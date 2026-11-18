“Todo el día es un montón… pero un rato sí”, le respondió Mauricio Macri a Valen Rizzuti cuando el cronista juvenil, apenas se subió al ascensor en el que estaba el líder del Pro, le avisó que venía a pasar la jornada completa con él.

“Te dije que empezaba la clase a las 7:30”, lo apuró el ex presidente a Rizzuti, una de las figuras emergentes del mundo del streaming que, actualmente conduce un ciclo de especiales con personajes famosos para OLGA.

Pilates, desayuno a medida y declaraciones de amor

A las 8 empezó el entrenamiento, con música zen y en un cuarto especial donde tiene su reformer −camilla con plataforma deslizante que se usa en la práctica de pilates para regular el peso con el que se trabaja− rodeado de estantes con cuadros de la familia y una figura de la Virgen. Rizzuti le preguntó a la instructora cómo era Macri para mover el cuerpo. Ella aseguró que entrenan juntos “hace muchos años” y que el ex presidente “es muy bueno haciendo pilates”.

Macri junto a su instructora de pilates Crédito: YouTube OLGA

Tras finalizar la clase llegó el desayuno. El cronista quiso saber si lo que acababan de ver es la rutina de todos los días de Macri y si siempre desayuna lo mismo. “Solo algunos días desayuno así, otros hago ayuno intermitente”, respondió Macri mientras preparaba huevos revueltos con palta.

En medio de su cocina y mientras terminaba de preparar el desayuno para los dos, habló de su pareja, Dolores Teuly, y contó que por el momento no conviven. “Una semana se queda cuidando a la hija y la otra me viene a cuidar a mí”, contó. Y sobre qué requisitos debe tener alguien para enamorarlo, fue directo: “Alegría, ser cariñosa, un beso que me marque”.

Un estilo de vida saludable

Además de ser un reconocido apasionado del fútbol, el expresidente se mostró en varias ocasiones jugando al pádel o al tenis con amigos en el Racket Club de Palermo y recorriendo canchas de golf en grupo. Antes de llegar a la presidencia había contado que se levantaba a las 7 y arrancaba con 30 minutos de bicicleta fija en un gimnasio de Barrio Parque, mientras leía los diarios. “Es el momento que me hago para mover las piernas y distenderme un poco. Después, estiro los músculos y hago un poco de pesas, pero muy liviano y me vuelvo a casa”, dijo a LA NACION cuando era jefe de gobierno porteño.

Los deportes de raqueta, de los más practicados por Macri GCBA

Otro de los recursos que el empresario adoptó para tener una vida sana es la armonización budista −adaptación moderna que mezcla principios de la filosofía budista con terapias de relajación o sonoterapia−. Según le reveló en una entrevista varios años atrás en Radio Mitre, la práctica lo ayudó a “conocerme a mí mismo mucho más y a liberar energías”, a través de cuencos tibetanos y gongs.

Jugando al fútbol con colegas y amigos Prensa Cambiemos

Asimismo, la periodista Laura Di Marco en su libro Macri, revela que durante su presidencia también participó de sesiones grupales de coaching con Alberto “Tito” Lederman, para trabajar el “lado emocional del poder”, junto con varios dirigentes del Pro.

Dentro de todas las actividades mencionadas, el pilates es uno de los hábitos que mantiene con mayor constancia: hace más de una década, entrevistado por Toti Pasman en Delta 90.3, contó que como consecuencia de un diagnóstico de artritis en la rodilla conoció la disciplina. “Descubrí algo increíble haciendo pilates”. Y explicó por qué lo necesita: “Lo jodido de los años es que te vas endureciendo y perdiendo flexibilidad”.