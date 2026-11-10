¿La comida rica en grasas afecta igual a hombres y mujeres? Un estudio revela diferencias en el cerebro desde el primer día

El consumo de alimentos ricos en grasas puede provocar cambios en el cerebro desde el primer día, aunque estas adaptaciones no se producen de la misma manera en machos y hembras.

Así lo revela una investigación de la Universidad de Rutgers, en Estados Unidos, publicada en la revista científica JNeuroscie, que examinó cómo determinadas neuronas relacionadas con la alimentación y el metabolismo responden a este tipo de dieta.

Los investigadores utilizaron ratones para analizar la rapidez con la que el cerebro responde a una alimentación rica en grasas y establecer si existen diferencias entre ambos sexos. El estudio se centró en las neuronas excitatorias del hipotálamo lateral, una población neuronal que participa en la regulación del consumo de alimentos y el metabolismo.

Aunque se conoce que la sobrealimentación modifica las vías neuronales implicadas en estos procesos, el equipo buscó determinar cuánto tiempo necesitan estas células para adaptarse y si sus respuestas son similares en machos y hembras.

¿Cómo afecta una dieta rica en grasas al cerebro de hombres y mujeres?

Los resultados mostraron que las neuronas estudiadas presentan diferencias en su actividad incluso antes de introducir cambios en la alimentación. En condiciones basales, estas células se excitan con mayor facilidad en las hembras que en los machos.

Sin embargo, después de un solo día de consumir una dieta rica en grasas, los investigadores observaron un aumento de la excitabilidad de estas neuronas en los ratones machos.

Un estudio publicado en la revista científica JNeuroscie examinó cómo determinadas neuronas relacionadas con la alimentación y el metabolismo responden a una dieta rica en grasas

El análisis también identificó modificaciones en la intensidad de las señales que llegan a las neuronas del hipotálamo lateral. Estas variaciones fueron diferentes según el sexo de los animales.

Entre los principales hallazgos de la investigación se encuentran:

• En condiciones normales, las neuronas excitatorias del hipotálamo lateral presentan mayor facilidad de activación en las hembras.

• Después de un día de alimentación rica en grasas, aumenta la excitabilidad de estas neuronas en los machos.

• En los machos, las señales que activan estas células neuronales se debilitan.

• En las hembras, disminuye la intensidad de las señales que inhiben su actividad.

Estos resultados indican que el cerebro de los ratones responde rápidamente a los cambios en la alimentación, pero los mecanismos neuronales involucrados presentan diferencias entre machos y hembras.

¿Qué relación existe entre las neuronas del hipotálamo y el aumento de peso?

Además de observar las respuestas neuronales a la alimentación, los científicos realizaron una intervención para determinar qué ocurría al incrementar artificialmente la actividad de las neuronas excitatorias del hipotálamo lateral.

Los resultados mostraron efectos diferentes sobre el peso corporal de los animales que continuaban consumiendo una dieta rica en grasas.

• En los ratones machos, el aumento artificial de la actividad neuronal limitó la ganancia de peso.

• En las ratonas hembras, la misma intervención provocó una pérdida de peso mientras mantenían la dieta rica en grasas.

De acuerdo con los investigadores, estos hallazgos permiten identificar una posible relación entre la actividad de esta población neuronal y las diferencias observadas en la regulación del peso corporal.

¿Por qué las hembras podrían presentar una respuesta diferente frente a la obesidad?

El equipo de investigación plantea que las neuronas excitatorias del hipotálamo lateral podrían contribuir a que las ratonas sean menos propensas a desarrollar obesidad asociada con la sobrealimentación, mientras que en los machos su actividad podría ayudar a limitar el aumento de peso.

No obstante, los resultados corresponden a experimentos realizados con ratones, por lo que no permiten establecer que los mismos mecanismos produzcan efectos equivalentes en hombres y mujeres.

Los científicos consideran que estos hallazgos pueden servir como punto de partida para nuevas investigaciones dirigidas a determinar si la manipulación de estas neuronas permite reducir el aumento de peso en ambos sexos.