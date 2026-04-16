Día Mundial del Malbec: los mejores planes para brindar en Buenos Aires este fin de semana

Cada 17 de abril se conmemora el Día Mundial del Malbec, una fecha que reconoce a esta cepa emblemática que logró posicionar a la Argentina en el escenario internacional del vino y que despertó incluso el interés de otros grandes países productores que hoy también la elaboran. En ese marco, distintos espacios organizan actividades especiales durante estos días, que van desde degustaciones hasta propuestas únicas pensadas para celebrar y disfrutar de esta variedad tan representativa.

La elección de esta fecha no es casual: recuerda el momento en que el entonces presidente Domingo Faustino Sarmiento impulsó de manera decidida la transformación de la industria vitivinícola del país. Su iniciativa sentó las bases para el desarrollo del vino argentino tal como se conoce hoy, marcando un antes y un después en la producción local.

Este 17 de abril se celebra el Día Mundial del Malbec iStock

Por estos días, distintos espacios gastronómicos y del mundo del vino se suman a la celebración con propuestas especiales pensadas para homenajear al Malbec. Restaurantes, vinotecas y hoteles presentan menús exclusivos, degustaciones y experiencias únicas para disfrutar de esta cepa en todas sus versiones. A continuación, algunos de los planes más destacados:

Día del Malbec en Overo: triada de malbecs por copa a lo largo de los Andes

La propuesta de Overo en el marco del Día Mundial del Malbec

En el marco de la Semana del Malbec, Overo Bar y Club de Vinos propone una experiencia pensada para recorrer el país a través de la copa. De la mano de Karim Mussi Winemakers y la Bodega Alandes, el plan invita a disfrutar de una triada de Malbecs provenientes de distintos espacios emblemáticos: Valles Calchaquíes, Valle de Uco y la Patagonia. La propuesta se completa con una carta gastronómica ideal para maridar, que incluye desde empanadas de cordero hasta tablas de quesos y charcutería de productores locales, en un ambiente relajado y perfecto para compartir.

Además, el espacio cuenta con más de 450 etiquetas disponibles para pedir por copa o botella, y la posibilidad de vivir una experiencia más íntima en sus salas privadas para quienes forman parte del club. Ya sea en la sala de vinilos, el cine o la cava, Overo se presenta como un punto de encuentro ideal para celebrar el Malbec con amigos o en pareja, en pleno corazón de Palermo.

Dónde : Nicaragua 4583, Palermo Viejo, Buenos Aires

: Nicaragua 4583, Palermo Viejo, Buenos Aires Cuándo : del 17 al 23 de abril, de lunes a domingo de 18 a 01 hs

: del 17 al 23 de abril, de lunes a domingo de 18 a 01 hs Precio : $24.000 por persona (incluye triada de Malbecs)

: $24.000 por persona (incluye triada de Malbecs) Datos de contacto: reservas en overobar.meitre.com / Instagram: @overo.bar

Malbec World Day en Faena

Malbec World Day en Faena (Foto: Instagram @faenabsas)

En el marco del Día Mundial del Malbec, el Hotel Faena propone una experiencia que combina alta gastronomía y grandes etiquetas en un entorno sofisticado. Durante toda la semana, El Mercado se transforma en un espacio donde cada plato encuentra su maridaje ideal con una cuidada selección de Malbecs, pensada para resaltar lo mejor de esta cepa insignia. La propuesta invita a recorrer distintos sabores mientras se descubren nuevas expresiones del varietal.

La experiencia está guiada por Maximiliano Pérez, Head Sommelier del hotel y reconocido como uno de los mejores de América Latina, lo que suma un diferencial para quienes buscan profundizar en el mundo del vino. Se trata de una oportunidad ideal para disfrutar de una velada especial, donde el Malbec es protagonista en cada detalle.

Dónde : Faena Buenos Aires

: Faena Buenos Aires Cuándo : del 13 al 19 de abril, desde las 18 hs

: del 13 al 19 de abril, desde las 18 hs Datos de contacto: reservas a través de WhatsApp +54 9 11 5039 1165

Misión Secreta en Bodega Gamboa

Un plan distinto en Bodega Gamboa

Con una propuesta innovadora, Bodega Gamboa invita a celebrar el Malbec desde un lugar diferente: poner a prueba los sentidos. “Malbec Misión Secreta” es una experiencia de cata a ciegas en pareja que rompe con lo tradicional y propone un juego donde el desafío es identificar la cepa entre distintos vinos. A lo largo de varias rondas, los participantes deberán afinar el paladar y dejarse llevar por la percepción, en una dinámica tan lúdica como desafiante.

El cierre suma un incentivo único: la pareja ganadora tendrá la posibilidad de crear su propio Malbec junto al equipo enológico de la bodega, convirtiéndose en “winemakers por un año”. Una propuesta distinta que combina aprendizaje, diversión y una nueva forma de vincularse con el vino.