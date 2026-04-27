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¿Triste o deprimido? Las claves para entender la diferencia, según el psiquiatra Javier Quintero

En el ámbito de la salud mental, la tristeza y la depresión suelen confundirse, aunque no son equivalentes

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GDAEl Tiempo/Colombia
La tristeza y la depresión suelen confundirse, aunque no son equivalentes
La tristeza y la depresión suelen confundirse, aunque no son equivalentesoatawa - Shutterstock

La salud mental se ha convertido en un tema central en la conversación pública, especialmente en un contexto donde términos como “depresión” se utilizan con frecuencia sin claridad.

Diferenciar entre emociones normales y condiciones clínicas es fundamental para comprender cuándo buscar ayuda profesional.

En el ámbito de la salud mental, la tristeza y la depresión suelen confundirse, aunque no son equivalentes.

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La tristeza forma parte de las emociones humanas y puede surgir ante diversas situaciones cotidianas o eventos significativos, como pérdidas personales.

Sin embargo, la depresión corresponde a un trastorno que implica una afectación más profunda y sostenida en el funcionamiento de la persona.

El médico psiquiatra Javier Quintero abordó esta diferencia en un video publicado en TikTok, en el que señaló:

“Es habitual que la gente diga que está deprimida cuando en realidad está triste, pero es mucho más preocupante cuando la gente piensa que está triste cuando en realidad está deprimida”.

@drjquintero

No todo lo que duele es depresión… pero tampoco siempre es “solo tristeza” que ya se pasará. La diferencia no siempre es evidente, pero hay señales que pueden ayudarte a entender mejor lo que te está pasando. Cuando la tristeza se mantiene en el tiempo, afecta a varias áreas de tu vida y empieza a desconectarte de lo que antes te importaba… conviene prestarle atención. Entenderlo es el primer paso para mejorar. La depresión no es solo estar triste, es algo más. Pedir ayuda no es exagerar lo que te pasa, es empezar a entenderlo… y a salir de ahí. #SaludMental #Depresión #Psicología #drjquintero #psiquiatria #psicología

♬ sonido original - Javier Quintero

Según explicó, reconocer esta distinción es clave para evitar subestimar síntomas que pueden requerir atención clínica.

Los signos que van más allá de la tristeza

De acuerdo con Quintero, la tristeza es una emoción normal que no necesariamente requiere tratamiento. Puede ser momentánea o prolongarse en el tiempo dependiendo de las circunstancias, pero no implica por sí misma un trastorno.

En contraste, la depresión presenta características adicionales que la diferencian cualitativamente.

El especialista explicó que la depresión incluye lo que denomina la “triple A”: anhedonia, apatía y abulia.

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“Por la abulia, uno se encuentra sin energía para tomar decisiones o funcionar en el día a día. Por la apatía se pierde la motivación para hacer las cosas que antes uno hacía con absoluta normalidad. Y por la anhedonia se deja de disfrutar con aquellas cosas con las que ante se disfrutaba”, detalló en el video.

Además, pueden aparecer sensaciones de desconexión emocional con el entorno o incluso con personas cercanas.

Otro elemento clave es la duración: estos síntomas deben mantenerse durante al menos dos semanas y afectar distintas áreas de la vida cotidiana para considerarse un cuadro depresivo.

Quintero enfatizó la importancia de no ignorar estas señales y buscar apoyo.

“Si en esto uno se reconoce, no se lo debe ignorar. Y sobre todo, no hay por qué pasar por esto solo o sola. Pedir ayuda no es exagerar lo que a uno le pasa, es simplemente empezar a entenderlo y también es parte de autocuidado”, afirmó.

En los cuadros de depresión pueden aparecer sensaciones de desconexión emocional con el entorno o incluso con personas cercanas
En los cuadros de depresión pueden aparecer sensaciones de desconexión emocional con el entorno o incluso con personas cercanasImagen generada con IA
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