Video: la impresionante nube tóxica que invadió a India después de una de las fiestas religiosas más importantes del país

Nueva Delhi, la capital de la India, amaneció bajo una niebla tóxica con niveles de contaminación del aire más de 56 veces por encima del máximo recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS). El fenómeno suele repetirse todos los años ante la llegada del otoño. El hecho fue resultado de la combinación entre las bajas temperaturas, la reducción de la circulación del viento y la quema masiva de residuos.

Niebla toxica asfixia a la India

Además, en esta ocasión, otro de los factores que influyó el lunes para la contaminación del aire se debió al show de fuegos artificiales de la conmemoración de la fiesta hindú del Diwali, una de las celebraciones religiosas más importantes del hinduismo, el jainismo y el sijismo donde se festeja la victoria de la luz sobre la oscuridad.

La zona metropolitana de la ciudad de Nueva Delhi, con más de 30 millones de habitantes, suele figurar entre las capitales más contaminadas del mundo, en especial durante las jornadas previas al invierno.

Una de las postales de Nueva Delhi con el aire contaminado

La Corte Suprema alivió este mes una prohibición a los fuegos artificiales para permitir los “fuegos artificiales verdes”, menos contaminantes, durante la fiesta del Diwali.

Los niveles de PM2.5 -micropartículas cancerígenas capaces de entrar al torrente sanguíneo- alcanzaron 248 microgramos por metro cúbico en partes de la ciudad, según la organización de monitoreo IQAir.

La gubernamental Comisión de Manejo de la Calidad del Aire dijo que las condiciones empeorarán los próximos días.

Por su parte, las autoridades municipales aseguraron que probarán la “siembra de nubes”, con aviones que inyectan sal o productos químicos en las nubes para inducir la lluvia y limpiar el aire.

Según un estudio publicado por la revista The Lancet Planetary Health,3,8 millones de muertes en India entre 2009 y 2019 se debieron a la contaminación del aire.