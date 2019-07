En un año se triplicó el número de hombres que se realizaron una vasectomía

En un año creció un 300% el número de varones que se realizaron una vasectomía Fuente: Archivo

Desde el 2006, año en que la vasectomía se transformó por ley en un procedimiento anticonceptivo gratuito, que el interés de los varones por este método ha crecido de manera exponencial. Según el Ministerio de Salud y Desarrollo Social, entre 2017 y 2018 el número de procedimientos aumentó en un 312%, de 181 operaciones pasó a 565. Otro dato llamativo, es que, en el mismo período, las ligaduras de trompas bajaron un 14% (de 16552 a 14260).

Fuentes de la Línea de Salud Sexual de Ministerio de Salud y Desarrollo Social, indicaron que los llamados para aprender más sobre este procedimiento aumentaron notablemente en el último año. En 2017 hubo 362 llamados para consultas sobre ligaduras de trompas y 259 sobre vasectomías. Mientras que el año pasado hubo 354 y 580 respectivamente.

"La vasectomía está dentro del plan médico obligatorio. Es un derecho reproductivo acceder de manera gratuita a la vasectomía que es un método anticonceptivo de tipo quirúrgico y que todas las obras sociales y prepagas están obligadas a realizar. Quien no cuente con una obra social o prepaga, se lo puede realizar en un hospital público o un centro de salud. El único requisito que tiene que cumplir la persona es ser mayor de edad, el nuevo Código Civil establece que es a partir de los 16 años, y además, debe tener un consentimiento informado", informaron.

Mariano González Morales, médico urólogo, afirma que aumentaron las consultas desde que se sancionó la Ley 26.130 en 2006. En cuanto al rango etario de los pacientes que consultan, González Morales, cuenta que, por lo general, son mayores de 35 o 40 años que ya tienen hijos y no quieren volver a tener. "Pero también hay un grupo de pacientes, que no es menor, que son chicos jóvenes de 25 a 30 años que no tienen hijos", agregó.

Aunque la OMS describe a la vasectomía como un procedimiento "irreversible", González Morales explica que puede haber una marcha atrás para este procedimiento: "En general la vasectomía puede ser reversible. La tasa de éxito de la reversibilidad es alta, si se trata antes de los 10 años en manos de un especialista. Igualmente, el paso del tiempo hace que la calidad de los espermatozoides sea cada vez más baja. También hay pacientes que no están del todo convencidos y deciden congelar espermatozoides por si en el futuro deciden tener hijos".

"Se incrementó mucho el número de solicitudes de vasectomías en el último tiempo. La mayoría suelen ser personas de entre 30 y 40 años, que ya son padres y están en pareja. El procedimiento es sencillo, se puede hacer con anestesia local, con una mínima incisión en la raíz del escroto y se identifican los conductos deferentes que llevan el esperma. Estos conductos se ligan. Luego de esto, el hombre deberá esperar alrededor de 60 días para volver a tener relaciones",dijo Sergio Pusarelli, jefe del servicio de urología del Instituto de Trasplantes de Alta Complejidad (Itac).

Lía Arribas, médica ginecóloga del Hospital Rivadavia y miembro de la comisión directiva de la Asociación Médica Argentina de Anticoncepción (Amada), aduce que en la Argentina, en la adultez, los embarazos no deseados, en promedio, están al nivel del resto del mundo y rondan el 50%.

"Es muy alto. En general cuando la pareja necesita un método anticonceptivo definitivo, uno aconseja la vasectomía porque es un procedimiento mucho más sencillo que la ligadura de trompas. Es más ambulatorio, más fácil, menos riesgoso. Pero es más difícil convocar al varón. Lo natural, hace añares, es que la mujer se cuide. Además, para los varones no se desarrollaron tantos métodos como para la mujer. Es uno solo el que hay para ofrecer, además del preservativo, y es un método definitivo. Por otro lado, hay muchos mitos, como que puede alterar las erecciones o el deseo sexual, algo que no es cierto", concluyó.