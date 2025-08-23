Horóscopo: cómo será tu semana del 24 al 30 de agosto de 2025

21/3 al 20/4

AMOR: Aunque intenten provocarlo, resistirá. Las disculpas llegan junto con la armonía. Haga actividades que ayuden a conocer gente.

DINERO: La respuesta de los demás será positiva y colaborativa. El desafío estará en mantener el orden.

CLAVE DE LA SEMANA: Exprese lo que siente pero intente comprender al otro.

21/4 al 21/5

AMOR: La persona adecuada está muy cerca. Quienes hayan sufrido una pena de amor verán sanar sus heridas. La paciencia es su clave.

DINERO: Todo cambio que emprenda será para su beneficio. Habrá obstáculos, pero este es un buen momento para expandirse.

CLAVE DE LA SEMANA: No espere milagros. Sea el dueño de su propio destino.

Géminis

22/5 al 21/6

AMOR: Pasión repentina, intensa, hasta el punto de sorprenderle. Resolverá fácilmente las situaciones de pareja que le preocupaban.

DINERO: El progreso continuo acompaña su naturaleza inquieta. Tendrá que tomar una decisión delicada.

CLAVE DE LA SEMANA: Actuará correctamente si deja de lado los prejuicios.

Cáncer

22/6 al 22/7

AMOR: En periodo de adaptación. Convivir exigirá hacer ciertos sacrificios. Alguien que recién conoce podría hacerlo vibrar.

DINERO: Sus corazonadas serán acertadas; sígalas, aunque los demás no entiendan. Se atreve a hacer lo que otros temen.

CLAVE DE LA SEMANA: Ayude a los demás y se sentirá satisfecho consigo mismo.

Leo

23/7 al 23/8

AMOR: Ingresa Venus en su signo y es para su corazón un baño de ternura y felicidad. Quien lo quiera tendrá que tratarlo con delicadeza.

DINERO: Se destaca incluso si la economía es inestable. Avance y haga cambios, pero no acepte trabajos inciertos.

CLAVE DE LA SEMANA: Cuide a sus colaboradores siendo exigente pero justo.

Virgo

24/8 al 23/9

AMOR: Se triplican sus compromisos, busque aliados. Pruebe con la indiferencia si es dependiente o acérquese si es algo distante.

DINERO: Reuniones imprevistas y propuestas de última hora. El dinero llegará, aunque tarde en materializarse.

CLAVE DE LA SEMANA: Si lo menosprecian, dé una respuesta inteligente.

Libra

24/9 al 23/10

AMOR: Tantas obligaciones como alegrías. Sus seres queridos agradecen el esfuerzo. Hable en lugar de esperar que el otro adivine todo.

DINERO: Salda sus deudas. Emprenda caminos nuevos. No faltará quien lo ayude a superarse a corto plazo.

CLAVE DE LA SEMANA: Para recibir, hay que saber dar… y también pedir.

Escorpio

24/10 al 23/11

AMOR: Si tiene un dilema, tómese tiempo para reflexionar. Encontrará la solución. Es importante perdonar las ofensas, sincérese.

DINERO: Recibe llamadas, correos y consultas. Los nuevos compromisos le generarán ansiedad, pero vale la pena asumirlos.

CLAVE DE LA SEMANA: En tiempo de expansión, conservar fuerzas es fundamental.

Sagitario

24/11 al 22/12

AMOR: La pareja se integra aunque el ambiente no sea el mejor. Algunos lazos familiares demuestran ser más fuertes de lo que pensaba.

DINERO: Sabrá cómo capitalizar las propuestas novedosas que le lleguen. Etapa espléndida para personas de acción.

CLAVE DE LA SEMANA: Si hubo desacuerdos, mejor recapacite y concilie.

Capricornio

23/12 al 20/01

AMOR: Muy bien acompañado. Para evitar roces, es mejor planificar su viaje en pareja. Estar juntos no significa invadirse.

DINERO: Todo le saldrá mejor si trabaja en armonía con su grupo. Compartir obligaciones y derechos es la clave.

CLAVE DE LA SEMANA: Permita que todos se expresen, es bueno escuchar.

Acuario

21/1 al 19/2

AMOR: Las relaciones amorosas marchan bien, pero ni amigos ni familia le dan respiro. Muy unidos a la interferencia de terceros.

DINERO: Planifique pero no invierta. Alguien carismático podría convencerlo aunque será mejor posponer el proyecto.

CLAVE DE LA SEMANA: Concéntrese en el mañana. Es cuestión de armar estrategias.

Piscis

20/2 al 20/3

AMOR: Desorden afectivo. La pareja por momentos lo deja de lado, pero después lo agobia. Tanta presión se alivia poco a poco.

DINERO: Demuestra nervio y empuje. La oposición de competidores lo anima, aunque a la vez desorganiza sus planes. No mezcle el dinero con la familia.

CLAVE DE LA SEMANA: Sea discreto con los secretos ajenos. Respeto.