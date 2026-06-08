¿Qué dice la psicología de personas que amenazan todo el tiempo con separarse o divorciarse de su pareja?

Algunas personas, cuando están enojadas, suelen decir palabras hirientes a sus parejas. Una de ellas es amenazar con separarse cuando ocurren este tipo de conflictos. Según la psicología, muchos lo hacen con el fin de atemorizar y manipular al otro.

La psicóloga y directora del Instituto Psicode, Marina García Fuentes, explicó que: “En el momento en que se empieza una relación, se asume la posibilidad de que se termine. La separación es una realidad. Algo bastante obvio, pero esta obviedad se hace insufrible cuando se tiene una pareja que constantemente utiliza esto como estrategia de poder y control”.

Cuando suceden este tipo de situaciones, las personas, por miedo a la pérdida y el abandono, agachan la cabeza y se anulan ante el otro y esto con el tiempo comienza a afectar la relación y no se dan cuenta de que hay algo que no está funcionando bien, según comentó García.

Este tipo de acciones pueden llegar a ser contraproducentes en una relación

Si bien es cierto que las relaciones tienen sus conflictos y las parejas no son perfectas, por lo que las discusiones son inevitables, la forma en que se las gestionan suele marcar una diferencia entre si es sana y exitosa o si es dolorosa, de acuerdo con el sitio web Psychology Today.

Todas las personas en algún momento de su vida se habrán arrepentido de decir alguna mala palabra o frase hiriente al momento de una discusión, pero cuando estas se vuelven reiteradas es cuando comienzan a aparecer los problemas, ya que llegan las inseguridades, la ansiedad y el estrés.

Cuando las discusiones se vuelven reiteradas es cuando comienzan a aparecer los problemas Freepik - drazen_zigic

“Agaché la cabeza y me puse el traje de la sumisión y sus incómodos complementos. Lo hice inmediatamente después de que me amenazó con separarnos. Tras recibir la noticia de que te dejan, la tristeza y la ansiedad te invaden”, dijo Marina García.

Este tipo de situaciones hace que la relación comience a quebrarse, ya que aparece la manipulación y, en algunos casos, la violencia, tanto física como verbal. Es en ese punto donde la persona debe aprender a diferenciar y saber cuándo salir de ahí.

“Amenazar con separarse solo lleva al desgaste emocional de ambos. Alargando un proceso de sufrimiento que terminará en ruptura tarde o temprano y disminuirá las posibilidades de mantener la amistad, cuando el tiempo lo permita”, agregó García.

Ante este tipo de situaciones, la página Psicode Instituto de Psicología y Desarrollo Personal comentó que el objetivo es aprender a reconocer esos momentos y controlar los impulsos. Además, es importante saber cuándo pedir ayuda, para que la relación no comience a desgastarse.

“Cambiar las amenazas de separación por un vamos a buscar una solución o, bien si se acabaron las opciones, plantear la ruptura”, afirmó García.