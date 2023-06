Lanzan un libro con historias inspiradoras de enfermeros durante su día a día

escuchar

Por segundo año consecutivo, Brisa, Salud y Bienestar, presentó ayer, martes 13 de junio, su libro “Historias de Enfermeros Latinoamericanos”, que reúne 31 relatos inspiradores y en primera persona de enfermeros de todo el continente, acompañado de ilustraciones y fotografías de reconocidos artistas quienes reflejaron a través de su arte y su lente lo narrado.

En sus páginas, busca contar la experiencia y las situaciones cotidianas a las que se enfrentan a diario los trabajadores de la salud de primera línea: desde una tragedia, pasando por un cálido abrazo cuando hay buenas noticias hasta el estremecimiento que se apodera de ellos cuando un paciente los llama “amigos”. Por medio de la escritura, dejan entrever sus deseos, frustraciones, temores, alegrías, sorpresas y nostalgia, una mezcla de emociones con las que conviven todos los días.

Y lo original de esta propuesta es que los textos no son convencionales, más bien, se adaptan a distintos formatos, estilos y tonos. Algunos de los participantes, por ejemplo, escribieron sus vivencias en forma de cartas, otros optaron por expresarse mediante la poesía; también están quienes lo hicieron por medio de un cuento. Más allá de la forma elegida, el resultado del trabajo es el mismo: brindar un homenaje a su profesión que implica entrega y dedicación.

Por su parte, el prólogo enfatiza la idea de que la enfermería es una profesión demandante y a la vez completamente gratificante: “Los enfermeros navegan las mareas de una profesión que por momentos parece no dar respiro, pero que, de la misma forma, es profundamente satisfactoria”. Y continúa: “Son descubridores de una alquimia natural entre la curación y el cariño, al entender que una caricia o una palabra de aliento es a veces el medicamento más efectivo para sanar nuestros pedazos rotos”.

Libro “Historias de Enfermeros Latinoamericanos - Brisa 2023"

Pero además describe a estos profesionales como “nuestros grandes aliados en cualquier instancia de emergencia, de recuperación o de acompañamiento en nuestro bienestar”, y los define como personas con súper poderes: “Mucho se ha escrito sobre héroes, magos, gladiadores y seres fantásticos. Algunos de nosotros creemos que los enfermeros poseen un poco de cada uno de ellos. Por eso, es importante que escuchemos sus propias leyendas”.

Entre aplausos y ovaciones, el lanzamiento tuvo lugar en un antiguo teatro en el corazón de Palermo. El proyecto surgió a partir de una convocatoria de escritura lanzada durante el VI Congreso Brisa de Enfermería en 2022, y tal fue su repercusión, que recibieron más de 100 escritos de enfermeros a lo largo y ancho de América Latina, aunque para el libro se seleccionaron 31.

“Con esta colección buscamos generar un espacio para recrear y potenciar las emociones que solo una profesión de tal nobleza puede originar. Además, es una oportunidad para mostrarle a la sociedad el poder de sanación de los profesionales de la salud, que va más allá del aspecto medicinal”, relató Leila Cura, presidente de Brisa, Salud y Bienestar, empresa nacida en 2011, especializada en la promoción de la salud y la concientización del bienestar que trabaja activamente en el fortalecimiento de la profesión, apoyando el liderazgo, la capacitación de calidad y la formación de los profesionales en su labor cotidiana.

Iván Alberto Pittaluga, escritor y Leila Cura, presidente de Brisa

La presentación contó además con invitados de honor encargados de dar unas palabras. Uno de ellos fue el escritor Iván Alberto Pittaluga, quien con emoción en su voz, no hizo más que definir al libro como conmovedor: “Conmover es algo que nos moviliza por completo, que nos llena el alma. Y esa fue mi experiencia mientras lo leía”. Al respecto, puso énfasis en un aspecto que lo cautivó por completo. “Me llama la atención la cantidad de veces que aparece la palabra ´abrazar´ y creo que este libro nos permite entrar al corazón de una vida muy sacrificada”.

Pero no fue el único. El publicista y consultor Gabriel Linck, estuvo a cargo del cierre del evento y dejó explícita su admiración hacia la enfermería. “Halago el amor y el afecto que los enfermeros dan”, dijo y se dirigió explícitamente a los protagonistas: “Antes de venir pensaba, cómo encuentro un tema para hablar adelante de gente tan grosa. Lo que ustedes hacen no tiene nombre. Lo que cuentan en el libro atrapa y conmueve”.

En primera persona

Paloma Trinidad Dramisino, de Merlo, tituló su relato “Los Abrazos”. A través de las líneas revive una situación que la dejó perpleja durante una jornada laboral y que no solo guardó en su cabeza sino también en su corazón. Allí describe a la perfección el amor de dos hermanos: uno internado en terapia intensiva mientras el otro lo visita. Atónita por el abrazo que se dieron, se cuestiona: “¿Cuánto amor nos guardamos? ¿Cuándo fue la última vez que abrazamos a los que aún están con nosotros?”.

