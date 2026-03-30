La “adicción al sexo y al amor” no es un diagnóstico, pero los síntomas son reales

En el tercer libro de memorias de Elizabeth Gilbert, All the Way to the River, se presenta a sí misma como una adicta al sexo y al amor, divulgando con detalles minuciosos su relación con su mejor amiga, Rayya Elias, una peluquera y exadicta a las drogas, y su eventual descenso hacia la codependencia y el amor romántico obsesivo.

Su romance comienza poco después de que a Elias le diagnostican cáncer. Gilbert rápidamente asume el rol de cuidadora y, más adelante, el de facilitadora, comprando cocaína para Elias y atándole los brazos o las piernas para que pudiera inyectarse.

Es un giro oscuro respecto al exitoso libro de 2006 de Gilbert, Eat, Pray, Love, que relataba sus viajes por el extranjero en busca de aventura, romance y sanación tras un doloroso divorcio.

Lo que detalla en su nuevo libro es que esta búsqueda voraz de intimidad ha sido un patrón de larga data. En una entrevista del año pasado, Gilbert admitió haber tenido más de 40 “relaciones profundamente íntimas” antes de abrazar la sobriedad y optar por la abstinencia tanto del sexo como de las relaciones románticas.

“Es como prostituirte emocionalmente” para “intentar obtener esa conexión amorosa”, dijo en ese momento. “No es bonito, pero es lo que he hecho”.

Pero ¿cuándo tener sexo o fijarse en relaciones románticas se convierte en una adicción? ¿Es siquiera la palabra ‘adicción’ la correcta para usar?

El deseo de fundirse con otro muchas veces oculta un vacío interior que no puede llenarse con vínculos Shutterstock

Aunque existe toda una industria de tratamientos dedicada a la “adicción al sexo y al amor”, así como numerosos grupos de 12 pasos, no existe tal diagnóstico en psiquiatría o psicología.

La versión actual del DSM, el manual diagnóstico utilizado por profesionales de la salud mental, excluye las compulsiones sexuales del capítulo sobre adicciones, citando evidencia científica limitada. La compulsión sexual se ubicaría bajo lo que el manual llama “disfunción sexual no especificada”.

“Hay una enorme controversia en torno al término”, dijo Anna Randall, terapeuta sexual y trabajadora social clínica que lidera la Alternative Sexualities Health Research Alliance.

En su lugar, los expertos a veces utilizan el término “conducta sexual fuera de control” o el diagnóstico “trastorno de comportamiento sexual compulsivo”, que sí es reconocido por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Pero ha habido mucha discusión sobre la inclusión de la adicción sexual en la próxima versión del DSM, dijo el Dr. Petros Levounis, experto en adicciones y expresidente de la American Psychiatric Association.

La compulsión amorosa suele ir acompañada de idealización y dependencia emocional extrema

Ya sea que se llame “adicción sexual” o no, los síntomas son reales y a menudo debilitantes. Según la OMS, el trastorno de comportamiento sexual compulsivo se caracteriza por la “incapacidad de controlar impulsos o deseos sexuales intensos y repetitivos” que pueden incluir relaciones sexuales, masturbación o consumo de pornografía.

La adicción al amor, al igual que la adicción sexual, no es un diagnóstico clínico. Pero el término se usa informalmente para describir un patrón de preocupación intensa o dependencia de las relaciones románticas.

En el libro, Gilbert relata cómo destruyó matrimonios —el suyo y los de otras personas— persiguiendo sus compulsiones.

“No importaban las consecuencias, seguía actuando”, escribió. Y respecto a Elias, agregó: “Llegué a creer, literalmente, que no podía vivir sin Rayya, que un mundo sin su atención y cuidados infinitamente calmantes era un mundo que no valía la pena soportar”.

Existe muy poca investigación sobre la adicción al amor y en qué medida podría presentarse junto a compulsiones sexuales. Típicamente, quienes se identifican como adictos al amor, como Gilbert, se obsesionan con una persona específica y fantasean con que esa relación lo resolverá todo y cubrirá cada necesidad no satisfecha, explicó Randall.

¿Las compulsiones sexuales o románticas sugieren otros problemas?

Con frecuencia, sí. Aunque las compulsiones sexuales pueden sentirse incontrolables, la fijación con el sexo, la pornografía o el amor puede no ser el único problema a abordar, dijo Randall. Estas urgencias podrían ser una forma de lidiar con conflictos interpersonales, traumas pasados, aburrimiento o dolor emocional que parece abrumador.

También pueden indicar la presencia de trastornos psiquiátricos como trastorno obsesivo-compulsivo o trastorno por déficit de atención con hiperactividad (TDAH), que pueden dificultar el control de impulsos o pensamientos intrusivos.

Silva Neves, psicoterapeuta en Londres especializado en el tratamiento de conductas sexuales compulsivas, cree que las personas que se identifican como adictas al amor pueden haber experimentado lo que los psicólogos llaman una lesión de apego en la infancia.

En otras palabras, cuando la relación de un niño con su cuidador se ve comprometida por traumas como abuso, negligencia o separación, ese niño puede desarrollar relaciones problemáticas en la adultez.

La compulsión amorosa se asocia con traumas tempranos y una necesidad constante de validación en las relaciones Shutterstock

¿Cómo saber si necesitás ayuda?

Una persona diagnosticada con trastorno de comportamiento sexual compulsivo sufre un “malestar significativo” y tiene problemas para funcionar, dijo Beata Bothe, experta en compulsiones sexuales y profesora asistente en el Departamento de Psicología de la Universidad de Montreal. Puede estar en conflicto con amigos o familiares, o tener dificultades en la escuela o el trabajo.

La frecuencia del comportamiento sexual por sí sola no sugiere que haya una compulsión sexual, aclaró Bothe. Y las personas también pueden notar que sus actividades sexuales se vuelven menos y menos satisfactorias con el tiempo.

Quienes se identifican como adictos al amor pueden experimentar problemas similares, así como una necesidad constante de reafirmación y un historial de relaciones difíciles.

¿Qué tratamiento funciona mejor?

Típicamente, los pacientes abordan las compulsiones sexuales o amorosas con terapia individual o grupal, así como con programas de 12 pasos.

Como los programas de 12 pasos se basan en la moral, no son para todos, dijo Neves. Ha asesorado a clientes que se sintieron “dañados” por estos programas porque impulsaban la abstinencia o la monogamia.

“Eso no le da a la gente una verdadera agencia sobre su vida sexual o sus relaciones”, sostuvo Neves.

El tipo de tratamiento necesario depende de los síntomas de la persona y del acceso a recursos. También es importante diagnosticar y tratar cualquier condición coexistente, como el TDAH, dijeron los expertos.

Con apoyo, la mayoría de las personas con compulsiones sexuales pueden mejorar. Puede que no exista una “cura universal”, dijo Bothe, pero “la recuperación y la mejora del bienestar son posibles”.

Las terapias basadas en la moral pueden ser contraproducentes y generar más culpa que alivio Shutterstock - Shutterstock