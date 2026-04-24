Qué significa que mi pareja me bese con los ojos abiertos, según especialistas

Las caricias con los labios constituyen una manifestación de afecto y atracción que es fundamental en las relaciones amorosas. Aunque suele ser casi automático cerrar los párpados al acercar los labios a los de la persona especial, hay quienes prefieren mantenerlos abiertos.

El cine nos ha inculcado la idea de que los besos más apasionados deben darse con los ojos cerrados, pero esto no siempre es una regla universal.

Según un artículo de la Gaceta UNAM, el acto de besar no solo fortalece el vínculo emocional con la pareja, sino que también contribuye a mejorar la autoestima, facilita la quema de calorías, estimula la circulación, reduce el estrés e incluso retrasa la aparición de arrugas en la piel.

Estos beneficios se atribuyen a que, de acuerdo con el Instituto Mexicano de la Juventud, el beso activa más de 30 músculos faciales, además de desencadenar la liberación de neurotransmisores y hormonas asociadas al placer y al bienestar.

Si uno ha notado que la pareja besa con los ojos abiertos, es posible que lo primero que surja sea la idea de que no hay amor verdadero, que lo hace por obligación y no por deseo, o que simplemente no disfruta y solo espera que el momento pase rápidamente.

Si uno ha notado que la pareja besa con los ojos abiertos, es posible que lo primero que surja sea la idea de que no hay amor verdadero Shutterstock - Shutterstock

No hay que preocuparse, antes de que esos pensamientos negativos invadan la mente, es esencial recordar que no todas las personas cierran los ojos al besar, y eso es completamente normal.

Según un artículo de UnComo, es más común que las mujeres cierren los ojos al besar en comparación con los hombres. De hecho, se estima que alrededor del 90% de las mujeres lo hacen, mientras que solo un 30% de los hombres tiene esta costumbre.

La razón principal por la que un hombre podría besar con los ojos abiertos es que, en muchas ocasiones, prefieren no dejarse llevar completamente por sus emociones, especialmente en un contexto en el que durante años se les ha enseñado que no deben mostrar vulnerabilidad y ternura.

Otra explicación es que desean prolongar el tiempo del encuentro íntimo. Básicamente, al cerrar los ojos, el cuerpo se vuelve más receptivo a los estímulos, lo que podría hacer que el momento de intimidad sea breve. En cambio, al mantener los ojos abiertos, las sensaciones placenteras se retrasan.

Además, es posible que esté besando con los ojos abiertos porque quiere observar la reacción al unir los labios y cómo se disfrutan las emociones que esto provoca.

Si la relación está en sus primeras etapas, es posible que uno aún no se sienta lo suficientemente cómodo como para entregarse cerrando los ojos, por lo que opta por dar besos breves y mantener la vista.

En algunas situaciones, podría suceder que la pareja mantenga los ojos abiertos al besar porque no desea desarrollar sentimientos profundos y busca mantener el control estableciendo una barrera emocional. Esto es más frecuente cuando la relación está en sus comienzos, ya que es una manera de protegerse ante la posibilidad de que las cosas no terminen bien.

En resumen, las principales razones por las que un hombre podría besar con los ojos abiertos son:

No está acostumbrado a dejarse llevar por sus emociones.

Desea prolongar las sensaciones placenteras.

Quiere observar cómo se responde y cómo se entrega a sus besos.

No se siente lo suficientemente seguro para cerrar los ojos mientras besa.

Busca proteger sus sentimientos debido a experiencias pasadas negativas.

No es necesario interpretar inmediatamente como algo negativo que la pareja bese con los ojos abiertos; a veces simplemente quiere prolongar el disfrute del momento o proteger su corazón hasta sentirse más seguro y confiado.