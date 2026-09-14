Antonela Roccuzzo, empresaria y mujer de Messi: “Entrenar es mi momento feliz, me hace sentir mejor a nivel físico y mental”

Influencer, empresaria y madre, Antonela Roccuzzo se convirtió en la última década en la ‘mujer del momento’. Todo lo que hace, dice o postea en sus redes se vuelve tema de conversación. Por eso, sus recientes dichos para las revistas Grazia y Elle la catapultaron como una referente del bienestar.

En las entrevistas dio a conocer sus hábitos saludables, la importancia del entrenamiento en su día a día y cómo influye en su salud mental y en la dinámica familiar que tiene con Lionel Messi y sus tres hijos Mateo, Thiago y Ciro.

¿Cómo entrena Antonela Roccuzzo a sus 38 años?

Según reveló a Grazia meses atrás, entrena durante una hora y media al día, seis días a la semana. “Es mi momento feliz, en el que tengo mi espacio personal; y no solo me hace sentir mejor a nivel físico, sino también mental”, contó.

Respecto de los ejercicios específicos que hace, dio a conocer la siguiente rutina: comienza con un tipo de cardio llamado rebounding —un ejercicio aeróbico que se realiza saltando sobre un minitrampolín—, seguido de ejercicios de fuerza.

Roccuzzo comienza su entrenamiento haciendo rebounding y sigue con ejercicios de fuerza Instagram: @antonelaroccuzzo

“Me deja destrozada, pero es lo mejor. En general no me gusta el cardio, pero ese tipo de cardio sí me resulta divertido”, dijo Roccuzzo.

Sobre el entrenamiento de fuerza, uno de los tipos de actividad física más recomendadas para mantenerse vital reveló: “Siempre les digo a mis papás que por favor hagan un poco de levantamiento de pesas, aunque sea solo dos veces por semana”.

En paralelo confesó a la revista Elle otro de sus ‘no negociables’ del mundo fitness: entrenar en un gimnasio exclusivo para mujeres. “Dos veces por semana tomo ahí clases de FitJam con un instructor brasileño; son súper divertidas. Es una forma de desconectar la mente y empezar el día con buen pie”, agregó.

De forma más lúdica y divertida, muestra en sus redes sociales que aprovecha los fines de semana para tomar clases de tenis con sus hijos y que, durante los días de semana que están en el colegio, organiza para jugar al pádel con sus amigas.

Antonela jugando al pádel en Miami

“La organización es muy importante para mi familia. Nos levantamos muy temprano, llevamos con Leo a los chicos al colegio y me voy a entrenar”, dio a conocer a Grazia. Cuando termina con sus hábitos fit organiza reuniones o se dedica a sus trabajos como embajadora de marcas de lujo: Tiffany & Co., Lancôme, Alo y Adidas, entre varias otras.

¿Qué come Antonela Roccuzzo?

Online hace posteos con batidos protéicos, bowls de fruta y mate. Pero en base a sus propios dichos, dijo a Elle: “Mi marido siempre tiene que seguir una dieta estricta por su trabajo por lo que todos en casa tenemos que comer sano. No tomamos alcohol, no fumamos e intentamos que todo lo que compramos sea ecológico u orgánico”.

Por último, hizo énfasis en que todo se complementa: el ejercicio, la nutrición y la salud mental. “Es un estilo de vida”, concluyó.