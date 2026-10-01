FIT 2026: del auge de la llegada de chinos a más conectividad y aperturas de hoteles

Con una altísima concurrencia de visitantes, -143.000, según datos de los organizadores—, delegaciones de 64 países y de todas las provincias argentinas, además de operadores y agencias de viaje y representantes de diversos servicios turísticos, se realizó del 26 al 29 de septiembre la 30ª edición de la Feria Internacional de Turismo de América Latina.

Como todos los años, con sede en La Rural, fue una fiesta de sabores, música, color, pero sobre todo un lugar de encuentro y difusión de las novedades de los destinos turísticos y otros sectores de la industria de cara al verano y más allá.

La Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, aspira a seguir consolidándose como un centro de entretenimiento, con grandes shows musicales, obras de teatro y encuentros deportivos, y a afianzar la llegada de turistas internacionales. Así lo explicó Valentín Díaz Gilligan, presidente del Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires, en el enorme stand que la capital argentina presentó en la feria y adelantó que la ciudad será Capital Mundial del Deporte 2027.

El mercado chino creció casi un 60% en el primer semestre

“Tenemos un buen año, con un incremento de un 19% de turistas internacionales en el primer semestre del año en relación con 2025. Llegaron 1,6 millones de viajeros internacionales”, detalló el funcionario porteño. Destacó la recuperación de Brasil, siempre en el primer puesto, y Estados Unidos, en el segundo.

También celebró el crecimiento de casi un 60% del mercado chino, que entró en el top 10 de los países del exterior: “Este año esperamos 100.000 visitantes de China, que comenzaron a llegar por el vuelo de China Eastern a Ezeiza, que hace una escala en Auckland, Nueva Zelanda, y tarda menos de 30 horas. Por ahora tiene dos frecuencias semanales, pero va a pasar a cuatro”. Además, adelantó que, en la búsqueda de turistas extranjeros, están en conversaciones con TAP y El Al.

Otro de los temas a los que hizo referencia fue que el autódromo, que está en plena remodelación, presentará al MotoGP en abril del año próximo, lo que marca el regreso de la máxima categoría del motociclismo a Buenos Aires. “Queremos que vuelva la Fórmula 1, aspiramos a ser el tercer circuito latinoamericano, con Brasil y México. La remodelación del autódromo tendrá los nuevos requisitos que exige la categoría”, concluyó.

La alegría brasileña

Brasil tuvo una fuerte presencia, con stands de los principales estados, hoteles y empresas receptivas que sumaron color, alegría y novedades a la feria. El principal objetivo del país vecino es consolidarse como el destino más elegido por los argentinos. Para ayudar en la promoción, lanzaron la campaña El país que te completa, contó Sáskia Lima, gerente de gestión de Embratur y aseguró que “tienen muy buenas expectativas para el verano”. Hasta ahora ya visitaron Brasil 2,3 millones de argentinos y esperan llegar al récord de 2025, cuando cruzaron las fronteras 3,3 millones.

Aumentaron las visitas de los argentinos a las playas de Rio Grande do Norte Archivo

Sáskia Lima también detalló que Río de Janeiro es la ciudad que más argentinos recibe, pero que en el último tiempo experimentó un gran crecimiento el destino de Río Grande do Norte, en el Nordeste, con destinos como Natal y Pipa.

La funcionaria destacó que hay mejor conectividad con otras ciudades. De hecho, se probará un vuelo chárter experimental a Vitoria, en Espíritu Santo.

Brasil también promocionó el Mundial de Fútbol Femenino, que será sede el año próximo.

Rio Grande do Sul lanzó la campaña “¡Viví el camino!”. Como el estado gaucho suele ser recorrido cada verano por miles de argentinos, quieren incentivarlos a quedarse unos días y descubrir sus atractivos. Hasta agosto de 2026, el estado registró casi un millón de turistas argentinos. Para los que no lo conocen, vale la pena darse una vuelta por estas tierras, muy diferentes al Brasil que habitualmente se imagina. No hay playas, sino sierras. Elaboran vino, los restaurantes sirven fondue y la Navidad en Gramado, el principal destino turístico de la región, dura tres meses (los festejos con una decoración impactante comienzan el 22 de octubre y se extienden al 17 de enero). Además, se puede volar en globos aerostáticos en Torres y hacer deportes de aventura.

