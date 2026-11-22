La doble escolaridad, las múltiples actividades extraescolares, incluyendo deportes, las pantallas que desde chiquito les damos a nuestros hijos –para que se entretengan, no se aburran, no molesten, se porten bien– terminan logrando algo que no deseamos para ellos: que no miren hacia adentro de sí mismos en busca de imaginación, motivación, iniciativas, sueños, deseos, ideas y creatividad. Se acostumbraron a buscar afuera de ellos, ya sea en padres y docentes (en el mejor de los casos) o en sus amigos o en las múltiples pantallas que tienen cerca: YouTube, consolas de juego, Pinterest, TikTok, apps de todo tipo, incluso en los últimos tiempos la IA (inteligencia artificial), etc.

“Me aburro” es su frase cabecera, y nos cuesta tolerar el tiempo suficiente ese aburrimiento hasta que puedan salir de él por su propia cuenta, buceando en sí mismos en busca de una idea o proyecto. No encuentran porque no buscan… y no buscan porque no encuentran, círculo vicioso evitable cuando tomamos conciencia de la importancia de que aprendan a buscar adentro de ellos el deseo y que los acompañemos a lograrlo.

Sin darnos cuenta, incluso los adultos vamos perdiendo la capacidad de saber lo que queremos, anhelamos, deseamos. Y nuestros chicos ni siquiera la adquieren. Entramos a Netflix, por ejemplo, y nuestra elección difícilmente es libre: nos ofrecen lo más reciente o lo más visto, y cuesta no dejarse llevar por algo de eso.

Presas fáciles

Lo mismo que nos pasa en los celulares: entramos con una tarea concreta y terminamos mirando lo que el algoritmo decide mostrarnos, aquello que supone que nos interesa de acuerdo a lo visto antes o lo conversado, aun fuera de las mismas pantallas. ¿O lo que se le paga para mostrarnos y tentarnos según lo que saben de nosotros? Somos presas fáciles y nuestros hijos lo son más porque no conocieron otra cosa.

"No les demos pantallas para entretenerlos, de modo que sigan investigando el entorno como lo hacen los bebés", dice Seitún Shutterstock

Black Friday nos lleva a comprar con descuento cosas que no necesitamos ni hubiéramos salido a comprar; el día de las heladerías vamos a tomar un helado que de otro modo no se nos habría ocurrido tomar. Somos adultos, construimos durante años nuestra interioridad, descubrimos nuestros intereses y deseos mirando hacia adentro nuestro. No éramos mejores, sino que no había un mundo exterior del que quedáramos seducidos, atrapados, y eso nos dio el tiempo que necesitábamos para mirar hacia adentro, para conocernos, sin una búsqueda permanente hacia afuera para decidir.

A pesar de que tenemos capacidad para discernir, muchas veces nos dejamos llevar por ese mundo externo atractivo, adictivo, que nos atrapa sin que nos demos cuenta y sin nuestro permiso. Y no podemos dejar de mirar hacia afuera porque… ¿y si nos perdemos algo? ¿y si desperdiciamos una oportunidad y otro la aprovecha? A nosotros, como a los adolescentes, nos atrapa el FOMO (el miedo a perdernos algo) y nos perdemos a nosotros mismos.

Mirar adentro

Si esto es serio para los adultos que conocimos otra forma de vivir, es gravísimo para muchos chicos que no logran construir esa interioridad, esa búsqueda de respuestas dentro de ellos y no afuera, en un afuera al que hoy se suma la IA interfiriendo más todavía en el descubrimiento, maduración y crecimiento de las identidades de los chicos.

Cuando son chiquitos, no les demos pantallas para entretenerlos, de modo que sigan investigando el entorno como lo hacen los bebés, que juegan con la sabanita, miran moverse las hojas de los árboles, muerden algún objeto, revolean la cucharita y van enriqueciendo sus intereses y juegos, a veces solos y otras de la mano de su cuidador, descubriendo lo que les gusta y divierte y lo que no les interesa.

A partir de los tres años tenemos que estar atentos también a aquellos temas que no eligen –y dicen que no les interesa– pero en realidad tienen miedo de que no les salga. En esa etapa buscan sentirse capaces y hábiles y tienden a rechazar aquello que no les permite sentirse así. Un niño puede decir que no le gusta el fútbol, cuando en realidad lo que le pasa es que no se siente bueno para ese deporte. Es decir, que pueden equivocarse en ese mirar hacia adentro para saber lo que les gusta y los adultos podemos ayudarlos a animarse a intentarlo.

A partir de la primaria se convierten en presas fáciles de avisos, de mensajes subliminales y de pantallas varias, y aunque nos ocupemos de mantenerlos alejados de esas tentaciones, no podemos hacer lo mismo con sus amigos, por lo que es ardua la tarea de ayudarlos a mirar hacia adentro de ellos para saber lo que les interesa, lo que sueñan o desean.

Lo logramos con nuestras preguntas interesadas, con paciencia, dando tiempo, tolerando su aburrimiento, confiando en que pueden hacerlo, a veces dándoles alguna idea o invitándolos a hacer algo, sin rendirnos ante lo que no es inevitable.