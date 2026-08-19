Reconocen a un libro que profundiza sobre cómo encontrar sentido a la vida como de Interés Cultural de la Ciudad

“Ikigai: Felicidad y sabiduría japonesa para transformar tu vida”, el libro de Fer Niizawa - director de la firma Nawaiam, reconocido conferencista internacional y TEDx speaker-, fue declarado de interés cultural por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires.

Fer Niizawa durante las palabras de agradecimiento en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires

Impulsado por el legislador Sebastián Nagata, el proyecto reconoce el enorme valor de este libro que se ha convertido en un puente entre la cultura japonesa y la argentina.

Fer Niizawa participó del Bienestar Fest organizado por LA NACION Fabián Marelli

“Recibir esta distinción es un inmenso honor y, al mismo tiempo, un reconocimiento a una filosofía de vida que nos invita a vivir con propósito, a construir bienestar y a encontrar sentido en aquello que hacemos cada día”, reflexionó Niizawa al momento de recibir la distinción en el Salón Dorado de la Legislatura de la Ciudad en el encuentro que contó con presentaciones en vivo del grupo de Taiko Ryukyukoku Matsuri Daiko -una agrupación de danza folclórica Okinawense y percusión -, y las cantantes Lorena Hokama y Ayumi Kondo.

Abriendo caminos

Publicado en 2024 por Lea Ediciones, Ikigai invita a crear un modo de vida en equilibrio y sintonía con el propósito vital. El vocablo “Ikigai”, de hecho, es una combinación de dos palabras japonesas: “iki”, que significa “vida”, y “gai”, valor o merecimiento. Juntas conforman una expresión que se refiere a aquello que le da valor y propósito a la vida. El ikigai de una persona puede ser su trabajo, su familia, una pasión o una combinación de varios factores que le proporcionan satisfacción y sentido. Encontrar el propio ikigai es, según explica Niizawa, descubrir el punto de intersección entre lo que uno ama, aquello en lo que es bueno, lo que el mundo necesita y por lo que uno puede ser recompensado. Este equilibrio, aunque difícil de alcanzar, es el que proporciona una vida plena y significativa. Se trata de una filosofía de vida y una forma de entender el presente para encontrar sentido en aquello que hacemos día a día. “Cada persona que camina sobre este plano es un milagro en sí misma. Es importante dejar de mirar para otro lado y compararnos, para poder conectar con nuestro ser, escuchar más a nuestro corazón, que tiene todas las respuestas. El bienestar está en las pequeñas cosas. Hay que tomar consciencia de la finitud de la vida y disfrutar cada minuto”, dice el autor, y afirma que uno encuentra sentido a la vida si tiene una vida con sentido.

El libro Ikigai fue declarado de interés cultural por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires Federico Berdier

En 2025, Ikigai alcanzó la categoría de best seller y llegó a más de cincuenta mil lectores. Con enorme experiencia en el mundo empresarial - ocupó cargos gerenciales y de alta dirección en compañías multinacionales de distintos rubros como industria automotriz, retail, medios y High Tech-, y larga trayectoria brindando conferencias para los líderes más prestigiosos, la voz calma de Fer Niizawa describe de modo natural la motivación que lo llevó a escribir este libro: “Durante mi experiencia dando charlas siempre me surgía la pregunta sobre cuál era el destello que quería dejar en el mundo. Creo que este es un mensaje lindo de compartir con todos los públicos y lo escribí con mucho amor, así que me alegra y me da felicidad verlo crecer y convertirse en un hecho consolidado”.

Niizawa plantea que la edición de este libro le permitió abrir el espectro y que su mensaje llegue no sólo a quienes trabajan en empresas, sino también a hogares o escuelas y ser leído por amas de casa, jóvenes y niños. En este sentido, destaca, con orgullo, que en algunas instituciones educativas, desde el nivel primario hasta el secundario, se utiliza Ikigai como un recurso para acompañar el desarrollo personal de los estudiantes.

Para Niizawa, encontrar el propio ikigai implica conectar con aquello que le da sentido a la vida cotidiana Fabián Marelli

A través de sus conceptos, se promueve la reflexión sobre el propósito de vida, el autoconocimiento y la importancia de identificar fortalezas e intereses personales. Además, sus contenidos se integran con actividades orientadas al desarrollo de la inteligencia emocional, fomentando habilidades como la empatía, la gestión de las emociones, la resiliencia y la toma de decisiones conscientes, contribuyendo a una formación integral de los alumnos. “La inteligencia emocional y la educación financiera deberían estar incluidas en la currícula escolar, me parecen herramientas fundamentales, y siento que con este libro aporté mi granito de arena para eso”, comenta, feliz.

Advierte, además, sobre la importancia de tratar estos temas en todos los espacios posibles y cita, con preocupación, los números que informa la Organización Mundial de la Salud: una de cada tres personas padece algún trastorno de salud mental. “Esa es la verdadera pandemia, y por eso creo que el bienestar debe ser puesto en agenda”, afirma. En este sentido, cuenta que trabaja mucho en su propio bienestar y el de quienes lo rodean. Parafraseando a la Madre Teresa de Calcuta, afirma: “se trata de que cada persona que venga a ti se vaya un poco más feliz”.

En esta línea, adelanta algo de sus próximos proyectos, y cuenta que para fin de año planea hacer un evento en un teatro. “Es un mundo nuevo para mí”, concluye, con entusiasmo, el autor que busca y encuentra sentido para una vida plena.