Los expertos en psicología coinciden: quienes se prueban varios “looks” antes de salir pueden reflejar autoexigencia

Toda persona desea lucir un outfit ideal cuando es invitado a un evento social. Si bien se pretende elegir las prendas adecuadas para la ocasión, hay personas que tienen la costumbre bien marcada de probarse varios “looks”, lo cual les toma más tiempo de lo imaginado. Puede parecer una situación normal, pero los expertos en psicología tienen una perspectiva completamente distinta que es necesaria prestar atención.

Millones de personas viven esta “tortura” cada vez que son citadas hacia una reunión o salida en particular; combinan distintos atuendos para ver cuál queda mejor para la ocasión, pero no se sienten conforme con lo que aprecian en el espejo.

Para comprender un poco más sobre este hábito, los investigadores de psicología han realizado distintos estudios; las conclusiones son más que interesantes.

Qué dice la psicología sobre probar varios “looks” antes de salir

Paloma Rey, psicóloga general sanitaria, considera que este tipo de personas se caracterizan por ser autoexigentes. Si bien este rasgo no se debe considerar negativo, ya que permite ser mejor organizadas, sostener compromisos y desarrollar habilidades, lo preocupante surge cuando es excesivo.

El propósito de esta acción es brindar una buena imagen ante los demás Shutterstock

En este punto, tanto el hombre como la mujer puede presentar un miedo o perder valor al no cumplir ciertos estándares, que en esta situación sería ante un grupo de personas.

“No es raro que aparezcan pensamientos muy inflexibles, donde todo se evalúa en términos de éxito o fracaso, sin matices. Esta lógica interna genera un estado de alerta constante que termina pasando factura”, añade Rey.

La profesional añade que un ser autoexigente puede presentar mucha ansiedad, se autocritica de manera constante, tiene tendencia a revisar en exceso y, en ciertos casos, tensión corporal.

Otros portales especializado en salud mental añaden que este hábito también evidenciaría una necesidad de aprobación. Es posible que estas personas se hagan preguntas como “¿Estará bien vestido?“, ”¿No se burlarán de lo que tengo puesto?" o “¿Qué pensarán de mí?“.

En ese punto, si alguien necesita de aprobación externa para sentirse seguro(a) de sí mismo, a corto plazo su autoestima y autoconfianza resultarán afectadas, lo cual puede derivar a problemas psicológicos.

Tal como se indicó anteriormente, es bueno analizar qué prendas son adecuadas para una citación; sin embargo, la decisión no debe depender de qué opinarán los demás, ya que no se podrá disfrutar de lo que uno realmente desea.