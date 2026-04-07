¿Qué hace que alguien sea cool? 6 rasgos clave, según un estudio reciente

¿Existe una fórmula secreta que ayude a explicar por qué personas tan diferentes como David Bowie, Samuel L. Jackson y Charli XCX parecen tan seguras de sí mismas y tan geniales?

Un nuevo estudio sugiere que hay seis rasgos específicos que estos individuos tienden a tener en común: las personas cool son percibidas en gran medida como:

extrovertidas

hedonistas

poderosas

aventureras

abiertas

autónomas

El estudio, publicado recientemente en la revista Journal of Experimental Psychology, encuestó a casi 6.000 participantes de 12 países de todo el mundo. Sus creencias sobre lo que es “cool” fueron similares independientemente de su lugar de residencia y a pesar de las diferencias de edad, nivel de ingresos, educación o género.

“Lo que me sorprendió fue el hecho de que el resultado fue prácticamente el mismo en todas partes”, dice Caleb Warren, uno de los autores del estudio y profesor del Eller College of Management de la Universidad de Arizona, que ha investigado la psicología del consumidor durante dos décadas.

En el estudio, cada participante tuvo que reconocer la palabra “cool” en inglés, sin traducción, lo que sugiere que ya estaban familiarizados con las nociones de “cool” de países occidentales ricos como Estados Unidos.

En ese sentido, el estudio ofrece una ventana a la propagación de las creencias culturales de un grupo de personas a otro, sostiene Joseph Henrich, antropólogo y profesor de biología evolutiva humana en Harvard, que no participó en el estudio.

El estudio ofrece una ventana a la propagación de las creencias culturales de un grupo de personas a otro Shutterstock

“A nivel mundial, el éxito estadounidense ha llevado a la difusión de estilos musicales y una inmensa cantidad de contenido cultural, incluido, aparentemente, el concepto de lo cool”, señala Henrich.

Ser cool no es un tema muy estudiado. Investigaciones anteriores han demostrado que ser cool suele considerarse como algo positivo: estas personas también son amigables, competentes, vanguardistas y atractivas. Pero Warren y sus colegas querían saber qué hace que una persona sea claramente “cool” en lugar de simplemente “buena”.

Así que los investigadores pidieron a los participantes que pensaran en personas específicas: una que fuera genial, una que no lo fuera, una que fuera buena y una que no lo fuera. Luego, les pidieron que evaluaran a cada persona respondiendo cuestionarios que medían colectivamente 15 atributos diferentes.

Si bien las personas cool y buenas tenían rasgos superpuestos, en comparación con sus contrapartes cool, las personas buenas eran percibidas como más conformistas, tradicionales, seguras, cálidas, agradables, universalistas (el grado en el cual una persona ve a todos y a todo como iguales o igualmente dignos de cuidado y respeto), conscientes y tranquilas.

Aquellos que eran percibidos como capaces eran igualmente considerados geniales y buenos.

Una limitación del estudio fue que se excluyó automáticamente a quienes no conocían la palabra “cool”. Por lo tanto, los datos no pueden determinar la frecuencia con la que se usa la palabra en diferentes países ni si, en ciertas culturas, ser “cool” conlleva un estatus social más alto que en otras. Además, si bien el estudio incluyó participantes de una amplia gama de edades, la población se inclinó hacia los jóvenes: la edad promedio de cada región fue, en general, de 30 años o menos.

Otros estudios han demostrado que existen diferencias culturales importantes que pueden afectar los rasgos que valoramos.

“Factores como la agresión nos hacen tener un estatus más alto en algunas culturas occidentales y, al mismo tiempo, nos dan un estatus menor en Oriente”, advierte Mitch Prinstein, jefe de psicología de la Asociación Americana de Psicología, que ha escrito dos libros sobre la noción de adquirir popularidad, que puede ser una consecuencia de ser cool.

Investigaciones anteriores han demostrado que ser cool suele considerarse como algo positivo: estas personas también son amigables, competentes, vanguardistas y atractivas Shutterstock

Las investigaciones sobre lo cool sugieren que el deseo de serlo es particularmente fuerte durante la adolescencia e influye no solo en lo que la gente compra o a quién admira, sino también en cómo habla y lo que hace para divertirse.

Pero lo que la cultura general considera genial podría no ser lo mismo que uno personalmente piensa que es ser cool. Por eso, Warren y sus colegas pidieron a cada participante que pensara en las personas que consideraban geniales frente a las que consideraban buenas. Curiosamente, en general, los rasgos que suelen asociarse con la amabilidad o la ayuda se percibían con mayor frecuencia como buenos que como geniales.

Entonces, ¿ser cool es una característica que vale la pena cultivar?

Al respecto, Warren afirma: “Tengo serias dudas”.

Ser cool, que implica asumir riesgos y ser socialmente precoz durante la adolescencia, puede generar popularidad durante la juventud, pero un estudio publicado en 2014 reveló que muchos adolescentes que se comportaban de esta manera tendrían problemas más adelante, a los 20 años, con el alcohol, las drogas y sus relaciones. “Hacen cosas más extremas para intentar parecer cool”, declaró uno de los investigadores a The New York Times.

“Para los chicos populares de la escuela, el estatus es dominio, visibilidad y atención”, explica Prinstein. Pero, añade, es la popularidad lo que contribuye al éxito a largo plazo.

“Incluso al niño menos cool probablemente le irá bien si tiene por lo menos un amigo cercano”, agrega.

Tal vez ser cool —en particular la variedad desdeñosa de “soy demasiado genial para la escuela”— no sea todo lo bueno que parece.

Un estudio publicado reveló que los adolescentes que se comportaban de esta manera tendrían problemas más adelante con el alcohol, las drogas y sus relaciones Shutterstock

Por Christina Caron.