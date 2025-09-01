El dolor de las rupturas entre hermanos

Al mirar atrás, Alice Lewin reconoce cómo su relación con su hermana se fue rompiendo lentamente, una grieta a la vez.

Las dos eran muy unidas durante su infancia; su hermana, tres años mayor que ella, era una presencia protectora. La Sra. Lewin recuerda la emoción de visitar a su hermana mayor en Nueva York cuando estudiaba en Barnard. Cuando la Sra. Lewin, que ahora tiene 58 años, se mudó a la ciudad, su hermana mayor la ayudó a adaptarse.

Pero la muerte prematura de su madre cuando ambas hermanas tenían veintitantos años reveló algunos “puntos de fractura” en su relación, y en retrospectiva, la Sra. Lewin se dio cuenta de que tal vez puso demasiada presión sobre su hermana mayor para que fuera una figura materna, en un momento en que su hermana quería seguir adelante con su propia vida.

La relación entre ellas empeoró cuando falleció su abuela y, posteriormente, su padre, cuenta. Sus muertes plantearon cuestiones espinosas en torno al cuidado de los familiares y la división de herencias. Y durante los últimos diez años, aproximadamente, las hermanas han estado completamente distanciadas, salvo por algunas breves llamadas telefónicas y correos electrónicos.

“A veces la gente se pregunta: ‘¿Me distanció un hermano o fui yo quien lo distanció?’”, dice Lewin. “A veces no sé si importa. Creo que, en el caso de mi hermana, ha sido algo mutuo y se ha estado gestando durante mucho tiempo”.

Aunque los detalles de cómo terminó separada de una hermana a la que todavía quiere mucho a veces le resultan confusos, el dolor de la Sra. Lewin por la ruptura es profundo y evidente. “Hay muy pocas personas en mi vida que me conocen desde mi infancia y de mis años de formación”, revela haciendo varias pausas para recomponerse. Su hermana es la única persona con la que comparte la misma raíz, una historia compartida. “La extraño. Siento mucho arrepentimiento”, reconoce.

El distanciamiento familiar, y en particular la ruptura con los padres emocionalmente inmaduros, se ha convertido en un tema candente en libros, artículos de opinión y, especialmente, en redes sociales como TikTok, donde una avalancha de vídeos ensalza las virtudes del distanciamiento familiar como herramienta terapéutica. Sin embargo, los desafíos del distanciamiento entre hermanos tienden a pasarse por alto, a pesar de que las investigaciones demuestran que las relaciones entre hermanos tienen un profundo efecto en el bienestar.

“El distanciamiento entre hermanos puede ser realmente doloroso y también está muy estigmatizado”, explica Rin Reczek, profesor de sociología en la Universidad Estatal de Ohio, y agrega que las personas de ambos lados de un distanciamiento a menudo sienten una sensación de fracaso, como si la separación fuera de alguna manera una acusación contra ellos o sus valores.

‘De luto por los vivos’

“No hay mucha investigación sobre la prevalencia del distanciamiento entre hermanos”, afirma Reczek, quien estudia el distanciamiento familiar, pero los datos disponibles sugieren que no es infrecuente. Menciona un estudio alemán que reveló que casi el 30 % de los hermanos habían experimentado al menos un período de distanciamiento. Una encuesta de YouGov publicada a principios de este mes reveló que casi una cuarta parte de los adultos estadounidenses afirman estar actualmente distanciados de un hermano. Por supuesto, el distanciamiento no es blanco o negro: algunas personas optan por no tener contacto con sus familiares, mientras que otras optan por relaciones de bajo contacto.

Reczek reconoce que existen muchas razones por las que los hermanos se distancian, demasiadas para detallarlas. Un hermano podría cortar el contacto ante una situación que considera que ya no es segura ni saludable para él, explica; y las investigaciones sugieren que el favoritismo parental, ya sea real o imaginario, también puede crear una brecha entre hermanos, al igual que la manipulación o el distanciamiento parental, añade.

Ali-John Chaudhary, psicoterapeuta de Ontario, Canadá, creó un grupo de apoyo para el distanciamiento entre hermanos en Facebook, al que se ha unido la Sra. Lewin. Chaudhary explica que los hermanos también pueden distanciarse debido a:

problemas de salud mental o abuso de sustancias

dificultades de comunicación más amplias dentro de la familia

distancia geográfica

tensión que surge en torno al cuidado de familiares, decisiones de salud

herencias y el patrimonio familiar.

El Sr. Chaudhary, quien está distanciado de su propia hermana, mantiene intencionalmente su grupo de apoyo abierto tanto a aquellos “que se distancian por su propio bien” como a aquellos que han sido “distanciados inesperadamente”.

“El dolor del distanciamiento es lo que nos une a todos”, explica, añadiendo que el dolor asociado a tales rupturas suele ser “minimizado”, a veces incluso por los terapeutas, lo que dificulta saber a quién recurrir en busca de apoyo.