"El mismo cuidado que me doy a mí mismo, debo brindárselo al paciente”, Luis Velásquez, enfermero Shutterstock

Consultada acerca de cuál fue el disparador que la llevó a elegir la enfermería como profesión, menciona sin dudar: “El poder hacer y colaborar en la recuperación de las personas. Dar un poquito de afecto y acompañar a los pacientes y sus familias. En definitiva, son ellos los que te enseñan y te forman”.

Otro de los casos que están plasmados entre las páginas del libro “Historias de Enfermeros Latinoamericanos”, es el de Luis Velásquez, supervisor general de Enfermería, oriundo de Comodoro Rivadavia que ejerce la profesión desde hace 43 años. A su texto lo llamó “Ruego y reflexión en silencio”. Allí plasma y comparte algunos de sus pensamientos y recuerdos acerca de su relación con los pacientes y resalta la mezcla de emociones que florecen al final de cada día. “Como enfermeros le damos al otro como a imagen y semejanza. El mismo cuidado que me doy a mí mismo, debo brindárselo al paciente”, comenta en diálogo con LA NACION. Y tras una extensa carrera transitada, dice que ya está cerca del retiro, por ello “tener la posibilidad de mostrar lo que hicimos y contar con este reconocimiento hace que la enfermería tome otra esencia”.

Junto a él está Marco Fuentes, un enfermero apasionado que se ocupó de leer el prólogo. Sobre sus inicios en el rubro le cuenta a este medio que desde chico mermó la profesión. Su padre era enfermero y su madre trabajaba en el área de limpieza del mismo hospital en la ciudad de Rawson, Chubut. Aunque cuando terminó el secundario y llegó la hora de definir su futuro, optó por seguir el camino de la prefectura. Aún así, su destino seguiría conectado con el ámbito de la salud y de alguna manera lo llevaría para ese lado. Creer o reventar, pero “fui dado de baja como prefecto así que ahí decidí dar un giro y estudiar enfermería”, confiesa. A lo largo de este camino “descubrí que esta profesión es mucho más de lo que a simple vista se ve. Es ciencia y arte, es conocimiento y destreza, pero también es amor hacía el otro, es empatía”.

Sin dudas el cuidado y el asistencialismo diario con el paciente es una de las caras visibles, y por qué no la más evidente de esta profesión. Sin embargo hay más. Y así lo demuestran Pablo Ruiz y Pablo Zárate, abocados a la enfermería pero desde una perspectiva wellness. Con esta nueva premisa por delante, “nos enfocamos en la promoción de la salud; armamos programas de bienestar para que las personas no lleguen a la enfermedad sino que se puedan mantener vitales a lo largo de toda su vida”, explica Zárate. Sumado a ello, Ruiz añade que su labor se funda en brindar estrategias para la autogestión de la salud: “Trabajamos con el paciente sano pero que no lleva una vida saludable. El objetivo es que aprenda a cuidarse para evitar desarrollar alguna patología”.

Bajo la lupa

Los autores presentes en esta edición son: Alberto Daniel Piedrabuena, Andrea Vattimo, Carlos Piccoli, Cinthia Mariela Escobar, Cintia Otero, Claudia Alejandra Guerra, Denisse Gonzalez Santiago, Dulce Daniela González, Elba Taminelli, Electra Vargas, Eloana Da Siva, Hanna Elizabeth Zamorano Sandoval, Irupé Martínez, Jorge Aníbal Cofre, Juan Bustos, Karina Cordero, Lorena Ferreyra, Luis Velásquez, Marcela Sapei, María Evangelina Orué, Mariana Villalba, Marilina Palmieri, Norma Lliana Yegros, Norma Paiva, Paloma Trinidad Drasimino, Rosa Virginia Rodríguez, Soledad Altamirano, Verónica Cortese, Yanely López Herrera, Yolaimi Herrera Castañeda.

Y entre los artistas se destacan: Aldo Sessa, Carlos Alberto Reich, Claudio Larrea, Diego Cabales, Diego Ortiz Mugica, Federico Berliner, Florencia Wertheimer, Giuliana Belén Almirón Marchena, Gustavo Schneider, Jonas Papier, Karina Picabea, Laura Bezzato, Leila Cura, Luis María Gagliardi, Magdalena Quintana, María Paz Bollana, María Sol Bollana, Marisa Bonzon, Mauro Colombini, Pablo Grinberg, Patricia Ackerman, Sol Miraglia, Tere Prieto, Valentina Gobet.

Quien lo desee, puede leer el libro descargándolo de forma gratuita desde el sitio web www.brisaenfermeros.com.