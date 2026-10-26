Mark McDaniel, psicólogo de Harvard: “Aprender sin esfuerzo es como escribir en la arena: hoy está y mañana ya no”

Para algunos, la inteligencia es una habilidad innata. Para otros, puede ser adquirida mediante esfuerzo, constancia y aprendizaje. ¿Cuál de los dos grupos tiene razón? ¿Es posible adquirir inteligencia por cuenta propia? De acuerdo con académicos de la editorial de la Universidad de Harvard, sí. Para estos profesionales existen hábitos, comportamientos, decisiones y actitudes que ayudan a trabajar la inteligencia.

En el libro Make it stick: The Science of Successful Learning (La ciencia del aprendizaje exitoso), tres eminencias del área de la psicología y la investigación, Peter C. Brown, Henry L. Roediger III y Mark A. McDaniel, dan recomendaciones para mejorar la capacidad cerebral, la agilidad, la memoria y, como consecuencia de estas, ser más inteligente.

Según los profesionales de Harvard existen hábitos, comportamientos, decisiones y actitudes que ayudan a trabajar la inteligencia Getty Images

En el caso de Mark A. McDaniel, reconocido especialista en el campo de la psicología cognitiva y la educación, este ha dedicado gran parte de su carrera a investigar el concepto de la “práctica espaciada”. Se trata de una técnica de estudio que consiste en repartir las sesiones de repaso a lo largo del tiempo, en lugar de concentrar todo el contenido en una única sesión intensiva de última hora.

McDaniel demostró en sus escritos que el intervalo de tiempo en el que se practica un concepto o habilidad tiene un impacto significativo en la retención y recuperación de información a largo plazo. Esa misma idea ha revolucionado la forma en que los educadores diseñan sus planes de estudio y ha ayudado a miles de estudiantes a mejorar su rendimiento académico. Por eso el autor considera que “aprender sin esfuerzo es como escribir en la arena: hoy está y mañana ya no”.

Además de esa cita, en el bestseller que escribió junto con sus colegas deja otras frases destacadas sobre el proceso de aprendizaje:

“Uno de los mejores hábitos que un estudiante puede cultivar es la autoevaluación regular para recalibrar su comprensión de lo que sabe y lo que no sabe”.

“Somos malos jueces para saber cuándo aprendemos bien y cuándo no”.

“Cuando no nos sentimos productivos nos vemos atraídos por estrategias que parecen más fructíferas, sin darnos cuenta de que los beneficios de estas suelen ser temporales”.

“Nos sentimos atraídos por las narrativas que mejor explican nuestras emociones. De esta manera, los recuerdos que organizamos de forma significativa son los que mejor recordamos”.

4 recomendaciones de los expertos para trabajar la inteligencia

Para volverse más inteligente hay que armarse de paciencia. Las técnicas descritas por los tres académicos en la publicación de Harvard University Press destronan aquellos métodos de estudio tradicionales (como subrayar o releer) que, según explican, “crean una falsa sensación de dominio”. Para ellos, el aprendizaje duradero requiere esfuerzo y dificultades deseables.

Basándose en descubrimientos recientes en psicología cognitiva y otras disciplinas, los tres expertos describen a las siguientes como técnicas efectivas y consolidadas para trabajar el aprendizaje, la memoria y la inteligencia.

1. Practicar la recuperación

Releer apuntes es, según los autores de Make It Stick, una de las estrategias más usadas y menos eficaces. Lo que sí funciona es intentar recordar la información sin mirarla, ya sea con tarjetas, preguntas de autoevaluación o explicando el tema en voz alta. Ese esfuerzo por “sacar” el dato de la memoria lo fija mejor, y los errores cometidos en el intento ayudan a detectar qué falta reforzar.

2. Espaciar el tiempo de estudio

Las maratónicas horas de estudio previas a rendir un examen pueden funcionar en el corto plazo, pero no necesariamente ser efectivas si lo que se busca es retener ese conocimiento. Los investigadores Henry Roediger y Mark McDaniel, coautores del libro junto con Peter Brown, recomiendan repartir las sesiones en el tiempo y retomar el material cuando ya empezó a olvidarse. Esa pequeña dificultad obliga al cerebro a reconstruir lo aprendido y vuelve el recuerdo más duradero.

3. No dedicarse solo al estudio de un tema

Practicar un solo tipo de ejercicio hasta el cansancio da la sensación de avanzar rápido, pero limita lo que realmente se aprende. Alternar temas o habilidades dentro de una misma sesión entrena la capacidad de distinguir qué estrategia corresponde a cada problema. Se siente más lento y desordenado, pero el aprendizaje resulta más flexible y se transfiere mejor a situaciones nuevas.

4. Elaborar y conectar con lo que ya se sabe

Explicar una idea con palabras propias, buscar ejemplos o vincularla con conocimientos previos y experiencias personales es lo que el libro llama elaboración. Cuantos más lazos se tejan entre la información nueva y lo que ya está en la memoria, más sólido y accesible será el nuevo conocimiento, y mayor la capacidad de aplicarlo y combinarlo con otros conceptos.