Ese ha sido el caso de Deborah, quien tiene más de 50 años y a quien se le pidió que solo compartiera públicamente su nombre de pila. Se distanció de su hermano tras la muerte de su padre en 2017. Él cortó todo contacto con ella después de que los hermanos tuvieran un conflicto por la herencia de su padre, dice, una ruptura abrupta que la hizo sentir como si la hubieran “desechado”.

Deborah, que vive fuera de Boston, admite que ha encontrado más difícil en muchos sentidos afrontar la pérdida de su hermano que la muerte de sus padres.

“Los anuncios, las redes sociales y la gente nos dicen cómo debería ser una familia y cómo deberían ser las vacaciones, como si fuera una pintura de Norman Rockwell”, dice. “De repente, fue como si me hubieran arrancado los cimientos”.

Ella afirma que estaba de “luto por los vivos”.

Ese tipo de ambigüedad puede ser difícil para ambas partes de una ruptura familiar.

Anesce Dremen, de 30 años, está distanciada de sus cuatro hermanas, una consecuencia de haberse escapado de la casa a los 18 años para alejarse de una situación de abuso con sus padres, según cuenta. (La Sra. Dremen, quien vive en Las Vegas y está escribiendo sus memorias sobre su distanciamiento, cambió legalmente su nombre en 2014 para evitar que su exfamilia la encontrara).

“Alejarme ha sido, y siempre será, la mejor decisión de mi vida”, dice, aunque al principio se repetía: “Soy la peor hermana. Soy la peor exhermana. Sinceramente, sentí que me fallé a mí misma y a mi familia”.

Le llevó más de un año leer sobre el distanciamiento, escribir sobre su experiencia y asistir a terapia y grupos de apoyo para protegerse del estigma que, según ella, rodea al distanciamiento en la cobertura mediática y en las redes sociales. Se indigna ante lo que considera un “gran impulso a la reconciliación familiar”, y añade: “Para muchos de nosotros, irnos y seguir distanciados es la opción más segura”.

El efecto dominó

Si bien el distanciamiento entre hermanos puede ser la mejor opción para algunos, es un “evento catastrófico en el sistema familiar”, afirma Joshua Coleman, psicólogo y autor del libro Las reglas del distanciamiento. Sobrinos y primos pueden perder contacto, y los padres pueden verse obligados a tomar partido, señala Coleman, quien ha lidiado con el distanciamiento en su propia familia.

“Puede ser una especie de agujero negro que absorbe a todos”, dice, señalando que comparte esta información con sus clientes no para disuadirlos de terminar una relación entre hermanos que no se siente amorosa ni segura, sino para que comprendan los posibles efectos dominó.

Esas capas adicionales de desafíos logísticos y emocionales dentro de la familia más amplia han afectado a David, de 39 años, quien también pidió usar solo su nombre de pila y ha estado distanciado de su hermano durante cuatro años, a pesar de vivir a unos 15 minutos de distancia en Canadá.

David, que no inició el distanciamiento y ha intentado (sin éxito) reabrir la comunicación con su hermano, siente una sacudida cuando pasa por la casa de sus padres, ve el auto de su hermano en la entrada y sabe que no es bienvenido mientras su hermano está de visita, dice, y agrega que pasa mucho tiempo simplemente tratando de navegar el distanciamiento dentro de su unidad familiar más amplia, que ha luchado por reconocer abiertamente que los hermanos ya no se hablan.

“Termino cargando con una gran carga mental que me genera mucha ansiedad”, añade.

Debido a los enormes efectos que el distanciamiento entre hermanos puede tener en las familias, Coleman anima a los pacientes que lo estén considerando a que, siempre que sea posible, les den a sus hermanos “suficiente margen de maniobra para que comprendan realmente la gravedad de cuánto se sienten heridos, incomprendidos o afectados por esa relación, y les den tiempo y recursos para sanar”. Les aconseja que sugieran terapia familiar, les den libros o recursos para leer, o les expliquen qué se necesita para sanar la relación.

Los hermanos que han sido separados —y que esperan reconectarse— deben estar dispuestos a mostrar vulnerabilidad, tomar responsabilidad y tratar de entender la perspectiva de su hermano, estén o no de acuerdo, agrega, reconociendo que nada de eso es simple ni fácil.

La Sra. Lewin aún siente el dolor de su distanciamiento a diario, dice, sobre todo cuando piensa en sus sobrinos, a quienes una vez adoró y a quienes ya no ve. Y aunque comentó que suele ser reservada sobre la situación por miedo a ser juzgada o malinterpretada, la Sra. Lewin enfatiza su deseo por hablar públicamente del tema porque espera ayudar a eliminar el estigma del distanciamiento entre hermanos y porque aún espera reabrir el diálogo con su hermana y los hijos de esta.

“Mucha gente dice: ‘familia, fe y amigos’”, dice. “Creo que el distanciamiento entre hermanos va en contra de la noción tradicional de familia, de que la familia debe preservarse a toda costa”.

