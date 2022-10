Cómo ayudar a una pareja que vive con depresión

escuchar

Jeff Zuckerman y su esposa llevaban casados 30 años cuando ella comenzó a luchar contra el trastorno bipolar y la depresión. Tuvo su primer episodio maníaco de un mes en la primavera de 2015. Inmediatamente después, cayó en una depresión severa. Las crisis de salud sacudieron el matrimonio de la pareja.

“Tienes que entender que para ella, la depresión no es tanto tristeza como vacío”, explicó Zuckerman, de 68 años, quien es escritor y editor independiente en Minneapolis. Cuando la depresión de su esposa estaba en su peor momento, permaneció en la cama, con las persianas bajas, durante meses. Dejó de ducharse y apenas hablaba.

“Es una mujer que había sido muy activa y había dirigido nuestra familia. Era madre, trabajaba, todo eso, y luego cayó en una depresión tan profunda”, dijo Zuckerman, quien escribió un libro, “Unglued: A Bipolar Love Story”, sobre amar a un cónyuge en las garras de la enfermedad mental.

Millones de norteamericanos están en relaciones con parejas que son propensas a la depresión. Se estima que 21 millones de adultos en los Estados Unidos han experimentado al menos un episodio depresivo mayor, mientras que en algunas partes del país hasta el 10 por ciento de las personas tienen trastorno afectivo estacional, o SAD, un síndrome que tiende a aparecer durante el otoño y el invierno a medida que las horas del día se hacen más cortas.

Cuando uno ayuda a su pareja a sobrellevar una batalla contra la depresión, los expertos dicen que hay formas de brindarle apoyo y al mismo tiempo cuidarse a sí mismo.

Familiarizarse con algunos de los marcadores físicos y emocionales de la depresión puede ayudarlo a identificar si su pareja simplemente está de mal humor, quemada o viviendo con depresión. Los signos comunes incluyen pérdida de interés en las actividades regulares, cambios en el apetito o el sueño o síntomas físicos inexplicables, como dolores de cabeza o dolor de espalda que tienden a durar al menos dos semanas, según el Instituto Nacional de Salud Mental.

Aprender más sobre qué es la depresión y cómo afecta a las personas también puede ayudar a protegerse emocionalmente, responder con más empatía y evitar tomar el comportamiento de su pareja como algo personal.

“Si una persona no entiende que su pareja sufre de depresión, puede confundir cosas como la pérdida de interés en el romance o el sexo como un rechazo personal”, explicó Xavier Amador, psicólogo clínico y coautor de “Cuando alguien Tu amor está deprimido”.

Cultiva la curiosidad sobre la experiencia de tu pareja

Cuando la pareja siente dolor, es posible que sienta la necesidad de sumergirse y decir lo que cree que está sucediendo. Pero trate de liderar haciendo preguntas, dijo el Dr. Amador. Pregúntale a tu pareja cómo se siente. Una buena alternativa es hacerle saber que le gustaría entender más acerca de lo que está pasando.

Si la pareja está a la defensiva, el Dr. Amador recomienda una estrategia conocida como “escucha reflexiva”. Por ejemplo, si se pregunta al ser querido cómo se siente y dice que está bien y que no pasa nada, conviene responder algo como: “Lo que me estás diciendo es que no pasa nada, es que ¿correcto? ¿Puedo decirte lo que he notado? explicó el Dr. Amador.

Si uno se esfuerza por liderar con preguntas en lugar de apresurarse a compartir su opinión, es más probable que la pareja se sienta escuchada y valorada, no juzgada, dijo.

Reconoce tus propias limitaciones

Para ayudar a un ser querido a obtener un diagnóstico y tratamiento, se puede llamar a proveedores potenciales y programar citas, o compilar una lista de médicos para que se comuniquen. Pero los expertos dicen que también es importante recordar que no se puede obligar a nadie a buscar ayuda, y que presionar demasiado puede resultar contraproducente.

