Los expertos en psicología coinciden quienes presumen demasiado sus logros intentan ocultar una sensación de insuficiencia

Un logro suele ser un motivo de orgullo, ya que representa el esfuerzo y la disciplina aplicada hacia un objetivo. Si bien lo adecuado es demostrar dicho éxito ante los demás, existen personas que lo presumen demasiado hasta el punto de considerarse agobiante. ¿Te identificas con este caso? De ser afirmativo, es importante que tomes en cuenta lo que revelan los expertos en psicología al respecto.

A primera impresión, puedes considerar que dicha persona cuenta con un ego demasiado elevado. Aunque esa percepción puede ser real, los investigadores en salud mental han realizado estudios para comprender el porqué de esta actitud, obteniendo resultados más que sorprendentes.

Qué dice la psicología de presumir demasiado los logros

Tras realizarse distintas investigaciones a lo largo de los años, los psicólogos llegaron a una conclusión interesante que suele pasar en la mayoría de personas que presumen exageradamente sus logros: detrás de esa actitud de superioridad, es posible que existan sentimientos de mediocridad, inseguridad o poca valoración personal.

Para el médico y psicoterapeuta Alfred Adler, el complejo de superioridad y el complejo de inferioridad están relacionados. ¿De qué manera? Por suponer, si acostumbras a presumir tus cualidades o habilidades como una forma de despreciar a los demás, es probable que te sientas inferior.

Presumir un logro no tiene por qué considerarse como negativo; lo preocupante surge cuando se exagera ante los demás

El fundador de la psicología individual detalla que estas personas se esfuerzan continuamente por superar sus limitaciones o sensaciones de no ser suficientes, pero de una forma negativa, tal como menospreciar los logros de los demás.

Los profesionales en esta rama han resumido este concepto planteado por Adler como una forma buscar validación. Su autoestima depende en demasía de lo que opinan los demás; es así que el hombre o la mujer no duda en exagerar cada éxito que consigue a lo largo de su vida.

Otros rasgos negativos de estos seres humanos es que presentan una actitud controladora y pueden ofenderse en caso no reciban comentarios positivos de lo que han logrado. Intentan imponer su pensamiento ante los demás y no toleran alguna crítica.

Pese a lo señalado, los psicólogos precisan que el complejo de superioridad no transforma a alguien en una persona mala. En realidad, dicha actitud pudo originarse debido a una herida emocional que no ha logrado gestionarse desde hace buen tiempo.