También aprovecharon para convocar a “El Trabajo de tus Sueños”, un certamen internacional que elegirá a cinco duplas de creadores de contenido procedentes de Argentina y Uruguay. Cada pareja ganadora recorrerá el estado con los gastos cubiertos y recibirá un premio en efectivo de US$1000.

En Gramado, la Navidad empieza en octubre y se extiende hasta mediados de enero FABIAN MARELLI

Buenas expectativas en Uruguay

Como todos los años, Uruguay se prepara para recibir a los argentinos y esperan que sea un verano mucho mejor que el último. “Un informe sobre la temporada proyecta que va a ser mejor. El verano 2026 Uruguay creció en otros mercados, pero cayó en la Argentina. La buena noticia es que el gasto promedio subió”, cuenta Cristian Pos, director nacional de turismo de Uruguay.

El gobierno uruguayo mantendrá los beneficios fiscales para los visitantes extranjeros IGNACIO COLO

Explica que el descenso de argentinos fue en familias de clase media y que esperan recuperar a esa franja en la temporada que se avecina. También confirmó que mantendrán los beneficios fiscales habituales y muy valorados por los visitantes, como el reintegro del IVA en gastronomía, hotelería y compras.

En cuanto a la conectividad, destacó la llegada del China Zorrilla, el barco eléctrico más grande que operará Buquebus y los incentivos a las aerolíneas que ofrezcan rutas nuevas y lleven más extranjeros al país vecino.

En cuanto a las mejoras que verán los visitantes, se destaca el puerto de Colonia, que está en remodelación; en las rutas 1 y 9 se están realizando trabajos de duplicación de vías y en Atlántida comenzarán el saneamiento, lo que facilitará el crecimiento hotelero.

Más que playas y compras

En el sector de Chile, donde 47 empresarios trajeron su oferta a la FIT, la subsecretaria de Turismo, María Paz Lagos Valdivieso comentó que quieren que los argentinos conozcan la variada geografía chilena: “No queremos que los argentinos nos vean como destinos de vacaciones, playa y compras nada más, sino que recorran el territorio, porque tenemos productos únicos, como el astroturismo en Coquimbo y termas en diferentes sitios”.

Los turistas nacionales representan casi el 50% de los extranjeros que recibe Chile. El año último cruzaron la cordillera de los Andes 2,8 millones de argentinos, lo que significó un récord para el país trasandino.

El desierto florido en Atacama

La funcionaria también adelantó que se va a pavimentar la Carretera Austral y que esperan que el desierto florido, que está ahora en su apogeo en Atacama, pueda integrar la lista de sitios patrimonio de la humanidad por la Unesco.

Por otro lado, comentó que trabajan para facilitar los viajes por la región. “Queremos que haya una tasa de embarque internacional más baja, que agilice los viajes”, finalizó.

La Argentina fue el segundo país con la emisión de viajeros más frecuente de la región

En la feria también se detalló que Latinoamérica se ha convertido en una de las regiones emisoras de turismo que más crece, con un incremento en la frecuencia del viajero de 32,53% en 2025 respecto al año anterior. Estos datos fueron aportados por un nuevo informe de Civitatis, la plataforma de venta de visitas guiadas, excursiones y actividades en español y portugués en todo el mundo, que realizaron sobre una base de datos de 1200 viajeros de Argentina, Brasil y México.

Según el informe, la Argentina fue el segundo con la emisión de viajeros más frecuente de la región, con un aumento de 21% en 2025 vs. 2024, luego de Brasil, que reportó un incremento de más de 30%; y delante de México con un 19%.

De acuerdo al relevamiento, los viajeros de Argentina y Brasil fueron quienes más días se quedaron fuera de casa, con estancias de entre 8 y 9 noches, aunque gastando menos por viaje que el turista estadounidense o europeo, e incluso que el brasilero.

