Hablar solo mientras hace las tareas del hogar tiene un beneficio para el cerebro, según expertos

Muchas personas se han cuestionado si hablar solos es un signo de locura o, por el contrario, les ayuda a expresar y organizar sus ideas. Lo cierto es que, en realidad, podría ser una herramienta bastante útil a la hora de regular sus emociones o automotivarse. Algunos expertos señalan que hacer esta actividad puede traer beneficios en la concentración y el desarrollo de sus actividades.

Para algunos expertos en psicología, este fenómeno dista mucho de la falta de cordura y cumple funciones cognitivas relevantes dentro de su cerebro. Desde Cleveland Clinic en Estados Unidos, señalan que hablar consigo mismo es completamente normal y ayuda a mejorar la forma en la que uno distribuye sus tareas.

Según esta organización médica, hablar solo es una forma saludable de generar motivación en su día a día, calmar los nervios y analizar situaciones complejas en las que requiere mucha concentración. La psicóloga estadounidense Grace Tworek indicó para Cleveland Clinic que “es una manera útil de organizar pensamientos y sentimientos”.

Para Tworek, es completamente importante que las personas tengan monólogos hacia ellos mismos en voz alta y lo califica como algo “muy normal” dentro de las facultades humanas. Enfatiza también en que esto puede ayudar a las personas a desarrollar mejor sus actividades cotidianas y sentir menos estrés a la hora de ejecutarlas.

Hablarse a uno mismo es una manera útil de organizar pensamientos y sentimientos Pexels

Desde Cleveland Clinic también sostienen que hablar solo es un acto que permite ejercitar el pensamiento crítico y hacerse preguntas sobre cómo llevar a cabo una organización que le permita distribuir las tareas en el transcurso del día. Indican que un diálogo interno que es exteriorizado hace que las personas lleguen a resoluciones internas de problemas al momento de ejecutar cualquier acción.

El profesor de psicología en la Universidad de Wisconsin-Madison, Gary Lupyan, es uno de los expertos que más ha investigado sobre el tema y ha llegado a concluir que el diálogo interno que se exterioriza es perfectamente normal e incluso beneficioso. Puede facilitar la resolución de problemas y mejorar el rendimiento en una tarea.

Uno de los estudios llevados a cabo por Lupyan le permitió observar a diferentes participantes mientras buscaban diversos objetos en una sala, e identificó que cuando las personas bajo análisis exteriorizan en voz alta aquello que buscaban, solían encontrarlo más rápido que quien solo se dedicaba a buscar en silencio.

Desde Cleveland Clinic indican que hablar solo o tener diálogos propios ayuda a activar áreas internas del cerebro, lo que permite que la persona preste una mayor atención a su entorno y tenga una mejor comprensión de lo que va a llevar a cabo antes de iniciar dicha actividad.

Otros beneficios destacados de hablar solo se inclinan hacia una reducción significativa del estrés cotidiano, motivarse para hacer actividades que normalmente no haría o incluso llevar un registro personal de las obligaciones diarias. Lo que, en palabras de la doctora Tworek, “permite tomar un descanso y relajarse”, mientras lleva un control más preciso de sus pendientes.