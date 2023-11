La cantante se sinceró y admitió no haber pasado un buen año respecto de su salud mental; los especialistas analizan el impacto de su mensaje

“Pasé por una etapa de depresión, ansiedad y ataques de pánico. Cuando lo conté, mucha gente me dijo ‘qué bueno que te animes a decirlo porque son muchos los que pasan por esos procesos’. Haberme sincerado con la gente y conmigo misma me generó una fortaleza enorme en la que decidí que quiero hablar de esto, tengo la necesidad y también siento la responsabilidad de hacerlo”, reveló ayer Tini Stoessel en una entrevista con Telemundo en la que también habló sobre sus proyectos futuros.

Según anticipó sobre su próximo álbum, “va a ser muy especial y va a marcar un antes y un después en mi vida”. Al ser consultada por el entrevistador sobre el por qué de su declaración, Stoessel reveló: “Por primera vez voy a contar mi historia, mis verdades y todo lo que viví para convertirlo en arte y en música. Fue un proceso muy sanador para mí (...) en cada canción voy contando cosas de hace mucho tiempo y otras que no tanto”, sostuvo. Y dio un mensaje esperanzador para sus seguidores: “Sé que mucha gente lo va a escuchar y va a entender de lo que estoy hablando y eso hace todo más especial”.

Pocos meses atrás la cantante ya se había abierto en pleno show para realizar una fuerte confesión: “Hace tres semanas estuve en un proceso de tocar fondo. No me podía levantar de la cama. Tenía ataques de pánico, por diferentes razones, mías, personales (...) No me veía capaz de dar una entrevista, de volver a peinarme; fue pensar en tener esta gira en España, donde tengo una comunidad enorme y saqué fuerza para alcanzar esa meta”. En cuanto a cómo hacía para mantenerse “a flote”, la intérprete reveló encontrar confort en sus amigas, su ex novio (Rodrigo de Paul) y su psicóloga.

Fue durante los primeros dos conciertos de su gira europea que la ídola pop entre lágrimas agradeció a sus fans por el apoyo incondicional: “hace tres semanas veía muy lejano volver a subirme a un escenario y esta fue una meta que me puse. Poder estar acá es un gran logro y es, en gran parte, gracias a ustedes por todo el amor que me dan”.

No es la primera vez que la cantante habla sobre su salud mental. Ya en ocasiones anteriores contó lo duro que fue psicológicamente vivenciar el coma de su papá y las exigencias de su carrera profesional. ¿Es útil su transparencia? Tanto para sus fans como para los profesionales de la salud mental, sí lo es. “Lo que está haciendo Tini es súper importante. Hay que incentivar a que se hable de salud mental y que alguien tan famosa como ella lo haga y cuente lo que está atravesando y los límites que le está marcando su mente y cuerpo, es un ejemplo para millones de personas que escuchan este testimonio y atraviesan periodos angustiantes”, dice la psicóloga Sol Buscio (M.N. 71610) al ser consultada por LA NACION.

¿Por qué es importante que los famosos hablen de salud mental?

Es importante que personas reconocidas o famosos hablen sobre este tema por varias razones: principalmente, porque estos individuos tienen una gran cantidad de seguidores y admiradores que los ven como modelos a seguir. Justamente, como señala la Lic. Buscio, cuando se habla abiertamente sobre salud mental, se ayuda a desestigmatizar este tipo de problemas psicológicos y se fomenta una conversación más abierta y comprensiva sobre el tema.

Son muchas las personas que hoy en día enfrentan desafíos similares y pueden sentirse aisladas o avergonzadas al respecto. Escuchar a alguien como Tinilar sobre estos problemas, ayuda a que miles de personas se den cuenta de que no están solas y puedan sentirse más motivadas para buscar ayuda y apoyo; ya que, al fin y al cabo, los especialistas hacen énfasis en que cuánto más se hable del tema y más se involucre al entorno, más probabilidad y facilidad va a tener una persona para salir de dicho estado.

Sumado a esto, la profesional explica que usualmente en los casos que se presentan fuertes síntomas de ansiedad o depresión primero hay que evaluar el contexto en el que se encuentra inmerso el individuo. “En el caso de Tini hay que tener en cuenta la vorágine de su vida: su familia, amistades, fans, todo el equipo de sostén que tiene detrás; y fundamentalmente, considerar su día a día y el alto nivel de exposición que tiene”, explica. Según Buscio, estas pautas iniciales le van dando a un profesional respuestas a la problemática que puede estar desencadenando el malestar en el paciente.

En relación con esto, Javier Rodríguez Arias (M.N. 90601), médico psiquiatra del Hospital Universitario Austral añade que ”los altos niveles de exposición a los que se enfrentan los artistas pueden impactar en su psiquismo provocando estrés y generando ansiedad, depresión, insomnio y abuso de sustancias”. Sin embargo, repara en que no todos los individuos/músicos se ven afectados de la misma manera.

¿Cómo ayudar a alguien con un problema anímico?

El mismo problema que está atravesando Stoessel, es vivenciado en carne propia por millones de personas alrededor del mundo. De hecho, según un sondeo realizado en todo el país por el lnstituto de Investigaciones Psicológicas (IIPsi) y la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), posteriormente a la pandemia, la presencia de trastornos mentales comunes osciló entre 53,29% y 71,59%, mientras que la de cualquier trastorno depresivo y/o de ansiedad varió entre 67,90 % y 83,64 % en estudios que observaron a jóvenes universitarios.

Buscio destaca que las personas “somos seres sociales que necesitamos de nuestra familia y amistades para atravesar momentos difíciles”. Asimismo, respecto de las personas que esconden o no revelan a su entorno el mal momento que están pasando, la profesional cuenta que solo se rompe el secreto profesional si el paciente se encuentra en riesgo de vida; sin embargo, esto ocurre únicamente en casos extremos ya que en la mayoría de las situaciones los pacientes colaboran y desean que haya compromiso por parte del entorno en su tratamiento psicológico.

“Una vez que se plantea todo esto, se va armando una estrategia con distintos objetivos y planes de acción para poder acompañar al paciente y que pueda salir de a poco de ese estado”, señala la psicóloga. A continuación, advierte que de antemano la persona debe saber que en el proceso pueden haber subidas y bajadas, pero el objetivo terapéutico es ir adquiriendo herramientas para poder salir adelante en los momentos de crisis.

¿Se pueden prevenir estos cuadros? “La prevención se puede lograr a través de la toma de conciencia de las situaciones de estrés y, fundamentalmente, generando cambios en los hábitos cotidianos tóxicos y consultando siempre con profesionales idóneos cuando aparecen los primeros síntomas de ansiedad o depresión”, dice el Dr. Rodríguez Arias.

Respecto del caso de Stoessel, Buscio sostiene que el impacto de la fama y las exigencias que la rodean deben ser bastante altas por lo que en esos casos es necesario tener un acompañamiento psicológico adecuado a la conmoción que genera dicha exposición, tanto de manera positiva como negativa. “Recibir apoyo psicológico y emocional es fundamental. La cantante contó que habla diariamente con su psicóloga, lo que es clave porque su terapia debe estar encuadrada a las necesidades que exige su vida y su historia personal”, concluye.

