“Su dieta es igual de fácil de hacer y mucho más saludable que desayunar un plato de cereales azucarados. En general, comer tan saludablemente me hizo sentirme bien y, si bien agregar alimentos así de sanos a mi dieta definitivamente ayudó, omitir el alcohol y los azúcares simplemente me hicieron sentir mucho más fresco y con niveles de energía más consistentes a lo largo de la semana”, expresó el periodista deportivo Barnaby Lane tras implementar el plan alimenticio de Cristiano Ronaldo.

El astro de fútbol mundial cumplió ayer 39 años. Y aunque esa edad significa una retirada y, prácticamente, una desaparición del mundo del fútbol, no parecería ser el caso de Ronaldo. El portugués se mantiene física y anímicamente igual que en sus años de gloria en el Manchester United y en el Real Madrid. Incluso, hoy en día, jugando en el equipo Al-Nassr de la liga de Arabia Saudita se catapultó como el máximo goleador del 2023 con un total de 54 goles en su haber.

Es acreedor de cientos de premios, talento inigualable y de un físico envidiable. Tras pasar más de 20 años como deportista de élite activo, Cristiano Ronaldo es para sus millones de fans un modelo a seguir respecto de cómo mantenerse sano y fuerte dentro y fuera del campo.

“Si tienes talento pero no trabajas duro, no ganarás nada”, dijo Ronaldo en 2016 al medio Eurosport. Fue en múltiples entrevistas que el ganador del Balón de Oro mencionó que su entrenamiento y dieta son esenciales para su éxito futbolístico. Consecuentemente, varios profesionales de la salud le diseñaron un régimen especial para que el astro se mantenga fuerte y tenga la energía necesaria para su demandante carrera profesional.

Giorgio Barone fue el encargado de cocinarle al delantero durante su periodo en el club italiano Juventus y, recientemente, reveló los hábitos alimenticios que mantiene Ronaldo a rajatabla.

“No hay alimentos costosos. Utilizo alimentos orgánicos y naturales: pescado, pollo, ternera, huevos, palta, aceite de coco y arroz negro”, le comentó el chef al medio británico The mirror.

Según comentó, deportistas del calibre de Ronaldo “deben cuidar su cuerpo como si estuviesen cuidando un Ferrari”. Por eso, recalcó que en el día a día de “El bicho” es contraindicado el consumo de azúcares, grasas trans y alcohol.

Barone reveló que los alimentos que no faltan en la mesa del futbolista son: mariscos (las gambas y el pulpo), carnes magras como ternera, sumado a cereales integrales como el arroz negro y ensaladas.

Asimismo, coincide con lo mencionado el testimonio de otro chef relevante en la vida de “CR7″: Luis Lavrador. Este fue el encargado de los planes alimenticios de la selección de fútbol portuguesa que habló en Le10Sport sobre la debilidad que tiene el goleador por el pescado fresco. “Come todo tipo de platos como atleta responsable que es, pero el que más le gusta es el pescado: un dorado, pez espada o la lubina”, señaló.

“Yo cocino con aceite de coco. También es importante beber mucha agua, pero purificada e hidratarse mucho”, dijo Barone. Aunque añadió que los alimentos de la dieta del portugués se combinan con un entrenamiento duro y un buen descanso.

¿Los platos estrella de Barone? El tartar de salmón en coco y los crepes con peras, arándanos y pasas son algunos de los que compartió el chef a través de sus redes.

“Casi todos alimentos que consume entran en la clasificación NOVA -sistema que ordena los alimentos según la intensidad de la transformación a la que han sido sometidos, es decir, que informa cuán procesado es un producto- que implica que son sin procesar y por ende, saludables”, explica a LA NACION, Yael Hasbani, asesora en Dietética y Nutrición Natural.

Para la especialista, más que un plan alimenticio, Ronaldo, mantiene una conducta alimenticia saludable puesto que no toma alcohol ni fuma y es bastante estricto con lo que los profesionales le sugieren. “El conjunto de estas cosas es clave para tener los resultados que tiene y verse así de definido corporalmente”, añade.

Sumado a ello explica que el consumo de arroz negro que menciona Barone es una fuente de carbohidratos complejos y además, de fibra lo cual mantiene saludable el microbioma. “La gran ingesta de pescado forma parte de la alimentación mediterránea que es de las más recomendadas para la longevidad y es beneficiosa porque es una proteína con poca grasa”, agrega.

“Come 3,900 calorías por día que, si bien es un plan hipercalórico, cualquier hombre que pese lo mismo que él la puede hacer porque tiene una exigencia calórica súper alta y porque preserva su masa muscular”, añade la licenciada en Nutrición, Valentina Martínez (M.N. 9394). Aunque advierte que solo es aplicable en casos de hombres de contextura similar y deportistas que requieran utilizar mucha energía, por ende, no es una dieta apta para cualquier persona.

Según amplía, la cantidad de ejercicios de fuerza y aeróbicos que hace Ronaldo para mantener su masa muscular deben ser acompañados por la alimentación. “Todo su menú está pensado para que él no pueda aumentar ni un gramo de grasa y tenga energía para todas las tareas que se le exigen”, dice.

Además, agrega que las proteínas que consume Ronaldo son de muy buena calidad y los pocos hidratos de carbono que ingiere tienen como finalidad nutrir al músculo. “En sí come grasas saludables. La única que no recomendaría es el aceite de coco que hoy en día está bastante cuestionado a nivel nutricional”, coincide Martínez con Hasbani. Según desarrollan ambas, al someter al calor a este tipo de grasa saturada se convierte en una grasa trans que, en el ámbito de la nutrición, no es considerado saludable.

