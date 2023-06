Tini Stoessel: la confesión sobre el difícil momento que atraviesa y el alivio que genera hablarlo

La cantante argentina se sinceró con su público y admitió no estar pasando por un buen momento respecto de su salud mental; los especialistas opinan sobre los efectos de este mensaje en sus fans

escuchar

“Hace tres semanas estuve en un proceso de tocar fondo. No me podía levantar de la cama. Tenía ataques de pánico, por diferentes razones, mías, personales. (...) No me veía capaz de dar una entrevista, de volver a peinarme; fue pensar en tener esta gira en España, donde tengo una comunidad enorme y saqué fuerza para alcanzar esa meta. Me ayudan mis amigas, que viajaron conmigo, mi novio, mi psicóloga, con la que hace dos meses que estoy haciendo terapia todos los días. Y aquí estoy. Así que mi vida está buena de a ratos, como la de todo el mundo”, confesó Tini Stoessel a EL PAÍS tras ser consultada sobre si disfruta de la vida que tiene.

A días de haber comenzado su nueva gira por España, comenzaron a circular por las redes sociales los extractos de la entrevista en los que la cantante cuenta, a corazón abierto, el momento de vulnerabilidad que viene atravesando desde hace un tiempo. Una situación angustiante que según cuenta comenzó tras la internación de su papá, Alejandro Stoessel, por un problema de salud en el 2022.

En sus primeros dos conciertos de la gira europea, en La Coruña y en Barcelona, la ídola pop entre lágrimas agradeció a sus fans por el apoyo incondicional: “hace tres semanas veía muy lejano volver a subirme a un escenario y esta fue una meta que me puse. Poder estar acá es un gran logro y es, en gran parte, gracias a ustedes por todo el amor que me dan”.

El emotivo momento que Tini Stoessel compartió con sus fans

No obstante, fueron varios los momentos a lo largo del recital en los que Stoessel tuvo que dejar de cantar debido a la conmoción que sentía. Filmada por sus fans y alentada por más de 10 mil personas, Tini logró recomponerse y seguir con su performance.

Los videos recorrieron el planeta y rápidamente se viralizaron. En ellos se vio cómo la artista argentina se sinceró con su público y admitió no estar pasando por un buen momento respecto de su salud mental.

En la misma entrevista que dio al medio español fue consultada sobre la raíz de su sincericidio y transparencia y Stoessel reveló: “Lo digo porque soy fuerte, tengo a mi lado gente que me quiere y sé que voy a estar bien. Siento que al contarlo, mucha gente pueda sentir que no está sola, que no está loca, que todos podemos pasar por algo así y salir fortalecidos”.

No es la primera vez que la cantante habla sobre su salud mental. En ocasiones anteriores contó lo duro que fue psicológicamente vivenciar el coma de su papá y las exigencias de su carrera profesional. ¿Es útil su transparencia? Tanto para sus fans como para los profesionales de la salud mental, sí lo es. “Lo que está haciendo Tini es súper importante. Hay que incentivar a que se hable de salud mental y que alguien tan famosa como ella lo haga y cuente lo que está atravesando y los límites que le está marcando su mente y cuerpo, es un ejemplo para millones de personas que escuchan este testimonio y atraviesan periodos angustiantes”, dice la psicóloga Sol Buscio (M.N. 71610) al ser consultada por LA NACION.

En sus primeros dos conciertos de la rama europea de su gira, específicamente en La Coruña y en Barcelona, la ídola pop entre lágrimas agradeció a sus fans por el apoyo incondicional Twitter

En la misma línea, la profesional explica que usualmente en los casos que se presentan fuertes síntomas de ansiedad o depresión primero hay que evaluar el contexto en el que se encuentra inmerso el individuo. “En el caso de Tini hay que tener en cuenta la vorágine de su vida: su familia, amistades, fans, todo el equipo de sostén que tiene detrás; y fundamentalmente, considerar su día a día y el alto nivel de exposición que tiene”, explica. Según Buscio, estas pautas iniciales le van dando a un profesional respuestas a la problemática que puede estar desencadenando el malestar en el paciente.

“¿Cuándo empezó a sentirse una mujer?”, le consultó la periodista encargada de moderar el encuentro. Antes de responder, a Stoessel se le llenaron los ojos de lágrimas. “Qué pregunta. Creo que aún estoy en el proceso de sentirlo completamente. He tenido una vida particular. Empecé con 13 años, pero el trabajo que hacía era el de una persona mayor. No entendía muy bien eso de ser recontra adulta y seguir siendo una recontra adolescente”, dijo Tini a la vez que reveló que durante la pandemia tocó fondo y su cuerpo comenzó a “pasarle factura”.

“El cuerpo me estaba pidiendo otro tipo de amor: el que le das a tu cabeza, a tu alma. Puedo actuar, hacer fotos, entrevistas, pero el cuerpo me decía que tiré tanto de la soga desde los 13 años que necesitaba frenar. Es mucha información la que retuve tantos años y necesitaba ese espacio de introspección, ahí empecé a entender la mujer que soy”, declaró.

Como consecuencia de ese momento en el que su carrera -como la de todo el mundo- tuvo un parate, Stoessel aprendió a ser compasiva consigo misma y a empezar a vivir el presente. “Siento que somos tan ansiosos que nos cuesta vivir la realidad. Desde que mi papá estuvo en coma soy muy consciente de que no se puede controlar lo que va a pasar mañana”, añadió.

La reacción de Rodrigo de Paul al ver a Tini en el inicio de su gira

¿Cómo ayudar a alguien con un problema anímico?

El mismo problema que está atravesando Tini, es vivido en carne propia por millones de personas alrededor del mundo. De hecho, según un sondeo realizado en todo el país por el lnstituto de Investigaciones Psicológicas (IIPsi) y la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), posteriormente a la pandemia, la presencia de trastornos mentales comunes osciló entre 53,29% y 71,59%, mientras que la de cualquier trastorno depresivo y/o de ansiedad varió entre 67,90 % y 83,64 % en estudios que observaron a jóvenes universitarios.

La Lic. Buscio destaca que las personas “somos seres sociales que necesitamos de nuestra familia y amistades para atravesar momentos difíciles”. Asimismo, respecto de las personas que esconden o no revelan a su entorno el mal momento que están pasando, la profesional cuenta que solo se rompe el secreto profesional si el paciente se encuentra en riesgo de vida; sin embargo, esto ocurre únicamente en casos extremos ya que en la mayoría de las situaciones los pacientes colaboran y desean que haya compromiso por parte del entorno en su tratamiento psicológico.

“Una vez que se plantea todo esto, se va armando una estrategia con distintos objetivos y planes de acción para poder acompañar al paciente y que pueda salir de a poco de ese estado”, señala la psicóloga. A continuación, advierte que de antemano la persona debe saber que en el proceso pueden haber subidas y bajadas, pero el objetivo terapéutico es ir adquiriendo herramientas para poder salir adelante en los momentos de crisis.

Respecto del caso de Stoessel, Buscio sostiene que el impacto de la fama y las exigencias que la rodean deben ser bastante altas por lo que en esos casos es necesario tener un acompañamiento psicológico adecuado a la conmoción que genera dicha exposición, tanto de manera positiva como negativa. “Recibir apoyo psicológico y emocional es fundamental. La cantante contó que habla diariamente con su psicóloga, lo que es clave porque su terapia debe estar encuadrada a las necesidades que exige su vida y su historia personal”, concluye.

"Desde que mi papá estuvo en coma soy muy consciente de que no se puede controlar lo que va a pasar mañana”, contó Tini en una entrevista Twitter