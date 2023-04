Para mayores de 50: los sonidos de la mediana edad existen

escuchar

Cuando mi hija era pequeña, a menudo imitaba el largo gemido que yo emitía cuando me agachaba. Era a la vez divertido y mortificante. A juzgar por la gran cantidad de videos de niños pequeños haciendo esto en Internet, no estaba sola.

Como muchas otras personas, tengo una lista de gruñidos y jadeos específicos de cada actividad: cuando me estoy levantando de una silla, sueno como Rafael Nadal devolviendo una volea; cuando estoy alcanzando algo, suelto un “ooof” más suave.

¿Por qué pasa esto? ¿Es un signo de envejecimiento? No pude encontrar ninguna investigación sobre lo que he llamado “el quejido de la mediana edad”, pero todos los expertos que consulté sabían, al instante, de lo que estaba hablando.

Meryl Alappattu, profesora asistente de investigación de fisioterapia en la Universidad de Florida y miembro de la facultad en el Centro de Excelencia de Investigación e Intervención del Dolor, me dijo que cuando se inclina para recoger cosas gruñe y dice ‘Oh, por Dios’ en el idioma nativo de sus padres, que es el malayalam, un dialecto indio.

A medida que las personas envejecen, explicó la Dra. Alappattu, “simplemente agacharse para recoger cosas del suelo puede requerir un poco más de esfuerzo y tendemos a prepararnos”. Y exhalando dijo, “esto podría estar contribuyendo a ese gruñido o sonido que uno hace”.

Un pequeño estudio de tenistas universitarios descubrió que sus saques eran más poderosos cuando se les permitía gruñir KRISTOF VAN ACCOM - BELGA MAG

Los expertos no estaban al tanto de ningún estudio sobre los gemidos relacionados con agacharse y pararse, pero hay algunas investigaciones sobre los gruñidos en situaciones deportivas: un pequeño estudio de tenistas universitarios descubrió que sus saques eran más poderosos cuando se les permitía gruñir. Otro, entre los asistentes a un gimnasio, sugirió que gruñir podría ser un comportamiento aprendido. Y ha habido investigaciones sobre los gruñidos como una táctica deportiva utilizada para distraer a los oponentes o llamar la atención.

La sinfonía de sonidos que hacemos puede tener una variedad de causas. “Creo que hay un componente físico, un componente mental, uno voluntario y también involuntario”, dijo Tracy EK Davis, profesora asociada especializada en promoción de la salud y envejecimiento en la Universidad de Rutgers.

“El dolor y la rigidez que a menudo vienen con la edad, por ejemplo, pueden provocar ruidos de resoplido”, dijo Davis. Y estar mucho tiempo sentado puede contribuir a los sonidos, dijo Lindsay Di Stefano, directora del departamento de kinesiología de la Universidad de Connecticut. “Cuando uno se sienta por períodos prolongados, los músculos de las caderas se tensan, lo que hace que sea un poco más difícil estar de pie”, declaró.

David Matsumoto, profesor de psicología en la Universidad Estatal de San Francisco, dijo que estos pequeños gritos podrían ser una forma de “decir a los demás que estamos pasando por un momento difícil para hacer tales movimientos”.

Pero también es posible que “el qu” no se deba en absoluto al dolor o al esfuerzo, dijo Davis. “Estaba en la cama y me daba la vuelta y decía ‘Uhhh’”, recordó. A continuación se preguntó por qué había hecho ese sonido y se dio cuenta de que era “por frustración, porque no podía dormir”.

Es posible que “el quejido” no se deba en absoluto al dolor o al esfuerzo Shutterstock

¿Dónde nos deja eso a aquellos de nosotros que “ugh”, “hrrg” y “ooof” en nuestro camino hacia la mediana edad? “Si los sonidos no le molestan, no les preste atención”, dijo la Dra. Alappattu. Pero si te afectan, se trata de ser más consciente de los movimientos. “A medida que te preparas para un esfuerzo, asegurate de hacerlo de manera lenta y controlada y opta por na respiración más lenta, en lugar de dejarla salir toda de una vez”, sugirió.

Y consolate: si sonás como un levantador de pesas cuando te agachás, no estás solo. Esta semana, le pregunté a casi todas las personas de mediana edad que conozco si alguna vez hacen el “quejido de la mediana edad” y nadie me pidió que explicara qué quería decir.

Por Jancee Dunn

The New York Times

