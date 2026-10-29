Las razones desconocidas por las que no podés elegir el color de tu ropa al azar

Dejemos de pensar en ropa por unos segundos, los quiero invitar a hacer una reflexión, sabemos que ninguna marca elige el color de su logo, o de su packaging al azar o simplemente porque le gusta.

Detrás de esa elección hay estudios, pruebas y decisiones estratégicas, y a nadie se le ocurre decir que eso es “solo por estética”. Sin embargo, cuando la conversación pasa la ropa de las personas, el color suele quedar relegado al terreno de lo frívolo. Pero es el mismo cerebro leyendo la misma señal, no hace diferencias y lo hace muy rápido.

En 2006 Alexander Todorov, de la Universidad de Princeton, mostró fotos de rostros humanos durante apenas 100 milisegundos y les pidió a los participantes que juzgaran, entre otras cosas, cuán confiable les parecía cada persona. Esos juicios relámpago coincidían en gran medida con los que se formaban sin límite de tiempo. Mirar más no los cambiaba demasiado; solo aumentaba la seguridad con que se sostenían. Antes de la primera palabra, ya hay una impresión.

Por eso la pregunta frente al espejo no es “qué me queda lindo”, sino “qué transmito”. Y el color es una de las pocas variables de esa primera impresión que se pueden decidir de antemano, antes de una entrevista, una reunión o una videollamada.

Cabe una aclaración, porque es la objeción más frecuente: nadie se vuelve más capaz por vestirse mejor. El color no reemplaza la formación, la experiencia ni el carácter de nadie. Lo que hace es sacar un obstáculo del camino. La imagen no construye la credibilidad. La deja ver.

El malentendido de “combinar”

Cuando se habla de combinar, casi todo el mundo piensa en lo mismo: el zapato con la cartera o con el cinturón, la corbata con la camisa. Se dedica mucho tiempo a que las prendas armonicen y combinen entre sí y muy poco a que armonicen con quien las lleva puestas.

Son dos cosas distintas. Combinar prendas es una cuestión de armonía visual. Combinar con uno mismo es lograr que el color de la ropa converse con los colores propios de cada persona, los de sus ojos, su piel y su pelo.

Cuando esa coherencia falta, aparece ruido en la imagen. Es parecido a hablar con alguien que tiene una mancha visible de comida en la camisa: por más interesante que sea lo que dice, la atención se va directo a la mancha.

Qué es la colorimetría

Cada persona tiene sus propios colores. Lo que hace esta disciplina es identificar qué colores de ropa acompañan esa combinación en lugar de taparla. Por eso importa sobre todo lo que se usa de la cintura para arriba, cerca de la cara.

Cuando el color de la ropa dialoga con esos rasgos, la cara se ilumina y se ve descansada y más saludable. Cuando no, la ropa empieza a hablar más fuerte que la persona.

En la charla que di en el Bienestar Fest de La Nación lo probamos en vivo con tres voluntarios de rasgos muy distintos. Bastó con acercar a cada rostro los paños de diagnóstico, uno que conversaba con sus colores y otro que no, para que el público señalara sin dudar con cuál se le veía mejor la cara.

En Bienestar Fest parte del público pudo ver en vivo cómo es una sesión de colorimetría

Esto tiene poco que ver con el gusto. Un color puede encantarle a alguien, estar en todas las vidrieras y aun así apagarle la cara. Y hay colores que una persona nunca elegiría y que, puestos, son los que más la favorecen. En ese sentido, la colorimetría es también una herramienta de autoconocimiento: obliga a mirarse con atención y descubrir qué es lo que más nos favorece.

Qué dice el color

La psicología del color estudia otra cosa: cómo los colores son energía, influyen en lo que sentimos, en lo que pensamos y en cómo percibimos a los demás. Parte de esas asociaciones es cultural. El blanco que en Occidente se vincula con una novia es, en distintos países de Asia, el color del luto. Pero dentro de una misma cultura las asociaciones son bastante compartidas.

Que nos transmiten los colores

El azul: Se lo asocia con confianza, estabilidad y la seguridad lo que explica su presencia en bancos y en empresas de tecnología y salud. En una primera reunión o una entrevista laboral es de los que menos resistencia generan, porque es el color profesional por excelencia. Es el preferido por la mayoría de las personas. Nos atrae por las cosas que nos gustan, como el azul con el cielo despejado y el agua limpia.

Se lo asocia con confianza, estabilidad y la seguridad lo que explica su presencia en bancos y en empresas de tecnología y salud. En una primera reunión o una entrevista laboral es de los que menos resistencia generan, porque es el color profesional por excelencia. Es el preferido por la mayoría de las personas. Nos atrae por las cosas que nos gustan, como el azul con el cielo despejado y el agua limpia. El negro , en cambio, impone y marca distancia: un estudio de la Universidad de Cornell, encontró que los equipos deportivos con uniforme negro eran percibidos como más agresivos y recibían más sanciones. Nadie duda que también transmite elegancia y poder, pero también hay que tener en cuenta que refleja cierta tristeza.

, en cambio, impone y marca distancia: un estudio de la Universidad de Cornell, encontró que los equipos deportivos con uniforme negro eran percibidos como más agresivos y recibían más sanciones. Nadie duda que también transmite elegancia y poder, pero también hay que tener en cuenta que refleja cierta tristeza. El naranja comunica energía y sociabilidad, y es además uno de los colores que más claramente enciende algunos rostros y apaga otros. Así que, cuidado a la hora de elegirlo.

comunica energía y sociabilidad, y es además uno de los colores que más claramente enciende algunos rostros y apaga otros. Así que, cuidado a la hora de elegirlo. El rojo es el color de la intensidad. Se lo asocia con energía, pasión y también con peligro, y es el que más rápido atrae la mirada.

Danisa Bevcic en Bienestar Fest

Los errores más comunes

El primero es elegir por tendencia. El color de la temporada es una sugerencia que conviene filtrar por los propios ojos, piel y pelo, no por un mandato.

Otro, el más invisible, es cuidar a la perfección cómo combinan las prendas entre sí sin mirar cómo se ven junto al rostro. A simple vista el conjunto está bien, y por eso nadie lo cuestiona.

Y está el refugio en los neutros. El negro, el gris y el beige parecen seguros, pero no siempre son los que más suman. Pasa mucho en las entrevistas laborales. Si esos tonos no conversan con sus rasgos, se lo ve correcto, pero no memorable. Y cuando hay que destacarse, pasar desapercibido no es jugar seguro.

Las dos disciplinas se complementan. La psicología del color indica qué mensaje se quiere dar; la colorimetría, cuál es la versión propia de ese color.

Hay un ejercicio simple para hacer en casa. Pensar en la prenda que más elogios generó: esa camisa, ese suéter, ese vestido que cada vez que se usa provoca un comentario. Y fijarse en su color. Ahí suele estar la pista más confiable, en las veces que alguien dijo, sin que se lo preguntaran, “qué bien te queda eso”.

La próxima vez, antes de preguntarse si el zapato combina con la cartera, conviene preguntarse si la ropa combina con uno mismo.