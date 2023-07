Familia Zidane: la fórmula para mantenerse en forma y lucir cuerpos esculturales

escuchar

Zinedine Zidane es uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos y es mundialmente reconocido por su habilidad técnica, visión de juego y elegancia en el campo. Desde afuera de la cancha hoy vive su pasión por la disciplina en el área técnica y hay especulaciones sobre cuál será el próximo equipo que el astro tendrá a su cargo.

En la última semana Zidane y su familia despertaron la curiosidad de miles de seguidores por un tema ajeno al fútbol. Luego de que Luca, uno de los cuatro hijos que tiene con Véronique Fernández (51), compartiera una postal de la familia disfrutando de sus vacaciones en Ibiza, los Zidane pasaron a estar en boca de todos por el increíble estado físico que tienen los seis.

Aparte de los cuatro jóvenes que se encuentran en una edad en la que mantenerse sanos y físicamente activos es más o menos sencillo, lo sorprendente para muchos fue ver a Zinedine y su esposa a los 51 años luciendo cuerpos fuertes y magros en una etapa de la vida en la que cuesta más generar masa muscular.

¿Cómo es que todos los integrantes de la familia se mantienen así? ¿Se trata de una condición genética o de un estilo de vida sano? “Esos físicos esculturales que muestran los seis se consiguen únicamente con dedicación y constancia, esto responde a varios factores como entrenamiento intenso, alimentación sana y mucha hidratación y un nivel de descanso adecuado; todos elementos que seguramente la familia Zidane tiene bien orientados para obtener este tipo de resultados”, señala Santiago Kweitel (M.N. 93789), médico pediatra, deportólogo y director de la Diplomatura en Medicina Deportiva Pediátrica de la Universidad Favaloro.

En principio, si se refiere a la buena condición física de Zinedine, el francés siempre ha sido un ejemplo de disciplina y cuidado personal en el mundo del fútbol. Durante su carrera como jugador, se lo consideraba un atleta completo que se destacaba principalmente por su resistencia, agilidad y fortaleza física. Ya tiempo atrás, algunos de sus compañeros de equipo o ex entrenadores habían comentado que el ex director técnico del Real Madrid mantenía una estricta rutina de entrenamiento y alimentación para asegurarse de estar en perfectas condiciones para los partidos. Lo que no se esperaba es que años después de su retiro del deporte activo, mantendría la misma constancia.

Según explica el Dr. Kweitel, en el caso de los deportistas de elite es bastante común que una vez retirados del éxito empiecen a ser menos exigentes o que directamente abandonen por completo el estilo de vida saludable. “Vemos que aumentan mucho de peso, que empiezan a tener varios problemas de salud y se dejan estar”, añade. No obstante, no todos pasan por esa etapa, también están quienes más allá de los motivos estéticos no quieren abandonar los hábitos saludables que son característicos del mundo deportivo. “Ejemplos de esto último son figuras como Zidane, Simeone o Guardiola, todos ex atletas que están en óptimas condiciones físicas y de salud a sus 50 años”, explica el especialista.

Véronique y Zinedine se suelen mostrar en redes sociales saliendo a correr en pareja, haciendo circuitos de trekking y practicando natación Instagram

Por otro lado, en lo que refiere al estado físico de los hijos, Kweitel señala que: “puede ser que tanto Zinedine como sus hijos hayan heredado buenas condiciones genéticas; sin embargo, cuando se trata de físicos así de definidos existe mucha constancia y esfuerzo detrás”, enfatiza. A la vez que explica que quienes cuentan con esta buena genética tienen más facilidad para obtener esos resultados físicos que quienes no tienen esa predisposición en su ADN. De igual modo, resalta que el hecho que los músculos se definan tanto y que el cuerpo luzca así, requiere de un compromiso con un estilo de vida sano.

