21/3 al 20/4

AMOR: Reencuentros impensados que borrarán de su memoria antiguos dolores. Contento, bien acompañado, con ganas de compartir esperanzas.

DINERO: Si no está conforme con su presente, aproveche para corregir el rumbo. Deje para después las tareas rutinarias.

CLAVE DE LA SEMANA: Insista con sus razones hasta que todos entiendan.

Tauro

21/4 al 21/5

AMOR: Inseguridad y miedos sin motivo. La objetividad será su mejor recurso ante el desborde. Relájese y alcanzará una real unión.

DINERO: En plan de realizarse. Si no está conforme con su ocupación actual, algo ayudará a poder cambiarla.

CLAVE DE LA SEMANA: Si es ambiguo, los demás no sabrán qué necesita. Especifique.

Géminis

22/5 al 21/6

AMOR: Podría hacerse realidad ese sueño de un amor para toda la vida. Todo está dado para que usted supere cada limitación del presente.

DINERO: Con una maniobra ágil cambia el rumbo de su economía. Prospera entre negocios acertados y alianzas.

CLAVE DE LA SEMANA: No permita que una decepción mate su ideal.

Cáncer

22/6 al 22/7

AMOR: ¿Un familiar está muy demandante? Tenga cuidado y paciencia. Acepte los defectos de quien ama, si pretende mantener la relación.

DINERO: Repunte financiero. Descubrirá que es infinitamente más eficiente que en el pasado y se hará respetar.

CLAVE DE LA SEMANA: No renuncie a su punto de vista. Hágalo valer.

Leo

23/7 al 23/8

AMOR: Un romance en flor. Ya nadie podrá deprimirse si usted lo anima. Atraerá a gente optimista, proactiva, emprendedora y vital.

DINERO: Luz verde para sus negocios. Renuncie a sus decisiones más conservadoras. El temor es un mal consejero.

DE LA SEMANA: Intente modernizarse, pero sin perder su verdadera esencia.

Virgo

24/8 al 23/9

AMOR: Si está especialmente agotado o irritado, evite crisis poniendo piloto automático. Un saludable vínculo con sus amigos del corazón.

DINERO: Mantenga sus planes originales sin aferrarse tanto a las fluctuaciones del mundo exterior. Estabilidad.

CLAVE DE LA SEMANA: Si se siente desconectado de su naturaleza, recupere el eje.

Libra

24/9 al 23/10

AMOR: Un gesto cariñoso quiebra todas sus resistencias. Por momentos se encierra en sí mismo; no pierda de vista a quien está cerca.

DINERO: Sin excusas. Deberá cumplir con los compromisos contraídos aunque tenga que superar diversos impedimentos.

CLAVE DE LA SEMANA: No se preocupe por lo que aún no sucedió. Optimismo.

Escorpio

24/10 al 23/11

AMOR: A nivel familiar será complicado decidir entre todos, pero hacer el esfuerzo valdrá la pena. La armonía se construye en el día a día.

DINERO: Pocas novedades y muchos ideales. Con tener buena disposición será suficiente. Elija invertir en nueva tecnología.

CLAVE DE LA SEMANA: Improvise. Demasiada formalidad no es para usted.

Sagitario

24/11 al 22/12

AMOR: Se estrechan lazos sin demandas ni exigencias, en sana libertad. Etapa muy buena para reconciliaciones y reencuentros divinos.

DINERO: Operación importante. Decídase en el momento oportuno, ni antes ni después, y dará en el blanco.

CLAVE DE LA SEMANA: La ansiedad no lo acerca a la meta; adáptese a la espera.

Capricornio

23/12 al 20/01

AMOR: Deje ir esos amores que le impiden afirmarse. La palabra de los demás no debe tener más peso que su corazón. A centrarse.

DINERO: Supera escollos con una asombrosa fuerza de voluntad. Quienes lo rodean no lo dejarán bajar los brazos.

CLAVE DE LA SEMANA: Estos son tiempos perfectos para recuperar energías.

Acuario

21/1 al 19/2

AMOR: Hará lo que no pudo o no supo hacer en el pasado. Se afina ese sexto sentido que le permite saber las intenciones de los demás.

DINERO: Crece en su profesión. Sea moderado y previsor. Le sonríe la fortuna, pero todo exceso será perjudicial.

CLAVE DE LA SEMANA: Cédales el paso a quienes merecen su consideración.

Piscis

20/2 al 20/3

AMOR: Que el despecho no lo impulse. Mejor será dar una respuesta madura. Un romance parece nacer de la nada, pero crece sin cesar.

DINERO: Un gesto oportuno le asegura bienestar material. Sea generoso con todos aquellos que lo ayudaron en su camino.

CLAVE DE LA SEMANA: Jamás se arrepienta de las buenas acciones. Son su capital.