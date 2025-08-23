Horóscopo: cómo será tu semana del 24 al 30 de agosto de 2025

- 4 minutos de lectura'
Aries
21/3 al 20/4
AMOR: Aunque intenten provocarlo, resistirá. Las disculpas llegan junto con la armonía. Haga actividades que ayuden a conocer gente.
DINERO: La respuesta de los demás será positiva y colaborativa. El desafío estará en mantener el orden.
CLAVE DE LA SEMANA: Exprese lo que siente pero intente comprender al otro.
Tauro
21/4 al 21/5
AMOR: La persona adecuada está muy cerca. Quienes hayan sufrido una pena de amor verán sanar sus heridas. La paciencia es su clave.
DINERO: Todo cambio que emprenda será para su beneficio. Habrá obstáculos, pero este es un buen momento para expandirse.
CLAVE DE LA SEMANA: No espere milagros. Sea el dueño de su propio destino.
Géminis
22/5 al 21/6
AMOR: Pasión repentina, intensa, hasta el punto de sorprenderle. Resolverá fácilmente las situaciones de pareja que le preocupaban.
DINERO: El progreso continuo acompaña su naturaleza inquieta. Tendrá que tomar una decisión delicada.
CLAVE DE LA SEMANA: Actuará correctamente si deja de lado los prejuicios.
Cáncer
22/6 al 22/7
AMOR: En periodo de adaptación. Convivir exigirá hacer ciertos sacrificios. Alguien que recién conoce podría hacerlo vibrar.
DINERO: Sus corazonadas serán acertadas; sígalas, aunque los demás no entiendan. Se atreve a hacer lo que otros temen.
CLAVE DE LA SEMANA: Ayude a los demás y se sentirá satisfecho consigo mismo.
Leo
23/7 al 23/8
AMOR: Ingresa Venus en su signo y es para su corazón un baño de ternura y felicidad. Quien lo quiera tendrá que tratarlo con delicadeza.
DINERO: Se destaca incluso si la economía es inestable. Avance y haga cambios, pero no acepte trabajos inciertos.
CLAVE DE LA SEMANA: Cuide a sus colaboradores siendo exigente pero justo.
Virgo
24/8 al 23/9
AMOR: Se triplican sus compromisos, busque aliados. Pruebe con la indiferencia si es dependiente o acérquese si es algo distante.
DINERO: Reuniones imprevistas y propuestas de última hora. El dinero llegará, aunque tarde en materializarse.
CLAVE DE LA SEMANA: Si lo menosprecian, dé una respuesta inteligente.
Libra
24/9 al 23/10
AMOR: Tantas obligaciones como alegrías. Sus seres queridos agradecen el esfuerzo. Hable en lugar de esperar que el otro adivine todo.
DINERO: Salda sus deudas. Emprenda caminos nuevos. No faltará quien lo ayude a superarse a corto plazo.
CLAVE DE LA SEMANA: Para recibir, hay que saber dar… y también pedir.
Escorpio
24/10 al 23/11
AMOR: Si tiene un dilema, tómese tiempo para reflexionar. Encontrará la solución. Es importante perdonar las ofensas, sincérese.
DINERO: Recibe llamadas, correos y consultas. Los nuevos compromisos le generarán ansiedad, pero vale la pena asumirlos.
CLAVE DE LA SEMANA: En tiempo de expansión, conservar fuerzas es fundamental.
Sagitario
24/11 al 22/12
AMOR: La pareja se integra aunque el ambiente no sea el mejor. Algunos lazos familiares demuestran ser más fuertes de lo que pensaba.
DINERO: Sabrá cómo capitalizar las propuestas novedosas que le lleguen. Etapa espléndida para personas de acción.
CLAVE DE LA SEMANA: Si hubo desacuerdos, mejor recapacite y concilie.
Capricornio
23/12 al 20/01
AMOR: Muy bien acompañado. Para evitar roces, es mejor planificar su viaje en pareja. Estar juntos no significa invadirse.
DINERO: Todo le saldrá mejor si trabaja en armonía con su grupo. Compartir obligaciones y derechos es la clave.
CLAVE DE LA SEMANA: Permita que todos se expresen, es bueno escuchar.
Acuario
21/1 al 19/2
AMOR: Las relaciones amorosas marchan bien, pero ni amigos ni familia le dan respiro. Muy unidos a la interferencia de terceros.
DINERO: Planifique pero no invierta. Alguien carismático podría convencerlo aunque será mejor posponer el proyecto.
CLAVE DE LA SEMANA: Concéntrese en el mañana. Es cuestión de armar estrategias.
Piscis
20/2 al 20/3
AMOR: Desorden afectivo. La pareja por momentos lo deja de lado, pero después lo agobia. Tanta presión se alivia poco a poco.
DINERO: Demuestra nervio y empuje. La oposición de competidores lo anima, aunque a la vez desorganiza sus planes. No mezcle el dinero con la familia.
CLAVE DE LA SEMANA: Sea discreto con los secretos ajenos. Respeto.
Otras noticias de Horóscopo de hoy
- 1
Frases que dicen las personas más emocionales, según la psicología
- 2
Las cosas por su nombre: un ciclo de charlas libre de tabúes para poner en palabras lo que siempre callamos
- 3
Zazen: la práctica budista Zen que mejora la concentración y cultiva la atención plena
- 4
La psicóloga Alicia González advirtió sobre la atracción constante hacia personas mucho más jóvenes: ‘Alguien tiene más poder, más control o más voz’