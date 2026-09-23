Shakira, a los 49 años, practica un inédito deporte: “Si no hay olas, se hacen”

Shakira cambió los escenarios por el agua abierta. La cantante, que debe mantenerse en buen estado físico por las exigencias de su profesión, ha revelado en reiteradas ocasiones los métodos con los que entrena. De todos ellos, el baile y el entrenamiento de fuerza constituyen la base de su rutina. “Suelo comenzar el día con una sesión de fuerza de entre 30 y 45 minutos, y luego añado entre 15 y 30 minutos de cardio”, declaró tiempo atrás al medio Us Weekly.

Sin embargo, una actividad adicional que Shakira suma en su día a día −y que no es tan popular− es el wakeboard, un deporte acuático de deslizamiento en el que una persona se para sobre una tabla y es arrastrada por una lancha o por un sistema de cables.

“Si no hay olas se hacen”, comentó en una de las múltiples publicaciones que tiene mostrándose arriba de la tabla. Además de distenderse ejercitando en el agua, la cantante comparte el fanatismo por la actividad con sus hijos, Sasha y Milan. Junto a ellos se muestra sonriente practicando wakeboard siempre que están en su casa de Miami.

Wakeboard: cómo es la práctica con la que Shakira se mantiene en forma

Dinámico y completo, el wakeboard es un deporte moderno que nace de la fusión del esquí acuático, el snowboard y el surf. Alternativa ideal para los amantes de la naturaleza, se trata de una actividad recreativa y divertida que tiene su parte técnica y que es exigente en lo referente al plano físico, señala Mauro Tropini, médico traumatólogo y jefe del servicio de columna del Hospital Universitario Fundación Favaloro.

En esta disciplina, el rider −término que se acuña para apodar a los practicantes− se desliza sobre el agua en una tabla similar a la del snowboard mientras lo tira una lancha o una cuerda. En este recorrido, suele dar saltos y acrobacias.

Destreza y adrenalina son los pilares principales. El wakeboard pone a prueba todos los músculos del cuerpo que deben estar fuertes para mantener el equilibrio y evitar posibles caídas. Según Tropini, tiene que ver con un deporte completo donde se debe estar firme y tener resistencia. De esta manera, “se ejercitan los brazos que permanecen estirados para sostener la soga, la zona del core, que es fundamental tenerla sólida para lograr estabilidad y las piernas, que están en posición de sentadilla”, añade el especialista.

Por su parte, Jorge González Guedes, preparador físico de la Federación Argentina de Esquí Náutico y Wakeboard, comenta que durante esta práctica, la fuerza corre alrededor de todo el cuerpo para permitirle a la persona moverse, soportar el cable y hacer trucos.

Además, destaca la sensación de libertad que se desprende de la velocidad que se adquiere al deslizarse sobre el agua, así como por el entorno natural en el que se está inmerso.

Se puede hacer en ríos, lagunas, lagos y cuenta con dos modalidades: “Cuando se usa la lancha el rider busca hacer trucos usando la estela. Pero con el cable, que puede ser lineal o circular, las pruebas se desarrollan en obstáculos y rampas flotantes que simulan ser un skate park”, describe Walter Disch, wakeborder y fundador de Pampa Cable Park, el primero del país en tener un cable circular.

Al hacer wakeboard se ejercitan los brazos porque permanecen estirados para sostener la soga Shutterstock

Cómo surgió

Nació a finales de los 80 gracias a un grupo de surfers del estado norteamericano de California que, frustrados por la falta de olas, aplicaron su creatividad para seguir divirtiéndose con las tablas en el agua.

Así se les ocurrió atarlas a una lancha y ser remolcados. Por instinto, empezaron a saltar el oleaje que hacía la estela. Sin imaginarlo, el invento empezó a sumar adeptos hasta que llegó a la Argentina en 1992.

Beneficios del wakeboard

Tropini lo describe como un deporte completo con grandes ventajas a nivel físico y mental. Aunque insiste en que hay que saber dominar la técnica “porque los errores se pagan muy caros”. Entre las lesiones más comunes, menciona: problemas de columna, lumbares y cervicales.

De todas maneras, especifica que los aportes son muy valiosos y entre ellos menciona cuatro principales.

Tonifica los músculos: Se trabaja el cuerpo en su totalidad porque cada extremidad debe hacer fuerza para mantener el equilibrio y sostenerse mientras se desplaza y hace piruetas. “Sobre todo se ejercitan las piernas, la zona media, los brazos y hombros”, aclara Tropini.

Se trabaja el cuerpo en su totalidad porque cada extremidad debe hacer fuerza para mantener el equilibrio y sostenerse mientras se desplaza y hace piruetas. “Sobre todo se ejercitan las piernas, la zona media, los brazos y hombros”, aclara Tropini. Protege las articulaciones: Se trata de una actividad libre de impacto, que no tiene rebote; pone a prueba la resistencia utilizando el propio peso corporal.

Se trata de una actividad libre de impacto, que no tiene rebote; pone a prueba la resistencia utilizando el propio peso corporal. Potencia el equilibrio y la fuerza del core : Muchos mitos giran en torno a que es una actividad que fortalece únicamente las piernas. Sin embargo, el concepto es erróneo: “El “core” le da la estabilidad al resto del cuerpo; tenerlo sólido permitirá desenvolverse mejor”, sostiene el médico.

Muchos mitos giran en torno a que es una actividad que fortalece únicamente las piernas. Sin embargo, el concepto es erróneo: “El “core” le da la estabilidad al resto del cuerpo; tenerlo sólido permitirá desenvolverse mejor”, sostiene el médico. Brinda salud mental: El contacto con el agua y la naturaleza apacigua las emociones y calma la mente. Además, al estar enfocado en una sola tarea, permite desarrollar la concentración y liberar las tensiones y preocupaciones diarias.