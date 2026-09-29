Fer Niizawa , autor del best seller Ikigai: “La sabiduría japonesa puede transformar tu vida y puedo enseñarte a aplicarla en el día a día”

¿Estamos realmente viviendo la vida que queremos vivir? La pregunta, tan simple y compleja a la vez es el puntapié inicial para la charla que dará el exitoso empresario y reconocido conferencista Fer Niizawa, autor del best seller Ikigai, quien avanza un poco más y reflexiona: ¿Qué pasaría si pudieras encontrar mayor sentido en lo que hacés, vivir con más intención y afrontar los desafíos cotidianos con una mirada diferente?

Para responder a estas cuestiones y aportar herramientas que permitan pensar y crear una vida mejor, propone explorar dos conceptos milenarios de la filosofía japonesa: Ikigai, como brújula para conectar propósito y sentido; y Bushido, el código de valores de los samuráis, basado en principios como disciplina, coraje, honor y resiliencia.

Niizawa se presentará en el Bienestar Fest, el evento de bienestar más importante del país organizado por LA NACION y OSDE que se realizará el 24 y 25 de octubre en Hipódromo Palermo. Para acceder a más información sobre la agenda y dónde sacar las entradas hacé clic acá.

Ikigai, Bushido y Kaizen son tres pilares de la propuesta que invita a reflexionar sobre propósito, valores y transformación persona

“Sabiduría Japonesa para transformar tu vida es una conferencia inspiracional que propone acercar al público algunos de los aprendizajes más profundos que incorporé durante los años que viví y trabajé en Japón, y que hoy forman parte de mi manera de entender la vida, el liderazgo y el bienestar”, dice Fer Niizawa, quien sostiene que se trata de una invitación a detenernos, reconectar con lo que nos mueve y fortalecer nuestra manera de atravesar los desafíos, tanto personales como profesionales. Una experiencia breve, potente e inspiradora ideada para llevarse nuevas preguntas, herramientas y, quizás, una nueva forma de mirar el propio camino.

Para hacerlo, el autor cuenta que recorrerá en principio dos grandes conceptos de la cultura japonesa. Por un lado, Ikigai, entendido como aquello que le da sentido y valor a nuestra existencia, nos da energía y hace que valga la pena levantarnos cada mañana. Bushido, por su parte, refiere al camino del guerrero y la tradición de valores asociada a los samuráis: “desde ahí exploraremos principios como el coraje, la integridad, el respeto, la disciplina, la humanidad y el compromiso, llevándolos a los desafíos que enfrentamos hoy en nuestra vida personal y profesional. La propuesta busca conectar ambas miradas: Ikigai nos invita a preguntarnos para qué y Bushido, cómo queremos recorrer ese camino. A esto sumaremos el concepto de Kaizen, la mejora continua, para transformar la reflexión en pequeñas acciones concretas y posibles”, afirma Niizawa, y advierte: “no se trata de una conferencia teórica sobre Japón, sino de una experiencia cercana, emocional y práctica, atravesada por historias, aprendizajes personales, preguntas y herramientas que cada persona pueda llevarse a su propia vida.”

El autor de Ikigai compartirá historias, herramientas y preguntas para conectar con aquello que da sentido al día a día Fabián Marelli

La propuesta parece apuntar a un viaje hacia saberes ancestrales, con la mirada puesta en el aquí y ahora. Para cerrar, el autor de “Ikigai” recupera otro poderoso símbolo japonés, el Sakura, la flor del cerezo, como recordatorio de la belleza y la impermanencia de la vida. “Nuestro tiempo es limitado y, justamente por eso, merece ser vivido con intención. La invitación final es que cada participante pueda irse con tres preguntas: ¿qué quiero cuidar más en mi vida?, ¿qué valor necesito poner en práctica? y ¿qué pequeña acción puedo empezar mañana para acercarme a la vida que quiero vivir? Se trata de una experiencia para detenernos por un momento, volver a mirar nuestro camino y recordar que quizás transformar nuestra vida no comienza haciendo grandes cambios, sino tomando pequeñas decisiones con mayor sentido, conciencia y propósito” finaliza Niizawa.