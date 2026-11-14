Horóscopo: cómo será tu semana del 15 al 21 de noviembre de 2026

21/3 al 20/4

AMOR: Pleno equilibrio emocional. Aproveche para descansar y reponer energía. Nuevos amigos y la posibilidad de formar pareja.

DINERO: Al máximo de su natural talento. Lo que haga, lo hará bien y con un interesante rédito económico.

CLAVE DE LA SEMANA: Que su guía sea el deseo genuino y no la rebeldía.

21/4 al 21/5

AMOR: Quienes lo rodean confían y se sienten cómodos a su lado. En la relación con amigos, hermanos o vecinos, cuide bien sus palabras.

DINERO: Semana agitada que le exige un extra de astucia en la lucha diaria. Debe repartirse entre varias actividades.

CLAVE DE LA SEMANA: Calcule riesgos a la hora de asumir compromisos financieros.

Géminis

22/5 al 21/6

AMOR: En contacto con sus sentimientos, deja volar la imaginación. Evite que esa persona que quiere como amiga se haga ilusiones.

DINERO: Perderá el tiempo centrándose en los detalles y, por eso, concretará muy pocos de sus proyectos.

CLAVE DE LA SEMANA: Todos los excesos son malos. No al perfeccionismo.

Cáncer

22/6 al 22/7

AMOR: La rutina pareciera apoderarse de su vida amorosa. Lo adecuado sería despreocuparse un poco ya que la situación irá mejorando.

DINERO: Bastará con reorganizar su agenda para poder responder cómodamente a las demandas de este tiempo. Trabajar en equipo ayuda.

CLAVE DE LA SEMANA: Intente dejar a un lado sus prejuicios sobre los demás.

Leo

23/7 al 23/8

AMOR: El que no arriesga no gana. Momento cumbre. Distendido, estable y feliz de cara al futuro. Un amigo le da la razón en una pelea.

DINERO: Pequeño revés financiero. Incesante actividad comercial y compromisos laborales que se superponen.

CLAVE DE LA SEMANA: Lo que decida hoy marcará el rumbo del año siguiente.

Virgo

24/8 al 23/9

AMOR: Entre diferencias de criterio y celos cruzados. Puede que se reaviven resentimientos del pasado que necesita dejar atrás con urgencia.

DINERO: Buena etapa en los negocios. Agotado de todo el año, aunque la recompensa será espectacular.

CLAVE DE LA SEMANA: No demuestre tanto interés si la oportunidad es única.

Libra

24/9 al 23/10

AMOR: Muchas dudas desaparecerán cuando deje de culparse por todo lo malo de su relación. El contacto piel a piel atrae la armonía.

DINERO: Sabrá sobrellevar las más agotadoras tareas. Problemas con la burocracia que supera con entusiasmo.

CLAVE DE LA SEMANA: Terminar con quien le hace daño siempre es buena decisión.

Escorpio

24/10 al 23/11

AMOR: Fantasmas de amores pasados resucitan y sus reclamos pujan por salir a la luz. En casa es mejor delegar y organizarse entre todos.

DINERO: Panorama favorable. Hará muy buenos negocios aunque estará más distraído que de costumbre y eso lo afectará.

CLAVE DE LA SEMANA: Trate de mediar en cualquier desacuerdo de familia.

Sagitario

24/11 al 22/12

AMOR: Diversión y aventuras. Sin mucho margen para soñar, pero decidido a que las emociones fluyan sin bloqueos. Hermosa relación fugaz.

DINERO: Lo que ordene hoy, mañana será un caos. Se verá obligado a mejorar su propia obra. Insista un poco.

CLAVE DE LA SEMANA: A no evadirse cuando le pidan más participación.

Capricornio

23/12 al 20/01

AMOR: Nuevos bríos y buena actitud frente a una situación tensa. Por muy desanimado que esté, alguien lo entusiasma y entra en acción.

DINERO: Si alguien lo enfrenta o lo desautoriza, presente alternativas. Apueste fuerte para obtener réditos.

CLAVE DE LA SEMANA: La pasividad no es su mejor camino. Atrévase.

Acuario

21/1 al 19/2

AMOR: Plenitud emocional. Incluso las parejas que se conocen a fondo lograrán conservar un toque de misterio. La familia no interfiere.

DINERO: Haga valer sus derechos. Asesorarse con un profesional no estaría de más. Suerte en viajes de estudios o de negocios.

CLAVE DE LA SEMANA: En tiempos de crisis recurra a sus múltiples talentos.

Piscis

20/2 al 20/3

AMOR: No hay lugar para el corazón si las preocupaciones ocupan su pensamiento. Libere espacio mental y el amor renacerá sin demora.

DINERO: Ante la dificultad, su estrategia consiste en hacer buenas alianzas. Un par de magníficos aciertos financieros.

CLAVE DE LA SEMANA: Ponga distancia a la gente que lo fastidia.