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LA NACION

Hoja de laurel en la cartera: qué significa, para qué sirve y por qué se relaciona con la prosperidad

La tradición de guardar laurel en la cartera está vinculada con creencias sobre abundancia, éxito y estabilidad económica

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GDAEl Tiempo/Colombia
Conservar las hojas de laurel entre las pertenencias representa una forma simbólica de atraer oportunidades
Conservar las hojas de laurel entre las pertenencias representa una forma simbólica de atraer oportunidades FOTOGRAFÍA ILUSTRATIVA: PEXELS

Llevar una hoja de laurel en la cartera es una costumbre popular que se ha asociado con la prosperidad, la abundancia y la buena energía.

Para quienes siguen este tipo de tradiciones, conservar esta planta aromática entre las pertenencias representa una forma simbólica de atraer oportunidades y favorecer los objetivos económicos.

De acuerdo con expertos, la hoja de laurel en el bolso forma parte de una creencia popular vinculada con la atracción de prosperidad y buenos resultados. La práctica también se relaciona con el significado histórico que ha tenido el laurel como símbolo de triunfo, éxito y reconocimiento.

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¿Qué significa llevar una hoja de laurel en la cartera?

Esta práctica representa, para quienes creen en los rituales de abundancia, una intención de atraer bienestar y mantener presente el deseo de alcanzar estabilidad. El laurel también se vincula simbólicamente con el logro de metas.

Su significado puede variar según las creencias y costumbres de cada persona. Como tradición popular, no debe interpretarse como un método comprobado para modificar la situación económica.

El laurel también se vincula simbólicamente con el logro de metas
El laurel también se vincula simbólicamente con el logro de metasPexels

¿Para qué sirve la hoja de laurel en la cartera?

Dentro de estas creencias, llevar una hoja de laurel consigo tiene distintos propósitos simbólicos:

  • Favorecer una actitud enfocada en la abundancia.
  • Representar el deseo de alcanzar prosperidad económica.
  • Acompañar nuevos comienzos o proyectos personales.
  • Recordar objetivos relacionados con el bienestar y la estabilidad.
  • Funcionar como un amuleto dentro de determinadas tradiciones populares.

¿Por qué el laurel se relaciona con la prosperidad?

La relación entre el laurel y la prosperidad tiene un origen simbólico ligado al éxito y a la superación. Desde tiempos antiguos, sus hojas estuvieron presentes en representaciones de triunfo, reconocimiento y honor, lo que fortaleció su asociación con la buena fortuna.

Con el paso del tiempo, ese significado se incorporó a diferentes rituales de abundancia. Por esta razón, algunas personas consideran que guardar una hoja de laurel en la cartera representa una intención de atraer crecimiento, oportunidades y estabilidad financiera.

Desde tiempos antiguos las hojas de laurel estuvieron presentes en representaciones de triunfo, reconocimiento y honor
Desde tiempos antiguos las hojas de laurel estuvieron presentes en representaciones de triunfo, reconocimiento y honor
Por El Tiempo/Colombia
El Tiempo (Colombia)
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