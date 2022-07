Investigación: la ciencia afirma que el Cannabis puede mejorar la vida sexual; cuáles son sus efectos

Hace unas semanas, la columna “Ask Well” destacó los tratamientos para la baja libido en las mujeres. Posteriormente, varios lectores querían saber si se podía agregar el cannabis a la lista de posibles remedios.

Es una pregunta que es especialmente relevante ahora que la Cámara de Representantes de los Estados Unidos aprobó un proyecto de ley que despenaliza la marihuana a nivel federal.

La marihuana, la droga de uso más común que es ilegal a nivel federal, actualmente está permitida para uso médico en 37 estados y en 18 estados para uso recreativo de adultos. Según una encuesta de 2020, casi el 18 % de los estadounidenses mayores de 12 años lo habían usado durante el año pasado, y más de dos tercios de los estadounidenses apoyan su legalización, según varias encuestas .

Para obtener más información sobre el cannabis y el sexo, recurrimos a varios expertos, incluido un ginecólogo que ha encuestado a mujeres sobre su consumo de marihuana.

El resultado final: es difícil decir con certeza que el cannabis aumentará el deseo o mejorará la vida sexual, pero la evidencia anecdótica sugiere que la dosis correcta de cannabis puede hacer que los orgasmos de una mujer sean más satisfactorios y aumentar el deseo sexual. Esto se debe en parte a que el cannabis puede potenciar los sentidos y también aliviar algunos de los síntomas que inhiben el deseo, como la ansiedad, el insomnio o el dolor. También puede tener efectos positivos para los hombres, pero también varios efectos negativos, y las mujeres también deben ser conscientes de sus posibles desventajas.

Hasta ahora las encuestas no brindan información confiable y precisa sobre la dosis, el método de administración o el momento en el que conviene hacerlo boonchai wedmakawand - Moment RF

¿Qué dice la investigación?

Tanto hombres como mujeres han informado durante mucho tiempo que el cannabis altera su experiencia sexual. En un ensayo publicado en 1971, el astrónomo Carl Sagan, consumidor de marihuana desde hace mucho tiempo, escribió que el cannabis “mejora el disfrute del sexo” y “da una sensibilidad exquisita”.

Sin embargo, hay muy poca investigación sobre el cannabis y la libido, en parte porque la investigación sobre el cannabis ha sido notoriamente difícil de financiar y sigue siendo una droga ilegal a nivel federal en los Estados Unidos. La mayor parte de la investigación que existe se basa en datos de cuestionarios, que están muy sesgados hacia las personas que ya consumen cannabis y no son representativos de la población general, lo que dificulta sacar conclusiones firmes. Además, las encuestas no brindan información confiable y precisa sobre la dosis, el método de administración o el momento.

Pero según la evidencia limitada, la droga parece mejorar la experiencia sexual entre muchas mujeres que ya la usan.

“Tuve varios pacientes que vienen a mí y me dicen: ‘Tengo poca libido. ¿Me podés ayudar? Y, por cierto, si uso marihuana, puedo tener un orgasmo, no hay problema’”, dijo la Dra. Becky K. Lynn, experta en medicina sexual y menopausia y fundadora de Evora Women’s Health en St. Louis. “También me dicen que la libido baja mejora con la marihuana”.

La Dra. Lynn, que también enseña en la Facultad de Medicina de la Universidad de Saint Louis, es la autora principal de un estudio publicado en 2019 que encuestó a 373 mujeres sobre el cannabis en una clínica de obstetricia y ginecología en Missouri. De ellos, el 34 por ciento informó haber consumido marihuana antes de la actividad sexual y la mayoría dijo que resultó en un aumento del deseo sexual, un mejor orgasmo y una disminución del dolor.

Los estudios también han encontrado que algunas mujeres usan cannabis para ayudar a controlar los síntomas de la menopausia, como los sofocos, los sudores nocturnos, el insomnio y los cambios vaginales, como la sequedad, todo lo cual puede contribuir a disminuir la libido cuando no se trata.

Además, una encuesta en línea de más de 200 mujeres y hombres que consumen cannabis encontró que casi el 60 por ciento dijo que el cannabis aumentaba su deseo sexual; casi el 74 por ciento informó una mayor satisfacción sexual. Pero el estudio, que fue realizado por investigadores en Canadá y publicado en The Journal of Sexual Medicine, también dijo que el 16 por ciento informó que el sexo era mejor en algunos aspectos y peor en otros, y un poco menos del 5 por ciento dijo que era peor.

