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Horóscopo: cómo será tu semana del 12 al 18 de abril de 2026

Las predicciones de Kirón sobre el amor, el dinero y la suerte

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PARA LA NACIONKirón
Cómo será tu semana del 12 al 18 de abril de 2026
Cómo será tu semana del 12 al 18 de abril de 2026Pixabay

Aries

21/3 al 20/4

AMOR: Energías cósmicas suavizan su carácter, permitiendo que la ternura guíe sus palabras. Receptivo. A sanar asperezas y dejarse querer.

DINERO: Evite tomar decisiones por impulso. Es tiempo de concluir tareas pendientes antes de saltar a lo siguiente.

CLAVE DE LA SEMANA: La diplomacia será su mejor aliada en todo desencuentro.

Tauro

21/4 al 21/5

AMOR: El balance llega a su fin, permitiéndole disfrutar de una paz merecida. Exprese sus deseos con toda claridad. Magnetismo en alza.

DINERO: El éxito no se debe solo al esfuerzo personal, sino que depende del intercambio con otros. Nutra su red.

CLAVE DE LA SEMANA: Cooperar multiplica sus posibilidades en todo ámbito.

Géminis

22/5 al 21/6

AMOR: Con necesidad de renovar su círculo social. Adiós a la melancolía del ayer, encuentra personas que traen aires de cambio.

DINERO: Se visualizan metas cumplidas. Mantenga el foco en sus ambiciones profesionales y proyectos de largo aliento.

CLAVE DE LA SEMANA: Mirar hacia adelante es la única forma de crecer.

Heráclito sobre la lógica del cambio: “La enfermedad hace agradable la salud, el hambre la saciedad, la fatiga el reposo”

Cáncer

22/6 al 22/7

AMOR: Entre amigos encuentra un escenario ideal para fortalecer los vínculos. Sume actividades que alivien la carga de las tareas domésticas.

DINERO: Nota clara expansión en negocios y viajes. Sume herramientas tecnológicas y métodos creativos de producción.

CLAVE DE LA SEMANA: Sea usted mismo sin miedo al qué dirán.

Leo

23/7 al 23/8

AMOR: Le costará equilibrar el tiempo que le dedica al trabajo con la intimidad. No idealice; valore un afecto real y tangible.

DINERO: Movimientos financieros que lo toman por sorpresa. No firme nada sin antes revisar cada detalle de la gestión.

CLAVE DE LA SEMANA: La cautela de hoy evitará dolores de cabeza mañana.

Virgo

24/8 al 23/9

AMOR: Renace un vínculo que daba por perdido. Intente vincularse desde la confianza, dejando atrás cualquier rastro negativo o de control.

DINERO: El aprendizaje de este ciclo consiste en saber delegar. Busque a quien aporte aquello que a usted le falta.

CLAVE DE LA SEMANA: Un buen equipo facilita que el trabajo sea impecable.

Libra

24/9 al 23/10

AMOR: La clave de la convivencia residirá en respetar los espacios individuales. Evite que los celos o la rutina empañen su relación.

DINERO: Con la agenda al límite. Podrá con tanta demanda, pero si jerarquiza sus tareas y no dispersa la energía.

CLAVE DE LA SEMANA: Planificar con rigor le dará mucha tranquilidad.

Despertar espiritual: el camino para una vida plena, un atajo a la felicidad

Escorpio

24/10 al 23/11

AMOR: Para alcanzar la estabilidad, ordene sus prioridades afectivas. Los noviazgos que inician tendrán bases sólidas y duraderas.

DINERO: Su capacidad de gestión al máximo. Lidere con integridad y tendrá todo el apoyo de sus compañeros.

CLAVE DE LA SEMANA: Su sincero compromiso personal será el motor del grupo.

Sagitario

24/11 al 22/12

AMOR: Prestar más atención a los seres queridos renueva su espíritu. Es un momento propicio para concretar sus proyectos en el hogar.

DINERO: Aunque a menor ritmo, logra consolidar lo obtenido. Cuide sus ahorros y evite gastos innecesarios.

CLAVE DE LA SEMANA: La estructura que pueda crear es el cimiento de sus sueños.

Capricornio

23/12 al 20/01

AMOR: Bienestar familiar que redobla su natural vitalidad. Se sentirá rejuvenecido y con ganas de compartir momentos de alegría genuina.

DINERO: Su proyecto se expande. Excelente para negociar, firmar acuerdos o hacer el intento de una mejora salarial.

CLAVE DE LA SEMANA: Arriésguese a salir de lo conocido; el éxito lo aguarda.

Acuario

21/1 al 19/2

AMOR: La comunicación franca permite que resuelva sus inquietudes. Converse más con sus allegados; la ternura familiar será su refugio.

DINERO: Los proyectos se estabilizan. Favorable para inversiones de mediano riesgo o para mejorar su patrimonio.

CLAVE DE LA SEMANA: No agote las oportunidades con un exceso de análisis.

Piscis

20/2 al 20/3

AMOR: Ganas de romper con lo monótono. Proponga recorridos diferentes, pero deje que su pareja tome el mando de la relación. Sano equilibrio.

DINERO: Cuenta con la audacia necesaria como para cerrar tratos importantes. Gana terreno en lo que antes le daba inseguridad.

CLAVE DE LA SEMANA: Su intuición para los negocios es un activo. Úsela.

Por Kirón
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