Sumado a esto, Ramiro Heredia (M.N. 117882), médico especialista en clínica médica del Hospital de Clínicas José de San Martín, agrega que hábitos saludables como: no fumar, moderar el consumo de alcohol, dormir adecuadamente y controlar periódicamente la salud, son indispensables para que la actividad física tenga resultados notables en el cuerpo.

También, señala el Dr. Heredia que, respecto de quienes no cuentan con buena genética física, este es un aspecto que sí se puede revertir. El especialista cuenta que recientemente salió publicada en una prestigiosa revista científica un estudio en el que analizaron cómo mantener un peso saludable, hacer actividad física, y controlar adecuadamente los factores de riesgo y enfermedades crónicas, disminuyó significativamente el riesgo de tener diabetes tipo 2, en participantes cuyos padres tenían diabetes y corrían riesgo de heredar la enfermedad. “Este es un claro ejemplo de cómo cada uno puede ser dueño de su destino, al menos en lo que respecta a muchas enfermedades metabólicas”, cuenta.

En concreto: ¿cómo entrena la familia Zidane?

En sus redes sociales, toda la familia comparte en posteos videos o imágenes de ellos haciendo ejercicio. Aparte del obvio disfrute por el fútbol, los cuatro jóvenes de la familia -Enzo, Luca, Theo y Elyaz- se muestran seguido entrenando en el gimnasio y jugando al pádel. En contraposición, sus padres, se exponen saliendo a correr en pareja, haciendo circuitos de trekking y practicando natación.

Según los dichos de Roberto Cela López, entrenador de Inferno Pilates, a un medio español, el matrimonio Zidane debe en gran parte su buen estado físico a las duras sesiones de Bikram yoga -una serie fija de 26 posturas a ejecutar en una sala con 40° centígrados de calor- e Inferno Pilates a las que acudían diariamente cuando vivían en Madrid. “Se metían a una sesión de Bikram a las 10 y otra de Inferno a las 12, porque a ‘Zizou’ -apodo del jugador- le encantaba el trabajo de intervalos más centrado en el ‘core’ con ejercicios isométricos que nosotros enseñábamos”, relató.

Asimismo, un dato interesante sobre Véronique es que siendo apenas una adolescente comenzó a destacarse entre sus compañeras como una talentosa bailarina clásica. Años más tarde obtuvo una beca para estudiar danza y baile moderno en París, pero no pudo llevar ese sueño a cabo ya que una noche de 1989 conoció al deportista francés que cambiaría el rumbo de su vida y se vio obligada a acompañarlo alrededor del mundo.

La familia Zidane suele compartir en sus redes sociales posteos videos o imágenes practicando diferentes actividades físicas Instagram @theozidane

Sumado a esto, el Dr. Kweitel añade que este tipo de personas que vienen del mundo del deporte o que buscan mantener esos físicos “tallados” requieren de algún tipo de suplementación deportiva legal. “Los más utilizados son los suplementos proteicos o la creatina que, muchas veces, generan un muy buen resultado y colaboran en el objetivo buscado por el paciente/cliente”, dice.

¿Qué tipo de entrenamiento hacen los hijos de Zidane? Según explica Kweitel, los entrenamientos de los jóvenes futbolistas no se centran solamente en lo técnico y lo táctico, es decir, no ejercitan solo con la pelota de fútbol, sino que también hacen otras actividades como correr, hacer series de fuerza el gimnasio y practicar disciplinas que los ayuden con la flexibilidad y elongación, entre otros.

Por último, advierte que se debe evitar llegar a un nivel de obsesión por el estado físico. “Cuando empiezan a irse hacia los extremos o nunca se ven satisfechos con los resultados o lo que ven en el espejo, se corre el riesgo de tener una percepción distorsionada de la imagen corporal”, explica. Esto es como cuando por ejemplo, una persona desarrolla demasiado sus músculos o reduce sus niveles de grasa corporal, pero se ve a sí mismo delgado o con gran cantidad de grasa corporal por bajar.