LA NACION

Infusión de manzanilla: 5 beneficios para la salud del hígado graso y la digestión

Efectos de la manzanilla en la digestión, el hígado y el equilibrio antioxidante natural del organismo

  • icono tiempo de lectura3 minutos de lectura'
GDAEl Tiempo/Colombia
La manzanilla puede apoyar el equilibrio del organismo y contribuir indirectamente a reducir factores asociados al deterioro hepático
La manzanilla puede apoyar el equilibrio del organismo y contribuir indirectamente a reducir factores asociados al deterioro hepáticoFoto: Pexels

La infusión de manzanilla se ha consolidado como una de las bebidas naturales más utilizadas para apoyar la salud digestiva y el bienestar del hígado gracias a sus compuestos antioxidantes y antiinflamatorios. Su consumo regular puede contribuir a mejorar la digestión, aliviar molestias gastrointestinales y favorecer el equilibrio hepático, especialmente en contextos de estrés oxidativo.

De acuerdo con un estudio publicado en la revista Journal of Food Composition and Analysis (2024), la manzanilla contiene flavonoides y otros compuestos bioactivos que ayudan a reducir la inflamación y proteger las células del daño oxidativo, factores clave en el mantenimiento de una buena salud hepática y digestiva.

El ejercicio de gimnasia que supera a las pesas para ganar equilibrio

5 beneficios de la manzanilla para el hígado y la digestión

La manzanilla es una de las infusiones herbales más consumidas por su relación con el bienestar interno. Su uso tradicional se ha mantenido gracias a su perfil suave y a su potencial para acompañar funciones clave del organismo, especialmente en lo relacionado con el equilibrio digestivo y el cuidado del hígado dentro de una rutina saludable.

La manzanilla contiene compuestos bioactivos que ayudan a reducir la inflamación y proteger las células del daño oxidativo
La manzanilla contiene compuestos bioactivos que ayudan a reducir la inflamación y proteger las células del daño oxidativoFreepik
  • Apoyo al funcionamiento hepático: contribuye al mantenimiento de los procesos naturales del hígado, favoreciendo su actividad dentro del equilibrio general del organismo.
  • Equilibrio del sistema digestivo: ayuda a promover una digestión más armoniosa, favoreciendo el confort gastrointestinal en el día a día.
  • Sensación de bienestar tras las comidas: puede colaborar en reducir la incomodidad después de ingerir alimentos, especialmente tras comidas abundantes.
  • Apoyo al bienestar intestinal: contribuye a mantener un entorno digestivo más estable, favoreciendo la regularidad y el confort intestinal.
  • Efecto relajante sobre el sistema digestivo: su acción calmante puede ayudar a disminuir la tensión asociada a molestias estomacales leves.

La manzanilla y su papel en la prevención del bienestar hepático

El cuidado del hígado está estrechamente relacionado con hábitos de vida saludables, donde la alimentación y el consumo de infusiones naturales pueden jugar un papel complementario. La manzanilla, por su perfil de compuestos antioxidantes y su uso tradicional en el bienestar digestivo, se considera una bebida que puede apoyar el equilibrio del organismo y contribuir indirectamente a reducir factores asociados al deterioro hepático cuando se integra dentro de un estilo de vida saludable.

Expertos analizan cómo la crianza basada en la disciplina y autonomía de hace décadas forjó una capacidad única

Posibles beneficios de la manzanilla en la salud hepática:

  • Apoyo frente al estrés oxidativo: sus antioxidantes pueden ayudar a disminuir el impacto de los radicales libres, un factor relacionado con el daño celular en el hígado.
  • Contribución al equilibrio inflamatorio: puede favorecer la regulación de procesos inflamatorios leves que influyen en el estado general del hígado.
  • Apoyo al proceso digestivo saludable: una mejor digestión contribuye indirectamente a reducir la carga metabólica del hígado.
  • Complemento en hábitos de depuración natural: dentro de una dieta equilibrada, puede apoyar los procesos naturales de eliminación del organismo.
  • Bienestar general del sistema digestivo-hepático: su consumo regular puede formar parte de rutinas orientadas al cuidado preventivo del sistema digestivo y hepático.
Los compuestos de la hierba pueden favorecer la regulación de procesos inflamatorios leves que influyen en el estado general del hígado
Los compuestos de la hierba pueden favorecer la regulación de procesos inflamatorios leves que influyen en el estado general del hígadoHarvard
Por El Tiempo/Colombia
El Tiempo (Colombia)
salud
Conforme a
The Trust Project
Más leídas
  1. Remodeló un local en ruinas y lo transformó en un símbolo de la noche porteña
    1

    Remodeló un local en ruinas y lo transformó en un símbolo de la noche porteña

  2. La millonaria multa que Real Madrid les impuso a Valverde y Tchouaméni por la pelea que desató el escándalo
    2

    Real Madrid les impuso una multa millonaria a Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni tras su incidente del jueves

  3. Dr. Ahorro baja las persianas en la Argentina
    3

    Dr. Ahorro baja las persianas en la Argentina

  4. Hayden Panettiere habló por primera vez de su bisexualidad y reveló el calvario que vivió
    4

    Hayden Panettiere habló por primera vez de su bisexualidad y reveló el calvario que vivió: adicciones, depresión y violencia