Constantemente los humanos redescubren la aptitud ancestral de colgarse, ya sea mediante prácticas como calistenia, escalada deportiva o rutinas de gimnasio que exijan sostenerse de una barra, pared o anillos de gimnasia.

Ese mismo movimiento replica el popular ‘dead hang’ –un ejercicio que implica suspenderse de una barra de dominadas o anillos usando la fuerza de agarre por encima de la cabeza–, uno de los movimientos que permiten reconectar con estas habilidades físicas que se destacaban en la vida de los antepasados.

La posición permitiría desarrollar la movilidad y la estabilidad de los hombros, así como también la fuerza y tonificar los músculos de la espalda, abdomen y brazos. Frente a esto, Javier Furman, kinesiólogo y fisioterapeuta, añade que el carácter histórico del movimiento es clave para dimensionar sus beneficios: “Gracias a él los primeros homínidos sobrevivían en entornos hostiles”.

El dead hang es un movimiento que se remonta a los primeros antepasados Shutterstock

¿Cómo se hace?

Utilizar una barra superior segura y un escalón o un banco que haga de ayuda para alcanzar fácilmente la barra con los brazos si se es principiante.

Agarrar la barra con los brazos por encima de la cabeza y las palmas hacia afuera. Tratar de mantener los brazos separados al ancho de los hombros.

Retirar los pies del escalón o del banco para agarrarse únicamente a la barra.

Mantener los brazos rectos, no doblarlos y procurar mantenerse relajado.

Quedarse colgado durante mínimamente 10 segundos si recién se incursiona en el ejercicio. Los expertos sugieren nunca pasar más de un minuto en esta posición.

Volver lentamente al escalón o al banco antes de soltar los brazos y repetir la secuencia si es que se lo desea.

Dead hang y el cuerpo

“El objetivo de la técnica es mejorar la fuerza por el componente isométrico, es decir, que se genere una acción muscular, pero sin acortamiento ni alargamiento de la fibra muscular; y por otro lado tratar de promover la movilidad y flexibilidad”, explica Santiago Kweitel, médico deportólogo y vicepresidente de la Asociación de Medicina del Deporte de Buenos Aires (ACMDBA) y la Federación Argentina de Medicina del Deporte (FARMEDEP).

De acuerdo con Furman, el ejercicio permite elongar la espalda, activa el antebrazo, los flexores de la mano, músculos del manguito rotador, dorsales, hombros, trapecios y la fuerza de agarre que, según revela, “también estimula neurocognitivamente”. Además, se trabajan zonas del cuerpo como abdomen, pecho y core que, a pesar de mantenerse en una postura relajada, intervienen en la estabilización del cuerpo y ayudan a los brazos a cargar con el peso.

Cabe destacar que la mejora de la fuerza de agarre que ofrece el ejercicio se ha relacionado en estudios académicos con mejores resultados de salud a nivel general, incluido un menor riesgo de muerte prematura, una mejor función cognitiva y un envejecimiento más lento.

El dead hang implica suspenderse de una barra de dominadas o anillos usando la fuerza de agarre MilanMarkovic78 - Shutterstock

Dos formas de ejecución

Cuenta con dos formas posibles de ejecución: activa o pasiva. La primera es cuando los hombros se tiran hacia atrás, hacia abajo y se hace fuerza para acercar la cabeza hacia la barra, mientras que la pasiva es aquella en la que simplemente se deja el cuerpo colgando sin ejercer ningún tipo de esfuerzo adicional. La suspensión activa trabaja los músculos involucrados en atraer cosas hacia el cuerpo.

Si se desea potenciar los efectos o volver más variado el momento de entrenamiento, Kweitel sugiere acompañar con ejercicios que impliquen mayor movilidad como las acciones concéntricas –contracción muscular en la que los extremos del músculo se acercan mientras se vence una resistencia externa– y excéntricas –aquellas en las que el músculo se alarga mientras se contrae bajo resistencia–.

Riesgos y contraindicaciones

Ambos especialistas recomiendan consultar siempre con un médico clínico o deportólogo para analizar si algunas de las características del dead hang pueden agravar o producir lesiones a futuro. Kweitel agrega que, en ocasiones, las contracciones isométricas en apnea como las que exige el ejercicio pueden llevar a un aumento de la presión arterial.

Furman advierte sobre ciertas cuestiones; una de ellas es evitar exponerse a la suspensión del cuerpo si se tiene una lesión de hombro ya que es una de las partes que más esfuerzo hace durante el ejercicio; otra de las precauciones que indica es que si no se tiene una buena coordinación de los músculos respiratorios se pueden generar dolores lumbares. “Si no saben respirar bien mientras entrenan pueden desarrollar una compensación lumbar o un pinzamiento”, advierte.