Esta es la llave de la felicidad, según los especialistas

Mis colegas de The New York Times Magazine publicaron una edición especial sobre la felicidad: cómo definirla, descubrirla y aumentarla. En particular, me encantó un test llamado: “¿Qué te hace feliz?”. Me divertí respondiendo las preguntas, pero también me hizo pensar.

Resulta que la felicidad se puede agrupar en dos categorías principales, y el concepto se remonta a la antigua Grecia. Un tipo se llama bienestar eudaimónico, que podría pensarse como el tener significado y propósito en tu vida.

El otro se llama bienestar hedónico, que hace referencia a sentir placer y evitar el dolor.

Ambos, dicen los investigadores, son importantes para prosperar. Le pedí a mi colega Laura Bennett, editora de The Times Magazine, quien ideó el test, que me contara más sobre la cuestión de la felicidad.

-¿Podemos empezar con algunos ejemplos de los dos tipos de felicidad?

-Para el bienestar hedónico, podemos pensar, por ejemplo, en comer una galleta espectacular, reírte con una publicación divertida en redes sociales o descansar junto a una chimenea durante una tormenta de nieve. El bienestar eudaimónico, en cambio, se refiere a una sensación más profunda de significado y propósito que puede surgir, por ejemplo, al sentir dominio sobre un trabajo desafiante, hacer voluntariado en tu comunidad o fortalecer vínculos con tus seres queridos.

-¿Los expertos dicen que necesitás ambos, verdad?

-Sí. Aunque obviamente no hay una regla universal sobre la felicidad, algunos investigadores tienden a pensar que estás desequilibrado si tu bienestar es más del 75% hedónico o eudaimónico.

-¿Qué pasa si tu vida tiene muchos placeres simples pero no tanta alegría significativa?

-La investigación es bastante clara en que la felicidad eudaimónica está vinculada a relaciones fuertes. Así que lo primero que diría es: buscá a las personas en tu vida que te hacen sentir más plenamente vos mismo, y tratá de priorizar pasar tiempo con ellas. Mandales de vez en cuando un mensaje inesperado a amigos queridos con quienes no hablaste hace tiempo. También, cultivar nuevas habilidades o hobbies puede ser una gran fuente de bienestar eudaimónico, ya sea que empieces con levantamiento de pesas, dibujar paisajes o aprender un nuevo idioma.

-¿Y si alguien tiene poca felicidad hedónica?

-Buscá pequeñas cosas para hacer que te traigan placer y emoción en el momento, lo que sea que eso signifique para vos. Cuando yo necesito una pequeña dosis de felicidad hedónica, planeo mini aventuras con mi familia como, por ejemplo, un picnic en la playa. También tengo una playlist querida que mi esposo describe como “pop malo para adolescentes”, y escucharla me da un impulso confiable de felicidad hedónica también.

-¿Por qué les preguntás a las personas si tuvieron una ‘experiencia sexual divertida’?

-Parecía una omisión hablar de felicidad hedónica sin incluir una pregunta sobre sexo. Originalmente formulé esta pregunta como “¿Tuviste buen sexo?”, y uno de los sabios investigadores que colaboraron con nosotros señaló que el “buen sexo”, por hacerte sentir emocionalmente conectado con otra persona, también puede considerarse eudaimónico. Eso demuestra, una vez más, lo difícil que es definir “felicidad” —y cuántas formas hay de acceder a ella.

-Mi resultado reveló que soy un “El floreciente”. ¿Y vos?

-No quiero presumir, pero a mí también me tocó “el floreciente”. ¿Incliné la balanza a mi favor al idear estas preguntas? ¿Quién puede decirlo? Pero en todo caso, me encantó... hedónicamente.

Los vínculos fuertes son una de las claves para fortalecer el tipo de felicidad vinculado con el propósito Shutterstock

Por Jancee Dunn