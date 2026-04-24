Por qué hablar solo es un signo de éxito, según la psicología

Hablar en voz alta frente al espejo, mientras se camina por la vía pública o incluso durante la jornada laboral, es una conducta frecuente en muchas personas. Aunque existe una creencia popular que vincula este hábito con algún tipo de trastorno o problema de salud mental, los especialistas descartaron esta teoría de forma tajante. En realidad, la ciencia demostró que verbalizar pensamientos representa una estrategia valiosa para mejorar diversas capacidades cognitivas, como la concentración, la memoria y la seguridad en uno mismo.

Hablar solo en voz alta: qué explica la psicología sobre este hábito

Gary Lupyan, profesor de psicología de la Universidad de Wisconsin, estudió este comportamiento y aseguró que hablar solo no responde a una acción irracional. Según afirmó en una entrevista con la BBC, el lenguaje actúa como un proceso activo donde la persona descubre su discurso mientras lo emite. En su investigación, los participantes observaron objetos en una pantalla de computadora: algunos debían leer los nombres en voz alta, mientras otros lo hacían en silencio. Los resultados demostraron que quienes pronunciaron los títulos lograron recordarlos con mayor facilidad. “Decir un nombre en alto es una poderosa clave de recuperación”, sostuvo Lupyan, quien añadió que el lenguaje actúa como un indicador para la información almacenada en la mente al exagerar el proceso normal de memoria.

Por su parte, la psicoterapeuta y escritora Anne Wilson Schaef recomendó de manera frecuente esta práctica a sus pacientes. Según señaló, cada individuo necesita conversar con alguien que lo conozca bien y esté de su lado, y esa persona es uno mismo. “Probablemente, sos la persona más interesante que conocés. Conocerte y saber cómo te sentís, puede ayudarte a ser mejor”, subrayó la especialista. Bajo esta óptica, el habla funciona como un músculo cerebral, ya que repetir datos, como una lista de compras o un número telefónico, ayuda a fijar y procesar la información de manera eficiente en el cerebro.

Hablar solo no sería una cuestión de locura (Foto: Shutterstock)

La ciencia destaca seis beneficios principales de esta actividad para el desempeño diario. En primer lugar, la verbalización mejora la memorización de datos específicos. Segundo, ante la aparición de desafíos laborales o personales, hablar solo permite darse ánimos y aumentar la productividad. Tercero, exponer los objetivos en voz alta ayuda a clarificar las metas y fortalecer su retención a largo plazo. Cuarto, el lenguaje es una herramienta útil cuando el individuo ejecuta actividades que requieren una pauta estricta de comportamientos, ya que acelera el aprendizaje. Quinto, felicitarse a uno mismo por las tareas terminadas refuerza la autoestima, algo vital en épocas de alta exigencia. Finalmente, ante dificultades complejas, el uso del habla constituye una estrategia eficaz para resolver problemas de modo más sencillo.

En conclusión, el estudio subraya la relevancia de las palabras en el procesamiento visual y cognitivo del cerebro humano. Lejos de ser un signo de alarma, el lenguaje aparece como una herramienta fundamental que trasciende la comunicación externa, ya que contribuye directamente al desarrollo de los procesos mentales y permite una gestión más eficaz de los recursos cognitivos en situaciones de estrés o aprendizaje. La evidencia científica actual posiciona al habla autogestionada como una práctica saludable que las personas deben aprovechar para potenciar su rendimiento y bienestar cotidiano.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA