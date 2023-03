La fórmula para encarar cada día y hacer que sea mágico

escuchar

Todo comenzó con un post it: “Ve a dar un paseo”, decía la nota colocada sobre el escritorio de Katherine May.

La Sra. May, autora británica que escribió el best-seller “Wintering” sobre un período difícil de su vida, se había enfrentado a momentos difíciles durante el punto álgido de la pandemia. Estaba aburrida, inquieta, quemada. Su ritual habitual de salir a caminar había desaparecido, junto con otras actividades que solían brindarle placer: recolectar flores, nadar en el mar, disfrutar la lectura de un libro.

“No había nada que hiciera que el mundo me resultara interesante”, dijo May en una entrevista reciente con The New York Times. “Sentí que mi cabeza estaba un poco llena y vacía al mismo tiempo”.

En el último libro de la Sra. May, “Encantamiento”, describe cómo una simple serie de acciones, como escribir esa nota, la ayudaron a descubrir pequeñas cosas que la llenaron de asombro y, a su vez, la hicieron sentirse viva nuevamente.

“Tienes que seguir persiguiéndolo hasta que sientas ese cosquilleo que te dice que has encontrado algo que es mágico para ti”, dijo la Sra. May. “Es prueba y error, ¿no?”

Le pedimos a la Sra. May consejos sobre cómo otros pueden hacer lo mismo.

Comprometerse a registrar el mundo que te rodea

“Tenemos que encontrar la humildad para estar abiertos a la experiencia todos los días y permitirnos aprender algo”, escribió May en “Enchantment”.

Esto, reconoce, “es más fácil decirlo que hacerlo”.

“Déjate llevar por esos pensamientos que te dicen que es una tontería, que no tiene sentido, que es una pérdida de tiempo o que estás demasiado ocupado para hacer esto”, dijo May durante la entrevista. “En cambio, date permiso para querer eso en primer lugar, anhelar ese contacto con lo sagrado y esa sensación de poder comunicarte con algo que es más grande que tú”.

Entrar en un estado de asombro es como usar un músculo, dijo May. “Ponte en esa mentalidad con más frecuencia y gradualmente se vuelve más fácil”, añadió.

Primero, se debe “ceder a la fascinación” que se siente en los momentos cotidianos. Por ejemplo, la Sra. May se “emociona mucho” cuando ve que la luz baila sobre la superficie de su café.

Eso sí, no hay que forzarlo. La clave, dijo, es seguir buscando las cosas que a uno lo maravillan, y tener fe en que se las encontrarán.

Lo que uno encuentra placentero puede ser bastante simple: la Sra. May a menudo se ha sentido asombrada al examinar un pequeño insecto en su jardín.

“Nos hemos dicho a nosotros mismos que todo tiene que ser tan grande”, dijo. “En realidad, podemos simplemente exhalar y vivir vidas bastante simples”.

Hacerse una pregunta simple

En lugar de pensar en lo que uno encuentra encantador, lo cual puede parecer demasiado difícil de responder, la Sra. May sugiere hacerse una pregunta diferente: ¿Qué me tranquiliza?

Puede ser dar un paseo. O visitar un museo de arte. Tal vez se disfrute de ver las nubes cambiantes.

Sea lo que sea, se debe encontrar la manera de hacerlo. Todas las mañanas, la Sra. May sale y huele el aire “como un perro”, dijo riendo. Ella nota el color del cielo y la forma en que su piel se siente contra el aire fresco.

Para algunas personas, ese momento relajante puede encontrarse en un lugar de culto o mientras contemplan la luna.

“La luna es tan hermosa, y cuando miras la luna no puedes evitar notar las estrellas y los planetas que están en el cielo nocturno”, dijo la Sra. May, quien observa la fase de la luna regularmente. “Es algo encantador, encantador de hacer. Cada día. Y es tan fácil”.

Contemplar y reflexionar a tu manera

Si uno desea dedicar más tiempo a la reflexión personal pero le preocupa hacerlo de la manera “correcta”, tiene que dejar de lado esa preocupación.

Cuando la Sra. May estaba aprendiendo a meditar, por ejemplo, pretendía hacerlo dos veces al día durante 20 minutos, pero no antes ni después de dormir, y nunca después de una comida. Luego se convirtió en madre y encontrar tiempo para meditar se volvió más difícil.

“Llegas a un punto de tu vida en el que piensas: ‘Esto es simplemente imposible’”, dijo. “Durante mucho tiempo pensé, ‘He fallado. Obviamente debería poder hacer esto’”.

Eventualmente, se dio cuenta: el problema no era que no se hubiera esforzado lo suficiente, sino que esas reglas no estaban hechas para ella. Habían sido creados por alguien que nunca había caminado en sus zapatos.

Ahora ella medita de una manera diferente. A veces lo hace durante cinco minutos en medio de la noche, o mientras camina por el bosque.

“Para mí, nunca se ha tratado de despejar mi mente”, dijo la Sra. May. “Se trata de emprender un tipo de trabajo más lento para procesar todas esas cosas que pican en la parte posterior del cerebro”.

Hay que hacerlo porque se siente bien.

La gente tiende a pensar que buscar el placer porque sí es algo ingenuo, dijo May. En otras palabras, es más probable que asignemos valor a las cosas que se consideran prácticas y eficientes.

Pero no se necesitan un conjunto de datos o una razón convincente para hacer algo que a uno le brinde alegría.

Por ejemplo, uno de los pasatiempos de la Sra. May es nadar en agua fría. Ella no lo hace para quemar calorías. Más bien, es por “el puro placer de estar en ese espacio increíble”, dijo, sin mencionar “lo sensual que es y las increíbles hormonas felices que libera”.

Y aunque la Sra. May inicialmente tomó una clase de apicultura para aprender a hacer miel en casa, esta meta se volvió menos urgente cuando se llenó de asombro como estudiante.

“Todavía podría, técnicamente, hacer eso pero ahora me doy cuenta de que nunca fue lo que realmente quise”, escribió May en “Enchantment”.

El disfrute de todo, la conexión con sus maestros y compañeros de clase, los placeres sensoriales, superó cualquier ambición práctica.

“Quiero tomarlo con calma, absorber mis lecciones a través de la piel y los oídos, para que a veces me piquen”, escribió sobre la experiencia. Y describió la maravilla que encontró en esa clase: “Son tan fuertes las abejas cuando están todas juntas, y con el olor a miel y propóleo, el humo, la forma en que vibra toda la caja bajo tus manos, es bastante poderosa la interacción que se logra entre el ser humano y la abeja.”

