estrés y ansiedad.

Bailar es un acto disruptivo que permite oxigenar el cerebro y aumentar la producción de serotonina Shutterstock

9) Agradecer

Contribuye enormemente al bienestar. “Algo que podemos hacer es tener un frasco de gratitud en el que podemos poner papelitos escritos sobre aquellas cosas con las que estoy agradecido. Aunque después no los saquemos para leerlos, el solo hecho de ver como crece esto te hace sentir bien e instala el hábito de hacerlo porque al cerebro le gusta el orden”, explica González Alemán.

Una buena práctica es tener un frasco de gratitud en el que se puede poner papelitos escritos sobre aquellas cosas por las que se está agradecido Shutterstock

10) Abrazar

Conectar con el otro aquí y ahora, abrazar a una persona produce una hormona que se llama oxitocina que nos provoca sentimientos de felicidad, de plenitud y disminuye el estrés. A la vez que, potencia las relaciones sociales y da sentimientos de confianza, generosidad.

Al abrazar se produce una hormona que se llama oxitocina que provoca sentimientos de felicidad, de plenitud y disminuye el estrés Shutterstock

Compromiso con nuestro bienestar

La velocidad de la vida moderna nos lleva imperiosamente a ocuparnos por tratar de vivir mejor. Incorporar algunas de estas pequeñas acciones diarias nos traerá un mayor bienestar a largo plazo. Pero, según la fundadora de Brainpoints, para adquirir un hábito tenemos que tener un nivel de cumplimiento. Por ejemplo, si queremos dejar el celular una hora antes de irnos a dormir, hay que establecer un mínimo y un máximo de cumplimiento. “Dejar de usarlo antes de acostarme dos días a la semana puede ser el mínimo y el máximo serían los siete días. En el medio hay un cumplimiento intermedio, pero es importante sentir siempre que, de alguna manera, cumplí porque, así mi cerebro activa el circuito de recompensa y eso arraiga el hábito”, dice la especialista en genética del comportamiento. De lo contrario, asegura que el cerebro intentará abandonar eso que le genera displacer. Por otro lado, sostiene que es preciso incorporar los nuevos hábitos de a uno, no hay que hacerlo radicalmente. Estos comportamientos mínimos empezarán a allanar rutas cerebrales en un sentido positivo.

Por otra parte, desde INECO (Instituto de Neurología Cognitiva) advierten algunas acciones basadas en la psicología y las neurociencias que podemos sumar y que también contribuyen con nuestro bienestar. Una de las principales es encontrar un propósito en aquello que hacemos, por ejemplo, podemos tratar de pensar y recordar en qué contribuye nuestro trabajo en los demás; la disposición al altruismo, es decir a ayudar a los demás de manera desinteresada, es otra de ellas. Al tiempo que ser optimistas, es decir ver el vaso medio lleno, tener una visión positiva sobre la realidad, favorece el buen ánimo.

Otro ejercicio es mantener una mente desafiada, por ejemplo, leyendo libros de géneros diferentes a los que leemos normalmente, así como escuchar música distinta o mantenerse conectado con los demás. Tomar decisiones y organizar el tiempo para lograr un buen balance ocupacional que permita conciliar la vida laboral, individual y familiar, también pueden contribuir a este objetivo.

Por último, practicar técnicas de meditación, como mindfulness, yoga, relajación y otros tipos de meditación demuestran un impacto positivo en el bienestar. Al mismo tiempo, el equipo de INECO subraya que cuidar nuestra salud física con el ejercicio es uno de los complementos más importantes para mejorar la calidad de vida. “Es recomendable mantener el cuerpo en movimiento durante dos o tres veces por semana para cuidar nuestra salud mental”, explican.