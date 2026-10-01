“Nunca estás solo”: una nueva manera de pensar la salud y el bienestar

Durante mucho tiempo, hablar de salud estuvo asociado a la presencia de una enfermedad: sentirse mal, consultar a un profesional, realizar un estudio o iniciar un tratamiento. Y si bien esa lógica sigue siendo fundamental, hoy convive con una concepción bastante más amplia.

Cuidarse también pasa por entrenar, dormir mejor, encontrar herramientas para manejar el estrés, hacer terapia, repensar la alimentación, programar controles preventivos, cuidar el vínculo con una mascota y hasta encontrar espacios para desconectarse y recuperar el equilibrio. Hoy el bienestar se construye todos los días, y las generaciones jóvenes aceleran esa transformación.

Distintos estudios muestran que Millennials y Generación Z incorporan el bienestar de una manera especialmente amplia y cotidiana: salud física y mental, sueño, nutrición, ejercicio y mindfulness aparecen como dimensiones de una misma búsqueda. Al mismo tiempo, esperan soluciones simples, digitales y personalizadas, capaces de integrarse naturalmente a su vida cotidiana. Por eso el desafío para las organizaciones vinculadas a la salud, más que incorporar nuevos servicios, implica entender que también cambió la manera en que las personas se relacionan con su propia salud.

¿Por qué una cobertura flexible y digital?

Una persona puede darle prioridad a entrenar todos los días y otra a crear herramientas para manejar el estrés. Alguien puede necesitar planificar un viaje, otra adoptar una mascota. Y esas prioridades pueden incluso cambiar con relativa rapidez.

La personalización empieza a ocupar un lugar central. Es desde esa mirada que OSDE desarrolló Flux, su plan pensado para jóvenes, que combina la cobertura médica y el respaldo de OSDE con una propuesta más flexible, digital y en sintonía con las nuevas formas de entender el bienestar. La idea parte de que, si cada persona lo construye de una manera diferente, su cobertura también debería poder acomodarse a esa forma de acompañar.

El cambio, además de la idea misma bienestar, pasa por cuándo empezamos a ocuparnos de él: cada vez más, antes de que los problemas aparezcan.

Elegir es otra forma de cuidarse

Uno de los diferenciales de Flux es la posibilidad de seleccionar un beneficio entre tres propuestas asociadas a diferentes dimensiones del bienestar.

Quienes priorizan la actividad física pueden optar por SportClub Online.

Para quienes buscan incorporar meditación y herramientas vinculadas al bienestar emocional está Pura Mente.

Y quienes consideran a sus mascotas parte central de su vida pueden elegir Vetify, una cobertura veterinaria integral.

La elección representa una concepción diferente de la cobertura: pasar de una propuesta idéntica para todos a otra capaz de adaptarse a intereses y momentos de vida que pueden ser muy distintos.

Pero esa flexibilidad se construye sobre una base que sigue siendo esencial: el acceso a la salud.

Por eso Flux cuenta con:

Consultas médicas presenciales o virtuales sin copagos

Psicología sin tope de sesiones

Chequeo anual de salud

Anticonceptivos al 100%

Asistencia al viajero en países limítrofes

Cobertura diferencial en kinesiología, óptica y odontología

Y además, la cartilla con prestadores más amplia del país

A esto se suma MÁS OSDE, el programa que permite acceder desde la app a más de 1.500 beneficios vinculados con actividad física, alimentación saludable, bienestar emocional y desarrollo profesional, entre otras categorías.

Una experiencia de salud que también evolucionó

Otra necesidad generacional fundamental es la expectativa de obtener respuestas de manera sencilla y digital, y la salud no es la excepción.

Hoy reservar un alojamiento, pedir comida, administrar finanzas o comprar un pasaje puede resolverse desde un teléfono. Es natural que esa misma generación espere una experiencia similar cuando necesita gestionar aspectos relacionados con su bienestar.

Por eso Flux incorpora la posibilidad de realizar desde la app OSDE todas las gestiones cotidianas, desde utilizar la credencial digital hasta buscar profesionales, pasando por solicitar turnos online, acceder a recetas electrónicas o gestionar autorizaciones y reintegros.

La tecnología no reemplaza el vínculo con los profesionales, ni tampoco la atención presencial, pero sí busca soluciones sencillas, prácticas y sin pérdidas de tiempo valioso.

Flexibilidad, cercanía, empatía

Flux nace con la idea de estar cerca de una generación que entiende la salud de una forma más amplia, preventiva e integrada a su vida cotidiana.

Por eso “Nunca estás solo” sintetiza una forma de salud basada en la cercanía y la empatía. Una propuesta que busca acompañar a las nuevas generaciones en esta manera distinta de cuidarse: menos reactiva, más consciente y cada vez más preventiva. Porque cuando cambia la forma de entender el bienestar, también tiene que cambiar la forma de estar cerca.

Si tenés entre 18 y 35 años, Flux es la cobertura digital y simple que te conecta con la salud sin vueltas. Cotizá tu plan y sé parte en https://www.osde.com.ar/planes/flux

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