La investigación sobre el consumo de cannabis y la función sexual entre los hombres también es escasa y puede ser contradictoria. Según la Sociedad Internacional de Medicina Sexual , algunos hombres informan que su desempeño sexual mejora cuando usan marihuana, mientras que otros pueden experimentar problemas como menos motivación para el sexo, disfunción eréctil, problemas para alcanzar el orgasmo o eyaculación precoz. El consumo de cannabis también se ha asociado con reducciones en el recuento, la concentración, la motilidad y la viabilidad de los espermatozoides .

Empezar con poco e ir despacio

Todas las drogas tienen riesgos y posibles efectos secundarios, incluido el cannabis.

Si un médico autoriza a probar el cannabis en un estado donde es legal, el Dr. Peter Grinspoon, médico de atención primaria en el Centro de Atención Médica Chelsea del Hospital General de Massachusetts y consultor de cannabis medicinal, aconsejó tomar un “pequeño bocado” si se es nuevo en esto, en algunos casos tan solo 1 miligramo de THC, el principal ingrediente psicoactivo en la hierba, antes de avanzar lentamente.

“En dosis bajas, el cannabis ayuda a la libido, pero en dosis altas, a menudo no es tan efectivo”, dijo, y agregó que la cantidad incorrecta hará que algunas personas se vuelvan paranoicas y ansiosas. La droga también podría inhibir el orgasmo, creando el efecto contrario al previsto.

La Dra. Lynn estuvo de acuerdo. “Se comienza con poco y se va despacio”, dijo.

¿Cuánto es demasiada marihuana? Eso variará de persona a persona.

Y debido a que se sabe que el cannabis afecta el juicio, la coordinación y el tiempo de reacción, aquellos que usan drogas psicoactivas antes o durante las relaciones sexuales “deben tener en cuenta si las personas que usan el producto y sus parejas pueden tener sexo seguro y consensuado”, dijo la Dra. Stacy Tessler Lindau, ginecóloga de la Universidad de Medicina de Chicago y creadora de WomanLab, un sitio web sobre salud sexual.

Dado que el cannabis puede comprometer el juicio sobre la anticoncepción o la capacidad de dar consentimiento, agregó, las mujeres pueden buscar evitar productos con componentes psicoactivos o, si desean usarlos, aumentar la seguridad al tener relaciones sexuales con una pareja de confianza.

“El sexo con un extraño idealmente no implicaría ninguna intoxicación de los involucrados”, dijo.

El Dr. Jordan Tishler, exmédico de urgencias y presidente de la Asociación de Especialistas en Cannabinoides , recomendó probar el cannabis solo las primeras veces y masturbarse, para “comprender lo que le hace al cuerpo y las sensaciones”.

¿Cuál es el mejor método de entrega de cannabis?

Debe evitarse fumar marihuana o usar vaporizadores de aceite, porque pueden dañar los pulmones, dijeron los expertos.

Lynn suele recomendar tinturas medicinales, que son extractos concentrados de cannabis que se toman por vía oral. Es fácil medir la cantidad de miligramos que se desea usar, dijo.

Tishler suele aconsejar a sus clientes que empiecen con 5 mg de THC. Dar una calada a un vaporizador de flores de cannabis antes de tener una experiencia sexual puede funcionar más rápido y de manera más predecible que los comestibles o los lubricantes infundidos con THC, dijo.

“Enseño a los pacientes a inhalar de una manera particular”, agregó el Dr. Tishler: “una inhalación muy profunda y lenta que nos permite estimar la cantidad de dosis que están recibiendo”.

Recordar que la libido es complicada

Existen múltiples factores que pueden afectar el impulso sexual y la función sexual de una persona, algunos de los cuales podrían abordarse consultando a un médico o un proveedor de salud mental.

Si una mujer tuviera dolor durante las relaciones sexuales, por ejemplo, tendría que ser remitida a un ginecólogo para una evaluación completa, dijo el doctor Grinspoon. El cannabis podría ayudar potencialmente, pero habría más para investigar y considerar en cualquier persona que experimente síntomas físicos incómodos.

“Puede tratar el síntoma mientras observa la causa subyacente”, dijo. “No es mutuamente excluyente”.

Por Christina Caron.