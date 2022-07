Lo dice la ciencia: el ejercicio y la dieta por sí solos no te ayudan a vivir más; por qué

Los alimentos saludables o el ejercicio por sí solos no son suficientes para prevenir enfermedades crónicas, según muestra una nueva investigación. Contrariamente a la creencia popular, no se puede superar el costo de una dieta deficiente, y una alimentación saludable, por sí sola, no se evitarán las enfermedades.

La mayoría de la gente sabe que hacer ejercicio y comer bien son componentes críticos de la salud en general. Pero un estudio publicado esta semana en el British Journal of Sports Medicine sugiere que ir al gimnasio no contrarrestará las consecuencias de consumir alimentos ricos en grasas.

“Los titulares sensacionalistas y la publicidad engañosa de regímenes de ejercicio para atraer a los consumidores a la idea de ‘hacer ejercicio para comer lo que quieran’ han alimentado la circulación del mito de que ‘el ejercicio supera a una mala dieta’”, escribieron los autores del estudio.

Estudios anteriores en animales, así como algunos en humanos, han respaldado esto, lo que sugiere que, al menos a corto plazo, el ejercicio extenuante puede contrarrestar los efectos de comer en exceso.

Entonces, un equipo internacional de investigadores examinó los datos de casi 350,000 participantes recopilados del Biobanco del Reino Unido, una enorme base de datos médica con información de salud de personas en Gran Bretaña, y realizó un seguimiento durante un período de una década. Los participantes del estudio, con una mediana de edad de 57 años, estaban saludables al comienzo del estudio, lo que significa que no fueron diagnosticados con condiciones como enfermedad cardiovascular, cáncer o dolor crónico.

“Al analizar los cuestionarios autoinformados, los expertos desglosaron las dietas de las personas por calidad. Por ejemplo, las dietas de alta calidad tenían al menos 4,5 tazas de frutas y verduras por día, dos o más porciones de pescado por semana, menos de dos porciones de carnes procesadas por semana y no más de cinco porciones de carne roja por semana. El estudio no midió los alimentos discrecionales como infusiones o postres”, dijo Melody Ding, autora principal del estudio y profesora asociada en la Universidad de Sydney.

Las personas con niveles más altos de actividad física y dietas de mejor calidad tienen un menor riesgo de mortalidad Shutterstock

Los investigadores también midieron los niveles de actividad utilizando las respuestas de otro cuestionario que preguntaba sobre el total de minutos que los participantes dedicaron a caminar y realizar actividad física moderada, como llevar cargas livianas o andar en bicicleta a un ritmo constante, y actividad física vigorosa que duró más de diez minutos a un ritmo constante. Los autores escribieron que fue el primer estudio en examinar la dieta y el ejercicio junto con la mortalidad general y enfermedades letales específicas, como el cáncer.

No es sorprendente que las personas con niveles más altos de actividad física y dietas de mejor calidad tuvieran el riesgo de mortalidad más bajo. Los niveles generales de actividad física se asociaron con un menor riesgo de mortalidad, pero aquellos que realizaban ejercicio vigoroso con regularidad, del tipo que te hace sudar, tenían un riesgo particularmente menor de mortalidad por enfermedad cardiovascular. E incluso de diez a 75 minutos por semana marcaron la diferencia.

Independientemente de su dieta, dijo el Dr. Ding, “la actividad física es importante, sea cual sea tu actividad física, la dieta es importante”.

“Cualquier cantidad de ejercicio es protectora”, dijo Salvador Portugal, experto en salud deportiva y profesor asistente en el Departamento de Medicina de Rehabilitación de NYU Langone Health, que no participó en el estudio. “Pero no puede depender únicamente de su entrenamiento para mantener una buena salud”, agregó.

“Estos hallazgos subrayan lo que muchos médicos han visto en la práctica”, dijo la Dra. Tamanna Singh, codirectora del Centro de Cardiología Deportiva de la Clínica Cleveland, que no participó en el estudio. Por ejemplo, dijo, hay muchos componentes de la salud del corazón, y “optimizar una cosa no mejorará necesariamente su riesgo cardiovascular”.

Ella atiende a pacientes que se clasifican a sí mismos como atletas aficionados o profesionales y se sorprenden cuando sufren eventos cardiovasculares, dijo, sin considerar su dieta. “Muchas veces me consultan después de un evento y me dicen: ‘Hago mucho ejercicio. ¿Por qué tuve un ataque al corazón?’”

Por otro lado, incluso aquellos con las dietas más nutritivas del estudio obtuvieron resultados considerablemente peores sin algún tipo de régimen regular de ejercicios.

“Eso no significa que las personas no puedan darse un gusto después de hacer ejercicio”, dijo la Dra Singh. (Ella también es corredora de maratón y espera con ansias los nachos después de una carrera larga).

“El estudio destaca la importancia de ver la comida y el ejercicio como componentes de la salud holística”, dijo el Dr. Ding, en lugar de calcular cuántos kilómetros pueden “cancelar” una galletita.

“No se trata sólo de quemar calorías, necesitamos cambiar ese pensamiento”, concluyó.

Por Dani Blum