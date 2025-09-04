LA NACION

¿Qué significa encontrar cucarachas en casa? Esto dice el Feng Shui

Este insecto que aparece comúnmente en el hogar tendría un símbolo espiritual

GDAEl Tiempo/Colombia
Las cucarachas tienen un centro de gravedad relativamente alto, por eso tienen dificultades en mantenerse sobre las patas, en una superficie lisa y resbalosa
Las cucarachas son una de las especies más resistentes del planetaSPL

Encontrar cucarachas en el hogar se asocia normalmente con la suciedad y falta de limpieza. Aunque, también, según el Feng Shui, su aparición en la casa tendría un significado más espiritual.

De acuerdo con la práctica del Feng Shui, encontrar cucarachas podría indicar mensajes de cambio e invitaciones a la limpieza interna y fortaleza durante las adversidades de la vida. Aunque, esto puede variar dependiendo del contexto en que se la encuentre.

Se puede asociar también con la necesidad de liberarse de los miedos o la ansiedad, ya que estas criaturas dan reacción de sorpresa. Algunos de los significados que se le dan son los siguientes:

  • Mensajes de cambio
  • Limpieza y purificación interna
  • Fortaleza en las adversidades
  • Liberarse de los miedos y la ansiedad
  • Simboliza resistencia y adaptabilidad
  • Si aparece como plaga, significa malas energías y conflictos

¿Dónde se esconden y qué las atrae?

Las blattodea, o más conocidas como cucarachas, son una de las especies más resistentes del planeta. Se encuentran atraídas por el calor, la humedad, basura, comida o baños, con el fin de formar un nido. Al ser un animal fotosensible, suelen esconderse en lugares oscuros y movilizarse por las noches.

Mantener el ambiente limpio alejará en mayor porcentaje los insectos del lugar.

¿Cómo prevenir que aparezcan cucarachas en casa?

Para prevenir la aparición de estos insectos en el hogar, expertos recomiendan mantener una limpieza constante, guardar alimentos en recipientes sellados, sellar grietas y rendijas por donde puedan ingresar.

