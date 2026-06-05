Escribir a mano, lejos de ser una práctica anticuada, mejora la concentración y la memoria

En cuartos y salas donde predominan las pantallas, todavía hay quienes eligen apoyar un cuaderno sobre la mesa y registrar cada idea con una lapicera. Mientras la mayoría escribe a toda velocidad sobre un teclado, los primeros siguen confiando en el poder del papel para registrar información.

A simple vista, ese hábito analógico puede parecer anticuado; sin embargo, numerosos estudios en psicología cognitiva y educación indican que escribir a mano no solo es una práctica que sigue vigente, sino que favorece varios mecanismos cerebrales (procesamiento más profundo de los contenidos, mejora de la concentración, la memoria y la creatividad, entre otros).

El journaling, por ejemplo, es una de las formas que encontraron los adeptos de la escritura para combatir momentos de ansiedad y desazón. Se trata de un ritual de autoconocimiento, en el cual, a través de escribir a mano en un cuaderno, se exploran, observan y registran pensamientos y emociones de las que no se es plenamente consciente.

Están quienes prefieren hacer uso de la herramienta como un diario personal en el que documentan su vida diaria; aquellos que optan por hacer reflexiones sobre pensamientos que los atormentan; y, por último, los que simplemente lo usan para escribir objetivos a consolidar, metas o frases motivacionales.

El journaling es una de las formas que encontraron los adeptos de la escritura para combatir momentos de ansiedad y desazón MAZKO VADIM

Beneficios de escribir a mano

La Asociación Americana de Psicología se ha pronunciado abiertamente sobre las ventajas de escribir: según los profesionales de la institución, hacerlo ayuda a eliminar pensamientos negativos y mejora el desempeño de la memoria.

Investigaciones académicas ponen de manifiesto que escribir en un diario/cuaderno puede conducir a un mejor sueño y a alcanzar un coeficiente intelectual más alto.

Sobre sus efectos en el estado de ánimo, un estudio titulado “Profesionales de la salud y familias escribiendo juntos” unió pacientes, familias y médicos de un hospital infantil para implementar una técnica de escritura expresiva llamada “cambio de percepción mental de tres minutos”. Previamente a ser observados, se les pidió que registraran lo siguiente:

Tres cosas por las que estuvieran agradecidos

Escribieran la historia de su vida en seis palabras

Anotasen tres deseos

Como resultado, los investigadores descubrieron que al rato de implementar el método todos los participantes informaron una disminución significativa en sus niveles de estrés.

¿Qué escribir?

Si se necesitan indicaciones o ejemplos para desarrollar el hábito de la escritura, se pueden seguir los consejos de expertos en la materia:

Julia Cameron, escritora estadounidense, popularizó las famosas Morning Pages (“páginas matutinas”), una práctica que consiste en escribir tres páginas a mano cada mañana sin censura ni correcciones. “Las Morning Pages provocan, aclaran, reconfortan y ordenan el día que tenemos por delante”, reconoció la autora.

Una máxima autoridad científica en el tema es James W. Pennebaker quien, desde 1980, estudia los efectos de la “escritura expresiva” y recomienda escribir sobre emociones y experiencias difíciles que se tienen durante unos minutos al día. Además, descubrió con el tiempo que su ejercicio regular se traduce en alivio psicológico.