Emociones: las claves para gestionarlas, según un especialista en neuroeducación

Las emociones atraviesan la vida de todos. Regulan la conducta, el comportamiento y hasta el estado de ánimo de las personas. A veces aparecen de imprevisto, otras de manera paulatina. Controlarlas no siempre resulta sencillo, sin embargo, gestionarlas de manera correcta, a la larga brindará calidad de vida y la ventaja de tener control personal.

Las emociones son respuestas o reacciones fisiológicas de nuestro cuerpo ante cambios o estímulos que aparecen en nuestro entorno y en nosotros mismos. Muchas veces cuesta poner en palabras o identificar lo que se está experimentando. Rafa Guerrero, licenciado en psicología, experto en neuroeducación y autor del libro “Educación emocional y apego. Pautas tácticas para gestionar las emociones en casa y en el aula”, da respuesta a esto en el ciclo “Aprendemos Juntos 2030″ donde explica que lo esencial es aprender a manejarlas desde chicos. En ese camino de descubrimiento, asegura que los padres tienen un rol fundamental acompañando y guiando a sus hijos.

Es que crecer sabiendo gestionar las emociones, los convertirá en adultos seguros, con objetivos claros y decididos.

El punto de partida es conocerlas una por una. Esto permitirá tomar consciencia de uno mismo y vivir en equilibrio y armonía. Pero, ¿cómo se logra? Para Guerrero, la manera es muy sencilla: “hay que saber cómo se llaman y que función cumplen. Por ejemplo, si alguien está tenso y tiene ganas de pegar, está experimentando la rabia”. aclara.

A esta etapa le sigue la fase de reconocimiento. Identificar específicamente qué se está percibiendo es otro gran paso para tener manejo propio y control de las riendas de la vida. “Si te pusiera tres fotos de distintos monumentos conocidos internacionalmente y te dijera que me señalaras la Torre Eiffel, la mayoría sería capaz de hacerlo, ya sea porque la visitó, la vio en fotos o se la describieron”, dice el psicólogo. Para comprender una emoción, “hay que conocerla”, aclara. Y es acá, donde un adulto se las debe enseñar.

En este transcurso, es importante legitimarlas; aceptarlas. Y si bien puede resultar desafiante y hasta incómodo, es necesario experimentarlas y dejarlas fluir. Una vez identificadas, Guerrero explica que se pueden crear estrategias para lidiar con ellas. Frente al aburrimiento por ejemplo, propone sentarse en una silla sin dispositivos móviles, ni televisión, incluso sin nadie alrededor. Lo ideal en estos casos es que los pensamientos vuelen libremente, que vayan y vengan.

Y lo alarmante de esta situación es que “la mayoría de las personas no son capaces de soportarlo durante más de cinco minutos”, confiesa el experto. Sucede que hoy en día, “no hacer nada”, no está bien visto. El común denominador suele ser estar siempre ocupado, no solo haciendo actividades, sino pendientes de la tecnología y por eso es más difícil registrar las emociones

En un universo de cambio constante, “es necesario hacerse un espacio para la reflexión”, menciona Guerrero. Según resalta, una buena táctica es crear momentos de introspección donde las personas puedan conectarse con ellas mismas. Frenar, serenarse y pensar. Estas tres acciones prometen generar confianza personal y autodescubrimiento.

El proceso se puede dar por concluido satisfactoriamente cuando la persona es capaz de manifestar lo que le está pasando. Un dato curioso e interesante es el que da Guerrero cuando dice: “Todos los mamíferos excepto los humanos, expresan lo que sienten. Por el contrario, nosotros tenemos la capacidad de ocultarlo”.

Tener la habilidad de expresarse es uno de los mayores desafíos que propone la vida. Realizarlo conlleva un largo proceso de autoconocimiento y aprendizaje, que trae de la mano grandes ventajas. Comunicarse no es solo con el resto sino también con uno mismo.

