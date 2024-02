Escuchar

“Como esposo, padre, propietario de casa y periodista, estoy acostumbrado a que me tiren en cuatro direcciones simultáneamente. A pesar de su insólita apariencia, la máquina de pravilo no es nada dolorosa de usar. De hecho, encontré su uso bastante agradable y podía imaginarme usándola regularmente para desarrollar una gran fuerza”, relata Zachary Lewis en una columna para The Plain Dealer sobre su experiencia con la disciplina de origen ruso.

Pravilo es un método de entrenamiento físico diseñado para estirar, fortalecer y mejorar el rendimiento físico. Se estima que fue desarrollado en Rusia en los siglos VI y VII para que los guerreros pudieran potenciar aspectos físicos y mentales antes de las batallas. El sistema está compuesto de barras y mancuernas que suspenden al practicante entre arcos de madera, permitiéndole flotar completamente en el aire y realizar girar de 360°.

Quienes lo practican quedan suspendidos en al aire, mediante cuerdas, para fortalecerse y/o aliviar dolores. Así, se puede hacer uso de sus dos niveles: el terapéutico y el deportivo. Por un lado, el deportivo tiene como finalidad tonificar, fortalecer, desarrollar masa muscular, quemar grasa y mejorar la resistencia. En contraposición, su variante terapéutica comprende relajar todos los músculos y estirar el cuerpo gracias al propio peso y ayudar en el tratamiento de dolencias como escoliosis, hernias, protrusiones, contracturas, tensiones, etc.

“Al estirar todos los tejidos conectivos y eliminar nudos y obstrucciones, la práctica de Pravilo aumenta el flujo sanguíneo a todo el cuerpo”, comunica Pravilo USA, el único centro de práctica de la disciplina en los Estados Unidos. El resultado final es un cuerpo y una mente más fuerte, tranquila y ágil, señala la institución a la vez que destaca que los beneficios de su práctica son múltiples. “Cuando se utiliza simplemente para relajarse y hacer estiramientos suaves, mejora la circulación e imparte una sensación general de bienestar. Cuando la finalidad es perfeccionar el rendimiento deportivo, aumenta drásticamente la fuerza de los músculos y las articulaciones y mejora la performance”, informa.

“Es un sistema multifuncional que no está del todo divulgado en el mundo como sí lo está en Rusia, donde forma parte de la cultura y existen cientos de estudios de pravilo y centros de capacitación profesional”, cuenta a LA NACION Igor Berezin, cofundador junto a Pavel Luganskiide, de Russian Pravilo Center en Perú, el único centro profesional de pravilo en América Latina.

Berezin cuenta que los motivos por los que más recurren los alumnos a las clases suelen ser: para mejorar la postura, aliviar dolores de espalda, disminuir el estrés y descubrir el potencial oculto de su cuerpo.

“Tras una sesión de pravilo te sientes relajado y tranquilo no solo a nivel corporal sino también mental”, revela. ¿Por qué ocurre esto? Según explica, al suspender el cuerpo en el aire y dejarlo en posición horizontal, este se libera dado que en esa posición la columna se descomprime y se conectan las raíces nerviosas lo que produce alivio en el sistema nervioso.

Entre los resultados esperados de la práctica, en el centro Pravilo USA señalan:

Se aceleran los procesos de recuperación de los músculos, el tejido conectivo y la fascia y se fortalece el sistema esquelético

La energía general del cuerpo aumenta y en la psique prevalece un estado de calma positiva.

El sistema inmunológico se fortalece y es más resistente.

Se erradican los efectos del estrés en todos los sistemas.

“Si antes de la práctica una persona siente opresión, dolor o tensión, lo único que queda después de una sesión adecuada son sentimientos de relajación, libertad y calma”, asegura la institución.

Asimismo, Berezin destaca que a largo plazo los beneficios son aún mayores y cita como ejemplo el caso de un alumno de 60 años que acudió a clases por molestias en su espalda, contracturas y escoliosis. “Vino y dijo que estaba gastando demasiada plata en clínicas y que ya estaba perdiendo fe. En la primera sesión casi no pudo hacer ejercicios porque nos dimos cuenta de que no estaba del todo preparado”, recuerda. Igualmente, el entusiasta eligió seguir y fue adquiriendo mayores habilidades a la vez que disminuían sus dolencias. “Ahora viene desde hace dos años y se cuelga de todo, juega al tenis y hace deporte. No para de moverse y dice que se siente mejor de lo que estaba a sus 40 años”, dice.

Según destacan en Pravilo USA: “Con un estiramiento y entrenamiento de todo el cuerpo, la activación de cada articulación y músculo brinda la capacidad de controlar el cuerpo de una manera que antes era imposible”. Algo similar a lo que ocurre con la práctica de pilates, un sistema de entrenamiento físico y mental creado a principios del siglo XX por el alemán Joseph Hubertus Pilates que incorpora una mezcla de actividades como el yoga, la gimnasia, los ejercicios de respiración y la relajación corporal y mental con el fin de aprender a ‘controlar totalmente el cuerpo’.

Esta disciplina creada por el alemán también es implementada por muchos de sus adeptos para obtener beneficios terapéuticos y, si bien ahora es uno de los deportes más solicitados en el mundo, no siempre fue así. Décadas atrás solo era utilizado por bailarines clásicos y pacientes en recuperación por lesiones hasta que cobró una popularidad impensada.

Berezin cree que algo similar podría ocurrir con el pravilo, aunque inicialmente subraya que son dos disciplinas diferentes. “Aunque puedan parecer similares en fotografías o por las posturas que se adoptan, no se practican con el mismo propósito”.

En cuanto a la proyección a futuro del pravilo dice: “No tengo ni una sola duda de que a futuro la práctica va a explotar, solo falta que más personas se enteren de lo maravillosa que es y la divulguen. Pravilo habla por sí solo, quienes se animen a practicarlo notarán en primera persona sus resultados y lo querrán contar a otros”.

Contraindicaciones

El Russian Pravilo Center en Perú explica que en caso de quienes acuden por fines terapéuticos lo ideal es que lo hagan bajo indicación médica. Sin embargo, advierten que es indispensable que el profesional que recomiende esta disciplina esté bien informado sobre lo qu implica la práctica del pravilo.

Sumado a ello, Berezin resalta que sí existen contraindicaciones y que se vinculan con traumatismos o lesiones actuales y enfermedades graves o crónicas. Sucesivamente añade que el rango de edad permitido para acudir a las clases es de 12 a 70 años y que las mismas son totalmente individuales. “Quienes se interesen por pravilo tendrán unas primeras clases a modo de entrevista en las que el instructor investigará su nivel de resistencia, capacidad y objetivos y le armará un programa a medida por lo que cada experiencia y su duración son distintas”, concluye.