“Es un acto de equilibrio”, dijo Lily Brown, directora del Centro para el Tratamiento y Estudio de la Ansiedad de la Facultad de Medicina Perelman de la Universidad de Pensilvania. “Por supuesto, usted quiere estar disponible para hablar y sugerir cómo pueden obtener ayuda, pero si está haciendo demasiado para conducir el bote, la persona que está luchando contra la depresión en realidad puede comenzar a sentirse un poco más impotente y más desesperada.

Agregó que las parejas que se responsabilizan demasiado del cuidado también, a menudo, se ven abrumadas por sentimientos de culpa y vergüenza cuando no pueden solucionar el problema.

Uno no debería tener que ser el único apoyo de su pareja, especialmente en situaciones en las que puede estar en peligro. Tenga en cuenta que la depresión puede aumentar el riesgo de autolesiones y pensamientos suicidas, y 988 Suicide & Crisis Lifeline ofrece recursos para encontrar ayuda para un ser querido en crisis .

Prioriza tu propia salud mental

Las parejas románticas pueden afectar la salud del otro y los comportamientos relacionados con la salud de maneras buenas y malas, y el Dr. Amador señaló que hay algunas investigaciones que sugieren que los síntomas depresivos pueden ser, en cierto modo, contagiosos.

“Si vive con alguien que está deprimido y se siente impotente, y muchas veces no quiere recibir ayuda, entonces puede comenzar a sentirse deprimido e impotente”, explicó el Dr. Amador.

Es imperativo que apoye su propia salud mental, enfatizaron tanto el Dr. Amador como la Dra. Brown. Si se experimentan síntomas de depresión, se debe comunicar con un proveedor de atención médica para que evalúe y realice un diagnóstico. Pero incluso si no lo es, puede que sea útil ver a un terapeuta o unirse a un grupo de apoyo dirigido por pares.

El Sr. Zuckerman es un facilitador voluntario de una Alianza Nacional sobre Enfermedades Mentales, o NAMI, grupo de apoyo para familias y parejas de personas con problemas de salud mental. Y lo ha ayudado a conectarse con una comunidad de personas que entienden por lo que está pasando. Cada dos semanas, el Sr. Zuckerman y entre 10 a 15 socios discuten las habilidades de afrontamiento; ayudarse mutuamente a procesar los sentimientos de pena o culpa; y ofrecer un espacio seguro para compartir sus desafíos y éxitos.

Encuentra tiempo para hacer las cosas que disfrutas

Además de conectarse con un terapeuta o grupo de apoyo según sea necesario, también es importante encontrar otras formas de priorizar el cuidado personal. No tiene que llevar mucho tiempo ni ser complicado, dijo Brown. Simplemente salir un rato de la casa y hacer tiempo para las actividades de disfrute puede ayudar a proteger el propio bienestar emocional cuando una pareja tiene dificultades.

Pasar tiempo al aire libre en la naturaleza, participar en algún tipo de actividad o mover el cuerpo. Las investigaciones han demostrado, por ejemplo, que trotar durante 15 minutos al día o hacer ejercicio menos extenuante, como caminar o trabajar en el jardín durante una hora, puede tener un efecto protector contra la depresión.

Y “socialice el tiempo que sea necesario”, recomendó el Dr. Amador. “Es realmente importante obtener ese apoyo social y liberador”. Se puede animar a la pareja a unirse a uno en los esfuerzos por salir y hacer ejercicio o conectarse con otros, pero se debe tener en cuenta que la pérdida de interés en las actividades o pasatiempos normales es un síntoma de depresión.

La esposa del Sr. Zuckerman, quien le dio permiso a su esposo para compartir su historia sin revelar su nombre, se ha mantenido estable durante tres años y dijo que las cosas en la pareja andan " muy bien”. Van juntos al cine, a conciertos y espectáculos de danza. Cocinan, pasan tiempo con sus nietos y asisten a la sinagoga.

Pero el Sr. Zuckerman también continúa recordándose a sí mismo que no es egoísta para él priorizar el cuidado personal.

“Fundamentalmente amamos a nuestras parejas y a nuestros cónyuges y, a nivel visceral, sabemos que es una enfermedad. Sabemos que no se puede culpar a alguien por estar enfermo”, dijo Zuckerman. “Sin embargo, lo que atravesamos como resultado puede ser abrumador”.

Por Catherine Pearson.

