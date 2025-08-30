Horóscopo: cómo será tu semana del 31 de agosto al 6 de septiembre de 2025

Aries

21/3 al 20/4

AMOR: Su pareja le dará confianza y energía. La c onsigna es compartir. Cierre pronto los asuntos familiares poco claros que tanto lo preocupan.

DINERO: Trabajar obsesivamente será su mecanismo de defensa, así otros problemas no lo afectarán.

CLAVE DE LA SEMANA: Se agota, pero será positivo porque concluirá cosas pendientes.

21/4 al 21/5

AMOR: Habrá distancias que salvar. Si juzgó equivocadamente a un amigo, discúlpese ya, mañana será tarde. Con ganas de hacer proyectos.

DINERO: Creatividad. Optará por opciones inéditas para seguir en carrera. Irá a máxima velocidad con mínima energía.

CLAVE DE LA SEMANA: Ponga todas sus cartas sobre la mesa y evitará confusiones.

Géminis

22/5 al 21/6

AMOR: Mantenga lejos a familiares invasores que se guían por chismes casuales. Ardiente y dulce intimidad con su media naranja. Buena fortuna.

DINERO: Discutirá con vehemencia y su finalidad será que lo comprendan. Se lucirá. Convicción y éxito asegurado.

CLAVE DE LA SEMANA: Cuando más arriesgado se muestre, más intentarán frenarlo.

Cáncer

22/6 al 22/7

AMOR: Acalorados debates en el seno de la familia. A veces perdonar es lo inteligente. Usará bien sus recursos a la hora de seducir.

DINERO: Buena etapa para estudiar nuevas técnicas de trabajo, aunque deba pasar por contratiempos previos.

CLAVE DE LA SEMANA: Le exigen mucho porque usted puede. Asúmase como triunfador.

Leo

23/7 al 23/8

AMOR: La suerte irá acompañada de alegría y serenidad. Sabrá distender los ánimos de gente en situación de crisis. Soluciones y ternura.

DINERO: Alguien de mucho poder lo protege espontáneamente. Eso lo beneficia, pero tendrá un costo.

CLAVE DE LA SEMANA: Amíguese; arrastrar pleitos demanda excesiva energía.

Virgo

24/8 al 23/9

AMOR: Intranquilidad y mil dudas. Se pondrá a la defensiva. No permita que lo desmerezcan porque le costará luego remontar su autoestima.

DINERO: Surgirán batallas, pero serán temporarias. Ponga límites y reorganice sus métodos de trabajo.

CLAVE DE LA SEMANA: De su visión comercial acertada dependerá el éxito.

Libra

24/9 al 23/10

AMOR: Sin ganas de esperar eternamente exigirá definiciones inmediatas, ofreciendo a cambio su corazón. El intercambio amoroso será perfecto.

DINERO: Todo saldrá como lo calculó. Asegúrese de tener buenos aliados, ellos le darán ímpetu y sanos consejos a la hora de decidir.

CLAVE DE LA SEMANA: Pelee por lo suyo, tiene todas las de ganar.

Escorpio

24/10 al 23/11

AMOR: Sabrá trasmitir su fuerza y su ternura a esos amigos que están hoy sumidos en la desesperanza. El amor de pareja es un bálsamo.

DINERO: Su visión cambia para bien, a punto de pegar el gran salto. Tome en cuenta el capricho de sus clientes: le conviene.

CLAVE DE LA SEMANA: Quédese algo más quieto hasta recuperar la fuerza.

Sagitario

24/11 al 22/12

AMOR: Conserve su objetividad para no cometer errores. Días decisivos, en los que logrará el equilibrio aunque camine cerca del precipicio.

DINERO: Si discute, que sea por una buena causa. Llevará adelante sus planes con dignidad y demostrará cuánto vale.

CLAVE DE LA SEMANA: Tenga paciencia con los demás y sobre todo consigo mismo.

Capricornio

23/12 al 20/01

AMOR: Trate de mantener la unión familiar sin hacer alianzas en desmedro de nadie. Su pareja es muy madura y lo ayuda a tomar una decisión.

DINERO: Ritmo intenso. Evalúe bien sus prioridades porque necesitará organizarse. Saldrá adelante pronto.

CLAVE DE LA SEMANA: Defienda esa posición estratégica que conquistó.

Acuario

21/1 al 19/2

AMOR: Equilibrar la vida social con la familiar será para usted pan comido. Los mayores se sentirán rejuvenecidos y los jóvenes eufóricos.

DINERO: Respete su orden de prioridades. Mejor concentrarse en los números y dejar las relaciones públicas para después.

CLAVE DE LA SEMANA: Arriesgue, si no decide ya mismo le ganarán de mano.

Piscis

20/2 al 20/3

AMOR: Por deslumbrado que esté, no es momento de compromisos serios. Si está en pareja, disfrutan. No tome los problemas a la tremenda.

DINERO: Es mala idea competir con gente que tiene más recursos, experiencia o contactos que usted. Bajo perfil.

CLAVE DE LA SEMANA: La felicidad es salud. Busque compensaciones.