La mayoría de los argentinos que utilizaron la plataforma hicieron entre 1 y 3 viajes al año, mientras que los brasileños superaron los 4 viajes/año. La estadía media de los viajeros argentinos fue de 9 noches (la más larga junto a Brasil con 8).

Alberto Gutiérrez, fundador de la empresa, resaltó: “El mercado argentino está muy bien. Está creciendo este año un 35%, que, para como está todo, yo creo que es un éxito importante. Por ejemplo, el 22% de los argentinos que han ido a España el año pasado han utilizado Civitatis y ese es el dato con el que yo me quedo de la feria”.

También dijo que los argentinos siguen utilizando mucho los free tours, que fueron pioneros en ofrecer. “Fuimos los que primero empezamos a ponerlos en una plataforma online global y el volumen que vendemos de free tours es muy alto. Si querés hacer una visita guiada por Madrid, tenés que hacer un free tour porque la ha sustituido; la visita guiada por un destino se ha convertido en free tour, o sea que lo reservamos todos porque es lo que hay”.

Las asistencias de viaje se consolidan como un producto fundamental e irremplazable a la hora de ir al exterior. Hoy, 8 de cada 10 argentinos salen del país con una asistencia al viajero contratada, según datos brindados por Assist Card.

“Celebramos que tenemos entre el 60% y el 65% del mercado en Argentina y que este año superamos el 20% de crecimiento en ventas. Detrás de estos números hay personas que nos eligen por nuestra experiencia, solvencia, capacidad de respuesta y de contención humana”, dijo Sebastián Bras Harriott, country manager de Assist Card Argentina y Chile. También explicó que el crecimiento del 20% en ventas tiene su impulso en las recientes alianzas estratégicas con aerolíneas como Aerolíneas Argentinas e Iberia y también con empresas de medicina privada, como Galeno y el Hospital Alemán.

Por su parte, Universal Assistance presentó un producto que contempla las enfermedades preexistentes. “Es un upgrade que cuesta 60 dólares, que se suma a la asistencia elegida y cubre hasta 500.000 dólares como tope”, explica Diego Barón, director regional de marketing y digital. “Es algo que como compañía decidimos tener, a pesar de que no sea tan rentable. Queremos ser inclusivos y que todos puedan viajar”, agrega. También comenta que después del Mundial hubo una explosión de turismo y que las ventas subieron un 15%.

Nuevas propiedades

Las novedades de las grandes cadenas hoteleras también estuvieron presentes en estas intensas jornadas de feria.

Desde Hoteles Accor adelantaron que tendrán cinco nuevas aperturas en la Argentina en los próximos tres años. Cuatro hoteles serán de la marca Ibis y estarán en Ushuaia, Lomas de Zamora, Escobar, el aeropuerto de Rosario; por su parte, Merlo, en San Luis recibirá un Mercure. Además, se abrirá un Sofitel en Puerto Madero.

Marcus Simões, vicepresidente de ventas de Accor Américas, comentó que la cadena hotelera con más de 5800 hoteles y resorts, 10.000 bares y restaurantes, tuvo un año muy positivo en la Argentina. “El mercado viene creciendo de manera sostenida; este año los argentinos crecieron un 6% en relación con 2025. Y los ingresos se incrementaron un 20%. Dentro de los países latinos, Argentina se ubica luego de Brasil”.

En Club Med, cadena de all inclusive con resorts de playa y de nieve, destacaron las flamantes aperturas y adelantaron las que tienen previstas, como el hotel de Gramado, en las sierras gauchas brasileñas en noviembre de 2027 que tendrá una pista de nieve artificial que estará en funcionamiento durante todo el año. También se inaugurará Borneo en 2028.

“Para 2035 queremos duplicar el portafolio de propiedades, se van a sumar 50/60 resorts en los próximos 10 años”, destacó Leonardo Petricca, Marketing & Digital Manager South America Hispanic.

Con respecto al mercado argentino dijo: “Tuvimos un crecimiento del 7%. Eligen en primer lugar el resort de Rio das Pedras, luego Trancoso y en tercer lugar Miches, en República Dominicana y Turks y Caicos, que nos está sorprendiendo mucho, porque es un resort para adultos, muy buscado por parejas”, finalizó.